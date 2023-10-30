Anka, gelecek yıl Kazakistan’da uçacak

Türk havacılık endüstrisinin son yıllarda en büyük adımı insansız hava araçları konusunda oldu. Azerbaycan’ın 44 günlük mücadeleyle Karabağ’ı tekrar kazanması süreciyle başlayan İHA’ların önemi, Rusya’nın geçen yıl Ukrayna’yı işgaliyle küresel anlamda gücü daha da netlik kazandı.

Öyle ki adına şarkılar yazılan Baykar Makine’nın ürettiği Bayraktar ile birlikte Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’nin (TUSAŞ) ürettiği ANKA deyim yerindeyse destan yazar hale geldi. Avrupa’dan Afrika’ya kadar geniş bir coğrafyaya yayılan Türk endüstrisin bu alandaki başarısı yerel üretimin yanında dost ülkelerde de tesislerin kurulmasına neden oluyor. Bu anlamda ilk büyük adımı TUSAŞ attı. Hatırlanacağı üzere 2022 yılında ANKA için Kazakistan ile ihracat anlaşması imzalanmıştı.

Bu anlaşmanın ardından TUSAŞ ülkedeki işbirliğini artırmak adına Kazakistan Engineering şirketi arasında mutabakat zaptı imzaladı. Yapılan anlaşmayla ANKA’nın Kazakistan’da üretimi hedeflenmişti. Bakım ve onarım süreçlerini de içeren teknoloji transferi konularında yapılan bu işbirliği netlik kazanmaya başladı. ANKA’nın Türkiye dışındaki ilk üretim üssü haline gelecek olan Kazakistan’da program gelecek yıl başlatacak. TUSAŞ’ın ANKA projesinin başında bulunan Erol Oğuz bu amaçla Kazak yetkililerle görüşme gerçekleştirdi.

Testler Jambyl bölgesinde yapıldı

Yerli uzmanlarla sadece teknolojiyi değil, bilgiyi de paylaşmayı amaçlayan bu programla birlikte Türk insansız hava araçlarının testlerinin yaz aylarında Kazakistan’ın Jambyl bölgesindeki bir eğitim merkezinde başladı. İkinci aşama olan üretim için de Oğuz 2024 yılını işaret etti.

Oğuz “Bu tür büyük program ve projelerin karşılıklı olarak detaylı bir şekilde anlaşılması gerekiyor. Bu nedenle şirketlerimizin, hükümetlerin veya bu programın parçası olabilecek bazı şirketlerin üst düzey yöneticileriyle hala ciddi görüşmelerimiz var. Yani aslında her an başlamaya hazırız ama elbette biraz zaman alıyor, dolayısıyla önümüzdeki yıl içinde daha net olmayı bekliyoruz. İnşallah üretim önümüzdeki yıl içinde hizmete girecek” dedi.

Malezya, Endonezya, Cezayir’den sipariş almıştı

Hatırlayacağınız üzere 2022 yılında mutabakat zaptının imzalanması sürecinde konuşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, “ANKA için yeni bir üretim üssüne imza atmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz Anka’mızın yurt dışında bu düzeyde rağbet görmesi bizleri gururlandırıyor.

Bölge coğrafyasının savunma ve havacılık endüstrisine katkı sağlayacak olan bu anlaşma sayesinde dost ve kardeş ülke Kazakistan ile ticari ve dostluk bağlarımızın daha da güçlenmesine katkı sağlayacağız. İşbirliğimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum” demişti. Türk Ordusu tarafından aktif olarak kullanılan ANKA, Tunus, Malezya, Kırgızistan, Endonezya, Çad ve Cezayir’den sipariş almıştı.