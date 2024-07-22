Amerika’daki emeklilik sisteminde yeni bir oyuncu
Defalarca izlemekten keyif aldığım 1993 yapımı olan "Groundhog Day" (Bugün Aslında Dündü) filminde Bill Murray'in canlandırdığı karakter Phil Connors, aynı günü tekrar tekrar yaşarken nihayetinde fark eder ki, mutlu bir yaşam ancak doğru seçimler yaparak ve kendini geliştirerek mümkündür.
Bu hikâye, bireylerin emeklilik döneminde mutlu olmaları için de önemli bir ders içerir: Doğru adımlar atmak ve iyi bir planlama yapmak, gelecekte rahat ve mutlu bir yaşamın anahtarıdır.
Amerika Birleşik Devletleri, bireylerin emeklilik dönemlerini güvence altına almaları için çeşitli emeklilik planları sunar. Bu sistem işveren tarafından sağlanan 401(k) planları ve bireysel emeklilik hesapları (IRA) üzerine kuruludur. Sosyal Güvenlik, çalışanların ve işverenlerin maaşlarından kesilen vergilerle finanse edilir ve emekli olduklarında bireylere belirli bir gelir sağlar. 401(k) planları, işverenlerin çalışanlarına sunduğu ve çalışanların kendi maaşlarından katkı yaparak biriktirdikleri fonlardır. IRA'lar ise bireylerin kendi başlarına açabildikleri ve vergi avantajlarından faydalanarak birikim yapabildikleri hesap türleridir.
Ekosistemin önemli oyuncusu
İngiltere merkezli bir fintech şirketi PensionBee, bireylere tüm emeklilik fonlarını tek bir platformda birleştirme hizmeti sunuyor. 2014 yılında Romi Savova tarafından kurulan PensionBee, kısa sürede büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşarak emeklilik planlamasında önemli bir oyuncu haline geldi. Şirket, kullanıcı dostu mobil ve web uygulamaları sayesinde müşterilerine kolay ve erişilebilir bir emeklilik yönetimi sunuyor. Şirket bugüne kadar toplam 55 milyon sterlin yatırım aldı ve şirketin bugünkü değeri yaklaşık 346 milyon ile 385 milyon sterlin arasında değerlendiriliyor .
İş modeline baktığımızda, farklı emeklilik planlarını tek bir hesapta birleştirerek kullanıcılarına basit ve şeffaf bir emeklilik yönetimi sunmak üzerine kurulu olduğunu görüyoruz. Bu sayede kullanıcılar, çeşitli planları takip etmek yerine tek bir platform üzerinden tüm birikimlerini yönetebiliyorlar. Uygulama müşterilerine düşük maliyetli ve yüksek performanslı yatırım seçenekleri sunarak, emeklilik birikimlerinin en verimli şekilde değerlendirilmesini sağlıyor.
ABD pazarına yeni soluk
Geçtiğimiz hafta PensionBee, ABD pazarına giriş yaptığını duyurdu. Bu giriş, şirketin New York'ta bir ofis açması ve State Street Global Advisors (SSGA) ile yapılan stratejik bir anlaşma sonucunda gerçekleşti. ABD'de IRA konsolidasyonu ve yatırım portföyleri sunacak olan şirket, emeklilik hizmetleri alanında önemli bir boşluğu doldurmayı hedefliyor.
Bu hamle Amerikan emeklilik sistemi açısından büyük bir öneme sahip. Amerika’da birçok birey, farklı işyerlerinden biriktirdikleri emeklilik fonlarını yönetmekte zorluk çekiyor. PensionBee'nin sunduğu hizmetler sayesinde, bu fonların tek bir platformda birleştirilmesini ve yönetilmesini kolaylaştırarak, kullanıcıların daha şeffaf ve erişilebilir bir emeklilik planlaması yapmalarını sağlayacaktır. Ayrıca, düşük maliyetli yatırım seçenekleri sunarak kullanıcıların birikimlerini daha verimli değerlendirmelerine de olanak tanıyacaktır.
Avrupa’da da benzeri fintech şirketleri, emeklilik sektöründe önemli katma değer sağlıyor. Örneğin, Almanya merkezli fintech şirketi Raisin, emeklilik birikimlerini yüksek getirili tasarruf hesaplarına yönlendirerek kullanıcılarına daha yüksek getiri sağlıyor. Raisin, Avrupa genelinde sunduğu hizmetlerle emeklilik birikimlerinin daha iyi değerlendirilmesini sağlıyor.
Tıpkı "Groundhog Day" filmindeki karakter Phil Connors'ın fark ettiği gibi: "Bugün değilse ne zaman?"
Bu anlayışla, geleceğe daha bilinçli ve planlı bir şekilde adım atarken teknolojinin gücünü kullanmanın çok kıymetli olduğuna inanıyorum.
Güzel bir gelecek için…