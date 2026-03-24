Altın almak tasarruf mu, yatırım mı? Daha fazla tüketimin aracısı mı?(!)

Tasarruf eksiği nedeniyle olu­şan “sermaye yeter­sizliği”:

Zorunlu olarak yapılması gereken geliştirme, verim­lilik yükseltme ve üretim yatırımla­rının önündeki en büyük engel…

Tasarruf çarpıklığı ise:

Yatırım veya tüketim eğilim­lerine yön vermesi nedeniyle, ekonomik sıkıntıya katkı veren en büyük parametre…

Nedeni:

Bazı ülkelerdeki tasarruf faz­lasının, eğitim, dolayısıyla gi­rişimci/üretici/geliştirici/bi­linçli tüketici eksiği nedeniyle, gelişmekte olan ülkelerden ge­lişmiş ülkelere yönelmesi…

Ve…

Yine bazı ülkelerde, gelir­le (tükettiği kadar üretmeme, borçla tüketme alışkanlıkları) desteklenmeyen bir tüketimin, finansal ürünler yoluyla belli bir dönem realize olsa bile daha sonra ortaya çıkan balon ile pat­laması…

Savaşlara, alım gücünde daralmaya, beklentilerde bo­zulmaya rağmen tüketimdeki artışın devamı, tasarruf çar­pıklığının göstergesi…

Ama…

TÜİK ocak ayı ticaret satış verileri:

Perakende satışlardaki ar­tışın büyük oranda kuyum sa­tışlarından geldiğini, tasarruf ağırlıklı tüketimin arttığını bel­geledi…

(Altın takılar (bilezik, kolye, yüzük…), pırlanta, gümüş takı­lar ve lüks saatleri kapsayan sı­nıfın tüketimi aylık yüzde 11.8, yıllık yüzde 84 arttı.)

Bu gelişme, umut verici mi?

VELHASIL

Altın tasarrufundaki artış, ge­liştirme/üretim/kalkınma için “sermaye birikimi” anlamı taşır mı?

Maalesef, bugüne kadar taşı­madı…

Hatta üretimden daha fazla, tüketim alışkanlığının (“Çalış­masam da annemin, babaanne­min altınları var!” gibi düşüncele­rin…) gelişimine katkı yaptı…

Tasarrufların geliştirmede/ üretimde/ticarette nasıl kulla­nılabileceğini gösteren “başarılı modeller” çok…

Örneğin, ABD:

Halkın tasarruflarıyla serma­ye piyasalarını derinleştirdi… Bu­gün ABD’deki üreticiler, finans­man ihtiyaçlarının üçte ikisinden fazlasını sermaye piyasalarından karşılayabiliyor…

Bankalar ise bu ihtiyacı karşıla­yabilmek adına rekabet ediyor ve bu çaba karşılığında, yüzde 25 gi­bi bir oranda rol alabiliyor…

Bizde ise finansman ihtiyacı­nın yüzde 90’a yakını (yabancı rakiplere göre çok daha yüksek maliyetle) bankalardan karşıla­nıyor…

Yani…

Tasarrufun çarpan etkisini ekonomik kalkınmada hissetmek için sermaye piyasalarını geliş­tirmek ve halkın sermaye piyasa­larına olan güvenini artırmak dı­şındaki yollar yetersiz kalıyor…