Ara malını “işleyebileceklerimiz” azalırken; Ara malları ihracatımız artıyor (!)…

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İhracatımız artıyor…

İhracatımızı yükselten en önemli ka­lem mi?

Maalesef, “ara malları” öne çıkıyor…

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Örneğin:

Ocak-Ağustos (İlk 8 ay) dönemi ihraca­tımız, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 4 oranında artarak, 185 milyar dola­ra yaklaştı…

Ara malları ihracatımız mı?

Yüzde 7 artarak, 97 milyar doları aştı…

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Kısacası:

İhracatımızın yarısından fazlasını “ara ürün”/”hammadde” olarak yapabiliyoruz…

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Bu veri:

Yıllardır vurguladığımız/vurgulanan;

“Yüksek katma değerli ürün geliştirmesine/ üretimine geçiş”, “Düşük teknolojili ürünler­den, orta-yüksek teknolojili ürünlerin üreti­mine geçiş” umudunun ve söylemlerinin, maalesef sloganda kaldığını gösteriyor…

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Tüketim malları ihracatımızın, yine ocak-Ağustos döneminde, yüzde 4 azalışla 58 milyar dolara düşmesi de:

Ürünlerimizin katma değerini yükselte­mediğimizi;

Ve/veya geliştirdiğimiz ürünlerin (Kalite ve/veya fiyat) rekabetçi olama­dığını gösteren, diğer veri olarak karşı­mıza çıkıyor…

VELHASIL

Geliştirebileceğimiz ve katma değeri­ni artırabileceğimiz binlerce ürünü, ham­madde olarak ihraç etmeyi seçiyoruz…

(…5 milyon genç, çalışabilecek durumda olup çalışmıyorken; milyonlarca genç, nite­liksiz okullarda, yetenek törpületiyorken…)

Ve…

Yıllardır planlarda, programlarda, stra­tejilerde, “ürünlerin katma değerini artır­malıyız/artırıyoruz” şeklinde vurgu yapı­yoruz;

Tersini yaptığımızı, “ara malı” ihracatını artırdığımızı, verilerden anlıyoruz…

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Binlerce örnekten biri:

Krom, bakır rezervlerimiz var...

Hammadde olarak satıp, sonrasında ferrokrom ithal ediyoruz...

Ekonomiye 20-30 kat daha fazla katkı sunabilecekken, kolay yolu seçiyoruz...

Binlerce mühendisimiz ise…!!!

Planlarımızda da, programlarımızda da, stratejilerimizde de bu açığımızı kapatma­yı önceliklendiriyoruz ama uygulama da!