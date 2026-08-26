Mesele üretmeyen/ büyütmeyen bir iklim…

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Bir insan, bir fidan, bir ülke vs. temel ih­tiyaçlar karşılandığında, kesintisiz bü­yüyebilir…

Bu büyümelerin niteliği/niteliksizliği ise:

“Verimlilik” gibi ölçümler ve “rekabetçi­lik” gibi karşılaştırmalarla anlaşılabilir…

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Sorumuz şu:

Refahı getiren hangisi;

Kalkınma mı, büyüme mi?

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Örneğin Türkiye:

Cumhuriyet tarihinden bu yana ortalama bü­yümesi yüzde 5 civarındayken, son 50 yıllık kesit­te ortalama yüzde 4.6 büyümüş…

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Bu büyümenin sonuçlarından biri:

Dört kişilik bir ailenin gıda, barınma, giyim, sağlık, eğitim ve ulaşım gibi tüm zorunlu har­camalarını kapsayan yoksulluk sınırı, 2026 yılı Ağustos ayı itibarıyla Metal-İş BİSAM verilerine göre 122 bin 217 lira olarak gerçekleşmesi…

(TÜRK-İŞ tarafından açıklanan 2026 Tem­muz ayı verilerinde ise yoksulluk sınırı 120 bin 325 lira olarak hesaplanmıştı…)

Bu hesaplamalara göre:

Ekonomisi kesintisiz büyüyen Türkiye’de, 86.3 milyon nüfusun ne kadarı “resmen” yoksuldur?

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Yüzlerce sonuçtan diğeri:

2026’nın ilk altı ayında 1 milyon 116 bin 836 ki­şi, bireysel kredi veya kredi kartı borcunu ödeye­mediği için yasal takip kapsamına girdi… Bu kişi­lerin 637 bin 739’u kredi kartı borcunu, 835 bin 578’i ise bireysel kredi borcunu ödeyemedi…

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Yüzlerce sonuçtan bir diğeri:

Kredi ve/veya kredi kartı kullanmadan çocuk okutmak, yaşlıya bakmak, ev kirası ödemek, tatile gitmek (vb.) zorlaştı…

Haziran ayı itibarıyla, bireysel kredi kulla­nan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda yaklaşık 2.1 milyon kişi arttı… Kredi kartı kullanımı hariç, 44.5 milyon kişi “birey­sel kredi” kullandı…

VELHASIL

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in sözüydü: “…Meseleleri mesele yapmazsan, (ortada mesele kalmaz) var olan mesele, mesele olmaktan çıkar…”

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Demirel, bu sözünü, “Meseleleri görme­yin/takmayın” anlamında söylediyse, en­teresan ve farklı…

“Meseleler büyümeden görülmeli/çözülmeli” anlamıyla söylediyse, farklı ve mantıklı…

“Mesele üretmeyen/büyütmeyen bir ortam yaratmalı” mealinde söylediyse, farklı ve çok çok mantıklı…

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Kalkınarak büyüyebilmenin temeli “ni­telikli eğitim” ise; 50 yıldır uygulanan ve yap-boza çevrilen eğitim sistemleridir, me­selenin özü…