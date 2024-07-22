Amerika’daki emeklilik sisteminde yeni bir oyuncu

Defalarca izlemekten keyif aldığım 1993 yapımı olan "Groundhog Day" (Bugün Aslında Dündü) filminde Bill Murray'in can­landırdığı karakter Phil Connors, aynı günü tekrar tekrar yaşarken nihayetinde fark eder ki, mutlu bir yaşam ancak doğru seçimler ya­parak ve kendini geliştirerek mümkündür.

Bu hikâye, bireylerin emeklilik döneminde mutlu olmaları için de önemli bir ders içe­rir: Doğru adımlar atmak ve iyi bir planlama yapmak, gelecekte rahat ve mutlu bir yaşa­mın anahtarıdır.

Amerika Birleşik Devletleri, bireylerin emeklilik dönemlerini güvence altına alma­ları için çeşitli emeklilik planları sunar. Bu sistem işveren tarafından sağlanan 401(k) planları ve bireysel emeklilik hesapları (IRA) üzerine kuruludur. Sosyal Güvenlik, çalışanların ve işverenlerin maaşlarından kesilen vergilerle finanse edilir ve emekli olduklarında bireylere belirli bir gelir sağ­lar. 401(k) planları, işverenlerin çalışanları­na sunduğu ve çalışanların kendi maaşların­dan katkı yaparak biriktirdikleri fonlardır. IRA'lar ise bireylerin kendi başlarına açabil­dikleri ve vergi avantajlarından faydalana­rak birikim yapabildikleri hesap türleridir.

Ekosistemin önemli oyuncusu

İngiltere merkezli bir fintech şirketi Pen­sionBee, bireylere tüm emeklilik fonlarını tek bir platformda birleştirme hizmeti su­nuyor. 2014 yılında Romi Savova tarafından kurulan PensionBee, kısa sürede büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşarak emeklilik plan­lamasında önemli bir oyuncu haline geldi. Şirket, kullanıcı dostu mobil ve web uygula­maları sayesinde müşterilerine kolay ve eri­şilebilir bir emeklilik yönetimi sunuyor. Şir­ket bugüne kadar toplam 55 milyon sterlin yatırım aldı ve şirketin bugünkü değeri yak­laşık 346 milyon ile 385 milyon sterlin ara­sında değerlendiriliyor .

İş modeline baktığımızda, farklı emekli­lik planlarını tek bir hesapta birleştirerek kullanıcılarına basit ve şeffaf bir emeklilik yönetimi sunmak üzerine kurulu olduğu­nu görüyoruz. Bu sayede kullanıcılar, çeşitli planları takip etmek yerine tek bir platform üzerinden tüm birikimlerini yönetebiliyor­lar. Uygulama müşterilerine düşük maliyetli ve yüksek performanslı yatırım seçenekleri sunarak, emeklilik birikimlerinin en verimli şekilde değerlendirilmesini sağlıyor.

ABD pazarına yeni soluk

Geçtiğimiz hafta PensionBee, ABD pazarı­na giriş yaptığını duyurdu. Bu giriş, şirketin New York'ta bir ofis açması ve State Street Global Advisors (SSGA) ile yapılan stratejik bir anlaşma sonucunda gerçekleşti. ABD'de IRA konsolidasyonu ve yatırım portföyle­ri sunacak olan şirket, emeklilik hizmetleri alanında önemli bir boşluğu doldurmayı he­defliyor.

Bu hamle Amerikan emeklilik sistemi açı­sından büyük bir öneme sahip. Amerika’da birçok birey, farklı işyerlerinden biriktirdik­leri emeklilik fonlarını yönetmekte zorluk çekiyor. PensionBee'nin sunduğu hizmet­ler sayesinde, bu fonların tek bir platform­da birleştirilmesini ve yönetilmesini kolay­laştırarak, kullanıcıların daha şeffaf ve erişi­lebilir bir emeklilik planlaması yapmalarını sağlayacaktır. Ayrıca, düşük maliyetli yatı­rım seçenekleri sunarak kullanıcıların biri­kimlerini daha verimli değerlendirmelerine de olanak tanıyacaktır.

Avrupa’da da benzeri fintech şirketleri, emeklilik sektöründe önemli katma değer sağlıyor. Örneğin, Almanya merkezli fintech şirketi Raisin, emeklilik birikimlerini yük­sek getirili tasarruf hesaplarına yönlendire­rek kullanıcılarına daha yüksek getiri sağlı­yor. Raisin, Avrupa genelinde sunduğu hiz­metlerle emeklilik birikimlerinin daha iyi değerlendirilmesini sağlıyor.

Tıpkı "Groundhog Day" filmindeki karak­ter Phil Connors'ın fark ettiği gibi: "Bugün değilse ne zaman?"

Bu anlayışla, geleceğe daha bilinçli ve planlı bir şekilde adım atarken teknolojinin gücünü kullanmanın çok kıymetli olduğuna inanıyorum.

Güzel bir gelecek için…