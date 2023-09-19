Astronomi, gastronomi

‘Siyah Giyen Adamlar’ yazımızda ABD kongresindeki insan olmayan dünya dışı akıllı varlıklar ve tanımlanamayan hava fenomenleri (UAP) üzerine yapılan yeminli oturumdan bahsetmiştik.

ABD 2024 istihbarat bütçesinden hareketle yasa teklifindeki bunlarla ilgili süreci aktarmıştık. Süreç aksaksız işlerse, yaklaşık olarak 2 sene sonra, AARO direktörü üzerinden bunlar gerçek mi değil mi resmi olarak öğreneceğiz.

NASA geçen haftaki basın toplantısında UAP’larla ilgili olarak yeni bir direktör atadığını, bunların dünya dışı olduklarının tespit edilemediğini ancak ne olduklarını da bilmediklerini söylediler. Sansasyonel olan haber Meksika’dan geldi. ABD kongresine benzer, UFO’larla ilgili yeminli meclis oturumunda iki tane uzaylı olduğu iddia edilen fosil gösterildi.

Ancak şaibeli bir vaka ve bu konuda gazetecinin dayanaksız iddiaları olduğu medyada daha baskın olan taraftı. Dünyada birçok magazin vakasında olduğu gibi UFO konusunda da örneğin 51. Bölge gibi bir turizm destinasyonu ve ekonomi var. Ancak uzay turizmi, astronomi gözlem aktiviteleri ile UFO turizmini birbirine karıştırmamak lazım. Hafta sonu Bursa Büyükşehir Belediyesinin sponsorluğundaki 2. Bursa Gastronomi Festivali için Bursa’daydık.

Özetle, muhteşem kalabalık, güzel organizasyon, lezzetli yemekler. Bu vesile ile Osman ve Orhan Gazi’nin türbeleri, Ulu Camii gibi değerlerimizi ziyaret etme imkânı bulduk. Ulu Camii’de sert ceviz ağacından geometrik şekillerle elde yapılan minber dünyada eşsiz. Minberin çift tarafında Güneş Sistemi ve galaksiler (uzay) olduğu ve gezegenlerin tasvir edildiği söyleniyor.

Hayranlık uyandıran tarafı Plüton’un keşfinden, Galileo Galilei’den önce yapılmış olması. Minberin her iki yüzünde aşağıda kalan 3’lü ve 12’li dolap kapaklarının Bozok ve Üçok Türk boylarını temsil ettiği ve anlam olarak kâinat ve Güneş Sisteminin dayanağının ve devamının Türkler sayesinde olduğu/ olacağı söyleniyor.

Türkiye bu anlamda gastronomiden kültür ve tarihe, kongre turizmden inanç turizmine farklı turizm çeşitlerine fazlasıyla imkân sunan bir Cennet. İki saat ötedeki Roma veya Kahire’den fazlası var. Ancak TÜİK’e göre kişi başına harcama 600 dolara kadar düştü. Turist sayısını arttırsak da para harcatamıyoruz. Her şey dâhil sistemi ve enflasyon ilk nedenler. Üstelik biz yurtdışında gıdaya turistlerden fazla harcıyoruz.

Yani gastronomi turizminde de cari açığımız var. Her ilimizin kendine özgü bir yemeği, ören yeri var. Ancak, örneğin Teknofest ve İstanbul Maratonu gibi örnekleri kenara koyarsak şehirlerle özdeşleşen küresel bir marka ve olayımız pek yok. 2. Bursa Gastronomi Festivalinde enerjisine hayran olduğum Ömer Pirge gibi değerli Bursalı iş insanları ile tanıştık.

Bize Almanların Solingen şehrinin bıçaklarla nasıl marka olduğunun hikâyesini, Pirge’nin başarı hikâyeleri ile birlikte anlattı. Her ilimizin, mesela Kaliforniya Silikon Vadisi, Florida Kennedy Uzay Üssü teknoloji, Barcelona ve Madrid futbol, New York borsa gibi öne çıkacağı bir marka veya aktivitesinin olması başta turizmle farklı açılımlar sağlayacaktır.

2. Bursa Gastronomi Festivali gibi örnekler bu yüzden çok değerli. Paneller, yarışmalar, söyleşiler, konser ile mahşeri kalabalığı ve Bursa’nın değerli markaları ile adına yakışır şekilde, damak tadında bir zirve oldu. Festivalin ilk ve açılış panelinde ben, moderatör Doç.Dr. Yüksel Okşak, Prof.Dr. Mehmet Eryılmaz, Prof.Dr. Burak Arzova ve Gülçin Güleç yer aldık. Festivalde Beykent, Balıkesir, Bursa Uludağ, Marmara, 9 Eylül ve Arel üniversitelerinden çok değerli öğretim üyeleri bir aradaydık.

Eryılmaz, asırlık işletmelerden ve endüstri 4.0 ile gıdada inovasyondan, Arzova tarım ekonomisinden ve iller bazındaki gastronomi paylarından bahsederken, ortak vurgu gıdada sürdürülebilirlik ve gıda enflasyonu ile gastronominin önemiydi. Jamie Oliver’ın şahsi servetinin yarım milyar dolara yakın olduğu hesaplanıyor.

Masterchef programı sadece Avustralya’da 100 milyon dolarlık bir ekonomi yaratmış. Coğrafi işaret, marka, şubeleşme gibi önemli başlıkları; Disney, Paris ve Ratatouille, McDonald’s, Big Mac, Index, Michelin, Stars örnekleri üzerinden anlattım. Türk dizilerinin küresel popülaritesinden gastronomi turizmi adına faydalanmamız gerektiğini belirttim.