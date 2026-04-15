Avrupa değerleri kazandı
Doğu bloku ülkelerinden olup Avrupa Birliği’nin (AB) en önemli aktörlerinden biri haline gelen Macaristan’da bir dönem sona erdi. Macaristan’da hafta sonu yapılan seçimlerde “Orban’ın 16 yıllık iktidarı”nın sona ermesi AB’de, “Avrupa değerleri kazandı” olarak yorumlandı…
Seçim kampanyası döneminde AB’de bütün kararlara “engel” koyan Viktor Orban’ı “Macaristan’ı AB’nin en yoksul ve en yolsuz ülkesi haline getirmekle” suçlayan Peter Magyar, “Macaristan’ı yeniden Batı’ya döndürmeyi, Rusya’ya olan enerji bağımlılığına son vermeyi vaat ederek, seçimin, “otokrasi ve Avrupa demokrasisi arasında bir referandum olacağı”nı savunmuştu.
Macaristan’ın yeni lideri Magyar’ın Tisza partisi, 199 sandalyeli Macaristan Parlamentosu’nda 138 milletvekili ile üçte iki çoğunluğu sağladı. Resmi olamayan rakamlara göre seçimi kaybeden Orban’ın Fidesz Partisi 135 milletvekilinden 54 milletvekiline düştü. Aşırı sağcı parti “Vatanımız Hareketi” 7 milletvekili ile üçüncü parti oldu.
Macaristan seçimlerini kazanan Peter Magyar, “Macaristan’ı hep birlikte kurtardık” dedi. Müstakbel Başbakan Magyar, Cumhurbaşkanı, Başsavcı ve AYM Başkanı ile Medya Denetim Kurumu başkanını istifaya çağırdı. “Bize hükümetin musallat ettiği tüm kuklaların istifasını talep ediyorum” diyen Magyar, istifa etmemeleri durumunda üçte iki çoğunlukla bu isimlerin görevden alınabileceğini belirtti.
Orban hükümetinin Macaristan’a “harap edilmiş bir ekonomi” ve “ihmal edilmiş sağlık ve eğitim sistemi” bıraktığını belirten Magyar, görev süresi sona erecek olan Orban’a “yeni hükümetin çalışmalarını etkileyecek kararlar almaktan kaçınma” çağrısında bulundu.
Macaristan’da 2010 seçimlerinde milliyetçi parti lideri Viktor Orban iktidara gelmişti. Orban, mutlak hâkim olduğu 16 yılda Macaristan’da medya özgürlüklerini, sivil toplum faaliyetlerini ve yargı bağımsızlığını zayıflatmakla suçlandı. Orban özellikle Ukrayna savaşı konusunda AB ile sürekli karşı karşıya geldi. Rusya lideri Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump ile yakın arkadaş olan Orban, AB içerisinde sürekli rahatsızlık yarattı.
Avrupa mutlu
Macaristan’da “ülkenin rotasını Rusya’dan Avrupa’ya kaydırma” sözüyle seçimi kazanan Magyar’ın tarihi zaferi, AB’yi mutlu etti. Seçimi kazanan Magyar zafer konuşmasında, “Bugün Macar halkı Avrupa’ya, özgür bir Macaristan’a “evet” dedi” açıklamasında bulundu.
Macaristan’da seçim sonuçlarının netleşmesinden sonra Avrupalı liderler arka arkaya kutlama mesajları yayınladılar…
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, “güçlü ve birleşmiş bir Avrupa için güç birliği yapma” çağrısı yaptı. Macaristan halkını “tarihi seçimden” ötürü kutlayan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, “Bugün Avrupa ve Avrupa’nın değerleri kazandı” açıklamasında bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Bu demokratik katılımın zaferini, Macar halkının AB değerlerine bağlılığını ve Avrupalı bir Macaristan’ı memnuniyetle karşılıyoruz” mesajı yayınladı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, “Bu tarihi bir an, sadece Macaristan için değil, Avrupa demokrasisi için de…” değerlendirmesinde bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de, “Her iki ulusun da yararına olduğu kadar, Avrupa’da da barış, güvenlik ve istikrarı sağlayacak işler için birlikte çalışmaya hazırız” açıklaması yaptı.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Macaristan Avrupa’yı seçti” dedi. Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola da yayınladığı mesajda, “Macaristan’ın yeri Avrupa’nın kalbindedir” değerlendirmesi yaptı.
Macaristan’ın yeni lideri Magyar’ı “net seçim zaferinden” dolayı kutlayan İtalya’nın sağcı Başbakanı Giorgia Meloni, “Orban’a yıllardır süren yoğun iş birliği için” teşekkür etti.
Demokrasinin beşiği Avrupa’da demokrasinin en temel kurallarından biri “seçimle gelen seçimle gider” bir kez daha işledi. 2010, 2014, 2018 ve 2022 seçimlerini kazanan Viktor Orban, 2026 seçimlerinde hezimete uğrayarak görevi Magyar’a bıraktı…
