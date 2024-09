Arda Güler’li Real Madrid Türkiye’nin yatırım elçisi oluyor

Dünyanın önde gelen marka değerlendirme şirketlerinden Brand Finance’ın geçtiğimiz aylarda yaptığı “Dünya Futbolunun En Değerli İlk 50 Kulüp Markası” çalışmasında birinci sırada İspanyol Boğası Real Madrid yer aldı. Milli futbolcu Arda Güler’in de kadrosunda yer aldığı Real Madrid, 1 milyar 805 milyon dolarla geçen yılın lideri Manchester City’i geride bırakarak birinci sırada yer aldı. 100 üzerinden 96,3 marka gücü skoruyla Google, Coca-Cola, Ferrari ve Rolex gibi dünyanın belli başlı markalarını da geride bırakan Real Madrid ile Türkiye konusunda geçtiğimiz yıllarda ilginç bir iddia ortaya atılmıştı. 2019 yılında İspanyol gazetesi Marca, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye’nin tanıtımı için Real Madrid’e sponsor olacağını duyurmuştu. Anlaşma kapsamında Real Madrid’in antrenman ürünlerinin üzerinde ‘Türkiye’ yazacağı belirtilmiş Real Madrid’in bu anlaşmadan 12 milyon euro kazanacağı öne sürülmüştü. Haberin hemen ardından Ankara’dan açıklama gelmiş, Kültür ve Turizm Bakanlığı iddiaların asılsız olduğunu duyurmuştu.

Maç ile 210 milyon kişiye ulaştı

Aradan geçen 5 yılın ardından Türkiye, turizm yerine bu kez yatırım konusunda Real Madrid ile masada. Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Yatırım Ofisi Real Madrid ile ilginç bir işbirliği yapma kararı aldı. Küresel gücünü artırmak isteyen, Singapur’dan ABD’ye, Suudi Arabistan’dan İngiltere’ye kadar 15 farklı ülkede faaliyette bulunan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, dünyanın en ünlü futbol kulüplerinden biri olan Real Madrid ile ortaklık kurarak global erişimini genişletmek için önemli bir adım attı. Yatırım Ofisi’nin resmi sitesinden de duyurulan bilgiye göre bu iş birliği, Yatırım Ofisi’nin İspanya’nın en önemli futbol ligi olan La Liga’da Real Madrid’in 19 iç saha maçının canlı TV yayını sırasında dijital reklamlar yayınlamasına olanak tanıyor.

Bu reklamlar, Avrupa, ABD, Asya ve Orta Doğu gibi önemli coğrafyalarda geniş bir küresel kitleye ulaşarak, Türkiye’nin cazip yatırım fırsatlarının küresel arenada görünürlüğünü artıracak. İşbirliğinin ilk adımı ise 25 Ağustos’ta 3-0 Real Madrid’in galip geldiği Real Valladolid maçında atıldı. Arda’nın gol yollarında öne çıktığı Santiago Bernabéu Stadyumu’ndaki maçta ‘Invest in Türkiye - Nexus of the World’ kampanyası yapıldı. 150’den fazla ülkede canlı olarak izlenen maç ile Yatırım Ofisi’nin mesajı 210 milyon izleyiciye ulaştı.

Yatırıma değil satın almaya geliyorlar

Bu stratejik iş birliği, Yatırım Ofisi’nin Türkiye’yi önde gelen bir doğrudan yabancı yatırım destinasyonu olarak tanıtma çabalarında önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Son yıllarda satın almalar dışında Türkiye’nin ne yazık ki sıfırdan aldığı çok fazla yatırım olmadı. Özellikle Çinli şirketlerin yoğun ilgi gösterdiği Türkiye’ye Avrupa ve ABD’den gelen yatırımların neredeyse tamamı şirket satın almalarına veya ortaklığa dayanıyor.

Geçtiğimiz ay Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2003 yılından bu yana 20 senede Türkiye’ye yaklaşık 270 milyar dolarlık yatırım geldiğini dile getirmişti. Bu da yıllık 13.5 milyar dolar anlamına geliyor ki bunun önemli kısmı özelleştirme sürecinde giriş yaptı. 2003-2024 Haziran döneminde toplam 266,9 milyar dolar doğrudan yatırım girişi gerçekleşti. Bu tür popüler adımlarla, tıpkı Türk Hava Yolları ve Beko’nun marka değerini yükseltmesi gibi Türkiye de yatırım anlamında milyonlarca insana daha kolay ulaşacak.