7 ayda 122 milyar

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2007-2016 yılları arasında…

10 yılda…

Toplam 18 milyar lira (10 yılda 1.1 milyar do­lar) tutarında;

105 milyon 320 bin adet trafik cezası kesil­miş…

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2024 yılı, ceza tutarında milat oldu…

Yeniden değerleme oranı da dikkate alınarak yapılan ve yüzde 58’in üzerinde artırılan trafik para cezalarına rağmen;

Her alanda olduğu gibi, bu alanda da “ku­rallara uymama” alışkanlığımız devam et­miş…

Trafik cezalarından Hazine’ye aktarılan ge­lir 40 milyar liraya (1 yılda 1.1 milyar doların üzerinde) yükselmiş…

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Yani…

Kural tanımamayı düşürmeye değil; sadece gelirleri artırmaya yaramış…

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2023 yılında bu kalemden bütçeye, 15.4 mil­yar lira gelir elde edilmiş…

Ve 2024 bütçesi için 26.9 milyar liralık gelir hedeflenmiş…

Trafik cezası sayısı da 2024 yılında, 2023 yı­lına göre yüzde 55’in üzerinde artarak 30 mil­yona yaklaşmış…

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2025 bütçesi gelirler kaleminde 68 milyar li­ra (1.7 milyar dolar) trafik cezası geliri ön-gö­rülüyordu… 111 milyar liralık trafik cezası ke­silmiş… 70 milyar lirası tahsil edilmiş…

VELHASIL

Yüksek cezalar “kuralsızlıktan” caydırma­yınca, 2026’da daha yüksek cezalar yürürlü­ğe girdi…

Caydırıcılığa ek olarak bütçe için 73.4 mil­yar liralık gelir hedeflendi…

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İlk 7 ayda, trafik cezası tahakkuku ola­rak, hedef aşıldı!!!:

(Trafik cezaları hedeflerin aşıldığı en­der alanlardan biri oldu!)

122 milyar liralık ceza kesildi…

Ve yaklaşık 53 milyar lirası tahsil edilebildi…

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Amaç gelir değil, caydırıcılıksa;

Acaba, bu alanda da, cezaya değil (“ceza bir şekilde affediliyor/affedilir” gibi anlayış/bek­lentiler/alışkanlıklarımız da var…) ödüle kar­şı olan yüksek duyarlılık mı kullanılmalı?(!)