7 ayda 122 milyar
2007-2016 yılları arasında…
10 yılda…
Toplam 18 milyar lira (10 yılda 1.1 milyar dolar) tutarında;
105 milyon 320 bin adet trafik cezası kesilmiş…
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2024 yılı, ceza tutarında milat oldu…
Yeniden değerleme oranı da dikkate alınarak yapılan ve yüzde 58’in üzerinde artırılan trafik para cezalarına rağmen;
Her alanda olduğu gibi, bu alanda da “kurallara uymama” alışkanlığımız devam etmiş…
Trafik cezalarından Hazine’ye aktarılan gelir 40 milyar liraya (1 yılda 1.1 milyar doların üzerinde) yükselmiş…
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Yani…
Kural tanımamayı düşürmeye değil; sadece gelirleri artırmaya yaramış…
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2023 yılında bu kalemden bütçeye, 15.4 milyar lira gelir elde edilmiş…
Ve 2024 bütçesi için 26.9 milyar liralık gelir hedeflenmiş…
Trafik cezası sayısı da 2024 yılında, 2023 yılına göre yüzde 55’in üzerinde artarak 30 milyona yaklaşmış…
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2025 bütçesi gelirler kaleminde 68 milyar lira (1.7 milyar dolar) trafik cezası geliri ön-görülüyordu… 111 milyar liralık trafik cezası kesilmiş… 70 milyar lirası tahsil edilmiş…
VELHASIL
Yüksek cezalar “kuralsızlıktan” caydırmayınca, 2026’da daha yüksek cezalar yürürlüğe girdi…
Caydırıcılığa ek olarak bütçe için 73.4 milyar liralık gelir hedeflendi…
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İlk 7 ayda, trafik cezası tahakkuku olarak, hedef aşıldı!!!:
(Trafik cezaları hedeflerin aşıldığı ender alanlardan biri oldu!)
122 milyar liralık ceza kesildi…
Ve yaklaşık 53 milyar lirası tahsil edilebildi…
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Amaç gelir değil, caydırıcılıksa;
Acaba, bu alanda da, cezaya değil (“ceza bir şekilde affediliyor/affedilir” gibi anlayış/beklentiler/alışkanlıklarımız da var…) ödüle karşı olan yüksek duyarlılık mı kullanılmalı?(!)
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