“Desteksiz tarımsal üretim” imkansız; artık, ihracatı da…
Tarım ve hayvancılık: Küresel tedarik zincirlerindeki kırılmalar nedeniyle, sadece ekonomik bir sektör olmaktan çıkıyor…
Milli güvenliği, toplumsal sosyolojiyi de kapsayan bir meseleye dönüşüyor…
Ve tüm dünyada olduğu gibi, desteksiz gelişemiyor/büyüyemiyor…
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Tarım ve hayvancılık ile uğraşmak zor…
Sadece Türkiye’de değil, dünyanın herhangi bir ülkesinde tarımsal ürün (hayvan, hayvansal ürünler, sebze, meyve, hububat…) üreticisiysen:
Yıl boyunca riskin çok;
Hata yapma şansın yok…
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Tarımsal ürün üreticisiysen:
Fazla yağış da sorun; eksik yağış da…
Aşırı sıcak da sıkıntı; serin yazlar da…
Aşırı güneş de zararlı; az güneşli günler de…
Soğuk/don da sorun; kışın ılıman geçmesi de…
Çok üretmek de (bazen ve/veya üretimi kolay ürünler…) sorun; az üretmek de…
Savaşlar da sorun; savaşta olmayan, savaştan yeni çıkan ülkelerle rekabet de…
Borçlanmak da sorun; borçlanmamak da…
Toprağını işlemek de sorun; işleyememek de…
Planlı üretim de sorun; plansızlık çok daha büyük sorun…
Küçük üretici olmak da sorun; büyümek de…
Vb…
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Kısacası:
Hataya zorlayan ve şans gerektiren bir iş/üretim/geliştirme alanı…
Teknolojiyi/bilgiyi ve tabi ki çabayı kullanarak verimliliği yakalayabilenler ve tabi ki emeğinin (Örneğin: Tüm dünyada, 365 gün, tatil yapmadan çalışan çobanlar var) (tüm şartlar olumlu giderse) karşılığını alabilenler ise biraz daha şanslı…
VELHASIL
Örneğin AB ülkeleri, bütçesinin üçte birine yakınını tarım, hayvancılık ve çevreye ayırıyor…
En son, AB komisyonu, gübre alabilmesi için çiftçiye, 540 milyon avroluk (ülkelerin ulusal fonlarıyla 1.5 milyar avroyu aşacak) kaynağı, hibe olarak sunabiliyor…
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Savaştaki Rusya’da öyle, Ukrayna’da…
Bu nedenle:
Rus ve Ukraynalı çiftçi, yüksek proteinli kaliteli buğdayı üretebiliyor;
Hatta, tonunu, geçtiğimiz hafta itibariyle 280 dolara (2026 ortalaması 250 dolar) tüm dünyaya satabiliyor…
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Bizde mi?
Tonunu 380 dolara (Kilosu 19-20 lira arası) satan üreticimiz dahi, emeğinin karşılığını alamadığını söylüyor… (Fındık, zeytin, et, süt gibi onlarca üründe de aynı sorun)
Bu maliyetlerle, bu alandaki ihracatçımız dünya ile rekabet edebilir mi?
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