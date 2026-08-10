“Desteksiz tarımsal üretim” imkansız; artık, ihracatı da…

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Tarım ve hayvancılık: Küresel tedarik zincirlerindeki kırılmalar nedeniyle, sadece ekonomik bir sektör olmaktan çı­kıyor…

Milli güvenliği, toplumsal sosyolojiyi de kapsayan bir meseleye dönüşüyor…

Ve tüm dünyada olduğu gibi, desteksiz gelişemiyor/büyüyemiyor…

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Tarım ve hayvancılık ile uğraşmak zor…

Sadece Türkiye’de değil, dünyanın her­hangi bir ülkesinde tarımsal ürün (hayvan, hayvansal ürünler, sebze, meyve, hubu­bat…) üreticisiysen:

Yıl boyunca riskin çok;

Hata yapma şansın yok…

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Tarımsal ürün üreticisiysen:

Fazla yağış da sorun; eksik yağış da…

Aşırı sıcak da sıkıntı; serin yazlar da…

Aşırı güneş de zararlı; az güneşli günler de…

Soğuk/don da sorun; kışın ılıman geçme­si de…

Çok üretmek de (bazen ve/veya üretimi kolay ürünler…) sorun; az üretmek de…

Savaşlar da sorun; savaşta olmayan, sa­vaştan yeni çıkan ülkelerle rekabet de…

Borçlanmak da sorun; borçlanmamak da…

Toprağını işlemek de sorun; işleyeme­mek de…

Planlı üretim de sorun; plansızlık çok da­ha büyük sorun…

Küçük üretici olmak da sorun; büyümek de…

Vb…

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Kısacası:

Hataya zorlayan ve şans gerektiren bir iş/üretim/geliştirme alanı…

Teknolojiyi/bilgiyi ve tabi ki çabayı kul­lanarak verimliliği yakalayabilenler ve tabi ki emeğinin (Örneğin: Tüm dünyada, 365 gün, tatil yapmadan çalışan çobanlar var) (tüm şartlar olumlu giderse) karşılığını alabilenler ise biraz daha şanslı…

VELHASIL

Örneğin AB ülkeleri, bütçesinin üç­te birine yakınını tarım, hayvancılık ve çevreye ayırıyor…

En son, AB komisyonu, gübre ala­bilmesi için çiftçiye, 540 milyon av­roluk (ülkelerin ulusal fonlarıyla 1.5 milyar avroyu aşacak) kaynağı, hibe olarak sunabiliyor…

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Savaştaki Rusya’da öyle, Ukray­na’da…

Bu nedenle:

Rus ve Ukraynalı çiftçi, yüksek proteinli kaliteli buğdayı üretebi­liyor;

Hatta, tonunu, geçtiğimiz hafta itibariyle 280 dolara (2026 ortala­ması 250 dolar) tüm dünyaya sata­biliyor…

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Bizde mi?

Tonunu 380 dolara (Kilosu 19-20 lira arası) satan üreticimiz dahi, emeğinin karşılığını alamadığını söylüyor… (Fındık, zeytin, et, süt gibi onlarca üründe de aynı sorun)

Bu maliyetlerle, bu alandaki ih­racatçımız dünya ile rekabet ede­bilir mi?