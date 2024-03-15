Avrupa’da büyüyen e- mobilite’ye Asya engeli

Avrupa Birliği’nde otomotiv üreticilerinin Asya üreticileri kaygısıyla bakışı değişse de 2035 yılından itibaren içten yanmalı motorlu araçların üretimini ve pazarlamasını durdurma, elektrikli veya hidrojenli araçlara yönelme duruşu devam ediyor.

Alternatif sürdürülebilir adım: Sentetik yakıt

Avrupa Birliği’nde birçok ülke sentetik yakıtların kullanımını savunurken yapılan son araştırmalar sentetik yakıtın litre başına fiyatının çok yüksek olacağını gösteriyor. Avrupa Komisyonu, ömrünü tamamlamış içten yanmalı araçların trafikten çekilmesi için bir yönetmelik çalışıyor. Avrupa Birliği’nin en sonunda içten yanmalı araçların onarımını yasaklayabileceği konuşulurken, tüketicileri bu anlamda daha sürdürülebilir arabalar satın almaya yönlendirecek.

Sürdürülebilir adımlarda yavaşlama: Avrupa’da Asya engeli

2000’li yıllarda Asyalı üreticiler, elektrikli otomobillerin, otomobil üretimini ön sıralara taşıyacak ve aynı zamanda ülkelerinin petrole olan bağımlılığını sona erdirecek bir platform olarak potansiyelini fark etti. 2025 yılında %20 pazar payı elde etmek için üç milyon elektrikli otomobil üretmeye yönelik farklı planlar hayata geçirildi.

Avrupa’nın ana pazarı olan Almanya’da en çok satan on elektrikli araçtan üçü tamamen veya kısmen Asya’dan ithal edilirken; pazarın yaklaşık %28’inden fazlasını Asyalı üreticiler temsil ediyor. Kısa zamanda hızlı büyüme oranı 3 katına çıkmış durumda. Pandemi sonrası büyüyen otomotiv tedarikçileri ağı, bu gelişmelere net cevap verememe sıkıntısı çekerken; bir haber göre Almanya’da 2023’e kadar geçen üç yıl içinde, küçük tedarikçi olarak kabul edeceğimiz tedarikçilerin sayısı 700’ün biraz altından kabaca 615’e düştü.

Aynı dönemde 30 binden fazla iş kaybı yaşandı. Artan bu rekabet AB’yi süreci incelemeye yöneltirken, dünyanın en büyüğü olan otomotiv pazarının gelecekte hazmedemeyeceği bir üretim kapasitesinin Asya’da olacağı yönündeki endişeler de artıyor. Sübvansiyonlu ithalat ve ülke ekonomilerine vereceği zarar e-mobilite’de sürdürülebilirlik bakışını geciktirecek gibi gözüküyor.

Avrupa’da adımlar hızlanıyor İngiltere’de elektrikli ataç satışları artıyor

İngiltere’de yeni otomobil satışları, şubat ayında 20 yılın en yüksek rakamına ulaşarak, yıllık %14 artışla 84 bin 886 araç oldu ve 2004’ten bu yana en iyi şubat performansını kaydetti. Elektrikli araçlar güçlü şekilde büyürken, hibrit araçların satışları %12,1, şarj edilebilir hibritler %29,1 ve elektrikli araçlar %21,8 artışla, yeni araç alımlarının %17,7’sini oluşturdu.

Avrupa’da 2024 toplam araç satış hedefi 12 milyon adedin üstü

Batı Avrupa’da binek otomobil satışları ise 870 bin araç satışı ile şubat ayında yıllık da 12,8 milyon adede yükseldi. 2023 ile karşılaştırıldığında şubat ayı, Fransa ve İtalya’daki yıllık güçlü büyümenin yanı sıra diğer büyük Batı Avrupa ülkelerindeki sağlam iyileşmelerin de yardımıyla %8 oranında büyüdü. 2024’te en yüksek toplam olan 12 milyon adedi geçmesi bekleniyor.

Almanya binek otomobil pazarı ise şubat ayında yıllık bazda %5 artışla 217 bin araç satışı yaparken, hükümetin elektrikli araçlara yönelik teşvikleri geçen yılın başından itibaren düşürmesi elektrikli araç talebini azaltabilir.

Türkiye otomotiv ihracatında önde

2024 Şubat ayında da sektörler özelinde ülkemizde otomotiv ihracatı 3.1 milyar dolarla ilk sıradaki yerini korudu. 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde toplam üretim %8, otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %12 arttı. 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında %9 artarak 6 milyar dolar olarak gerçekleşti.