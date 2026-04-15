Avrupa değerleri kazandı

Doğu bloku ülkelerinden olup Avrupa Birliği’nin (AB) en önemli aktörlerin­den biri haline gelen Macaristan’da bir dö­nem sona erdi. Macaristan’da hafta sonu yapılan seçimlerde “Orban’ın 16 yıllık ik­tidarı”nın sona ermesi AB’de, “Avrupa de­ğerleri kazandı” olarak yorumlandı…

Seçim kampanyası döneminde AB’de bü­tün kararlara “engel” koyan Viktor Orban’ı “Macaristan’ı AB’nin en yoksul ve en yol­suz ülkesi haline getirmekle” suçlayan Pe­ter Magyar, “Macaristan’ı yeniden Batı’ya döndürmeyi, Rusya’ya olan enerji bağım­lılığına son vermeyi vaat ederek, seçimin, “otokrasi ve Avrupa demokrasisi arasında bir referandum olacağı”nı savunmuştu.

Macaristan’ın yeni lideri Magyar’ın Tis­za partisi, 199 sandalyeli Macaristan Par­lamentosu’nda 138 milletvekili ile üçte iki çoğunluğu sağladı. Resmi olamayan ra­kamlara göre seçimi kaybeden Orban’ın Fidesz Partisi 135 milletvekilinden 54 mil­letvekiline düştü. Aşırı sağcı parti “Vata­nımız Hareketi” 7 milletvekili ile üçüncü parti oldu.

Macaristan seçimlerini kazanan Peter Magyar, “Macaristan’ı hep birlikte kurtar­dık” dedi. Müstakbel Başbakan Magyar, Cumhurbaşkanı, Başsavcı ve AYM Başka­nı ile Medya Denetim Kurumu başkanını istifaya çağırdı. “Bize hükümetin musallat ettiği tüm kuklaların istifasını talep ediyo­rum” diyen Magyar, istifa etmemeleri du­rumunda üçte iki çoğunlukla bu isimlerin görevden alınabileceğini belirtti.

Orban hükümetinin Macaristan’a “ha­rap edilmiş bir ekonomi” ve “ihmal edilmiş sağlık ve eğitim sistemi” bıraktığını belir­ten Magyar, görev süresi sona erecek olan Orban’a “yeni hükümetin çalışmalarını et­kileyecek kararlar almaktan kaçınma” çağ­rısında bulundu.

Macaristan’da 2010 seçimlerinde milli­yetçi parti lideri Viktor Orban iktidara gel­mişti. Orban, mutlak hâkim olduğu 16 yılda Macaristan’da medya özgürlüklerini, sivil toplum faaliyetlerini ve yargı bağımsızlı­ğını zayıflatmakla suçlandı. Orban özel­likle Ukrayna savaşı konusunda AB ile sü­rekli karşı karşıya geldi. Rusya lideri Vladi­mir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump ile yakın arkadaş olan Orban, AB içerisinde sürekli rahatsızlık yarattı.

Avrupa mutlu

Macaristan’da “ülkenin rotasını Rus­ya’dan Avrupa’ya kaydırma” sözüyle seçi­mi kazanan Magyar’ın tarihi zaferi, AB’yi mutlu etti. Seçimi kazanan Magyar zafer konuşmasında, “Bugün Macar halkı Avru­pa’ya, özgür bir Macaristan’a “evet” dedi” açıklamasında bulundu.

Macaristan’da seçim sonuçlarının net­leşmesinden sonra Avrupalı liderler arka arkaya kutlama mesajları yayınladılar…

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, “güçlü ve birleşmiş bir Avrupa için güç bir­liği yapma” çağrısı yaptı. Macaristan hal­kını “tarihi seçimden” ötürü kutlayan İs­panya Başbakanı Pedro Sanchez, “Bugün Avrupa ve Avrupa’nın değerleri kazandı” açıklamasında bulundu. Fransa Cumhur­başkanı Emmanuel Macron, “Bu demok­ratik katılımın zaferini, Macar halkının AB değerlerine bağlılığını ve Avrupalı bir Macaristan’ı memnuniyetle karşılıyoruz” mesajı yayınladı. İngiltere Başbakanı Ke­ir Starmer, “Bu tarihi bir an, sadece Maca­ristan için değil, Avrupa demokrasisi için de…” değerlendirmesinde bulundu. Ukray­na Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de, “Her iki ulusun da yararına olduğu kadar, Avrupa’da da barış, güvenlik ve istikrarı sağlayacak işler için birlikte çalışmaya ha­zırız” açıklaması yaptı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Macaristan Avrupa’yı seçti” dedi. Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Rober­ta Metsola da yayınladığı mesajda, “Maca­ristan’ın yeri Avrupa’nın kalbindedir” de­ğerlendirmesi yaptı.

Macaristan’ın yeni lideri Magyar’ı “net seçim zaferinden” dolayı kutlayan İtal­ya’nın sağcı Başbakanı Giorgia Meloni, “Orban’a yıllardır süren yoğun iş birliği için” teşekkür etti.

Demokrasinin beşiği Avrupa’da demok­rasinin en temel kurallarından biri “seçim­le gelen seçimle gider” bir kez daha işledi. 2010, 2014, 2018 ve 2022 seçimlerini kaza­nan Viktor Orban, 2026 seçimlerinde hezi­mete uğrayarak görevi Magyar’a bıraktı…