Avrupa, 2035 içten yanmalı motor yasağını erteleyecek mi?

Avrupalı otomotiv üreticileri, üre­tim yaptıkları ülkeler­de hükümetlerle yü­rüttükleri temaslarda elektrikli araç talebi­ni canlandıracak iye­ni teşvikler talep edi­yor. Satışların zayıf­ladığı bir dönemde Çinli markaların hızla güç kazanması Avrupa merkezli üreticilerin üzerindeki baskıyı artırırken, sektörün destek beklentisini de belirginleştiriyor.

Devlet desteği, Avrupa otomo­tiv endüstrisinin sürdürülebi­lirliği açısından artık hiç olma­dığı kadar kritik. Siyasi liderler, otomotiv yöneticileri ve sendi­kalar; durgunluk, toplu işten çı­karma riski ve elektrikli araçla­ra geçişin maliyetli yapısı nede­niyle sektörde derinleşen krizi masaya yatırıyor.

Bir zamanlar mühendislik ve marka prestijiyle küresel reka­betin en önünde yer alan Av­rupa markaları, bugün yazılım yetkinlikleri ve elektrikli araç dönüşümünde Çinli rakipleri­nin gerisinde kalıyor. Çinli mar­kalar, daha uygun fiyatlı ve tek­noloji odaklı elektrikli araçlar sunarak Avrupa pazarına agre­sif bir şekilde giriş yapıyor. Son dönemde artan gümrük vergile­ri, tarifeler ve korumacı politi­kalar, Avrupa’nın güçlü ihracat sektörünü olumsuz etkiliyor.

Avrupa ve içten yanmalı motor satış yasağı

Avrupalı üreticiler dizel ve benzinli motor yasağının erte­lenmesini desteklerken, Avru­pa Birliği’nin 2035 itibarıyla ye­ni içten yanmalı motorlu araç satışını durdurma planının ba­zı ülkeler tarafından geri çekil­mek istendiği konuşuluyor. Bu düzenleme, karbon emisyonunu azaltmayı hedefliyor ve hedefle­re uyamayan üreticilere yüksek para cezaları getiriyor. Ancak otomotiv şirketleri, mevcut tak­vimin sektörün rekabet gücünü zayıflattığını savunarak planın gözden geçirilmesini talep edi­yor. Avrupa Komisyonu, yoğun lobi faaliyetleri nedeniyle yasa­ğı yeniden değerlendiriyor.

Sektörde öne çıkan ortak gö­rüş, iklim hedeflerine bağlı ka­lınması gerektiği, ancak gerçek­çi olmayan bir tarihle üreticile­rin zorlanmaması yönünde.

Tüketicilerin elektrikli araçlara güveni artıyor

Avrupa’da yasağın ertelenme­si tartışmalarına rağmen elekt­rikli araçlara yönelik tüketi­ci güveni artmaya devam edi­yor. Belirsiz piyasa koşullarına rağmen tüketicilerin büyük bö­lümü elektrikli araçların gele­ceğin ana teknolojisi olduğuna inanıyor ve satın alma davranış­ları da bu beklentiyi destekliyor.

Avrupa otomobil pazarı can­lanırken, AB’de yeni araç satış­ları üst üste üçüncü üçüncü ay artış gösteriyor. Elektrikli araç satışlarındaki yüzde 20’lik bü­yüme, Alman otomobil devleri­nin pazar payını da yükseltti.

Avrupa Üreticiler Birliği (ACEA) verilerine göre:

-AB’de elektrikli araç satış­ları ilk dokuz ayda yüzde 20 art­tı,

-Almanya’da artış yüzde 38,3’e ulaştı,

-Elektrikli araçların pazar payı yüzde 16,1’e çıktı,

-Hibrit araçlar yüzde 34,7 ile en büyük segment oldu,

-Benzinli ve dizel araçla­rın toplam pazar payı yüzde 46,8’den yüzde 37’ye geriledi.

Globalde ve Türkiye’de elektrikli araç satışları artıyor

Dünya genelinde elektrikli araç satışları Ekim ayı itibarıy­la yeniden hız kazandı. Çin pa­zarının güçlü etkisi, Avrupa’da­ki artış ve ABD’deki teşvikler, toplam satışları belirgin şekilde arttırdı. Küresel satışlar, Ekim ayında yüzde 23 artarak 1,9 mil­yon adede yükseldi. Çin’de yak­laşık 1,3 milyon araç satılır­ken, Avrupa’nın satışları yüzde 36’lık sıçramayla 372.786 adede ulaştı. Kuzey Amerika ise yüzde 41 düşüşle 100.370 adet seviye­sinde kaldı. Dünyanın geri ka­lanındaki ise satışlar yüzde 37 artarak 141.368 adet olarak ger­çekleşti.

Çin, toplam elektrikli araç sa­tışlarının yaklaşık üçte ikisi­ni tek başına gerçekleştirirken; Avrupa’da Norveç, Hollanda ve Almanya hâlâ en yüksek elekt­rikli araç kullanım oranına sa­hip ülkeler arasında yer alıyor. ABD pazarında uygun fiyat­lı modellerin piyasaya çıkma­sı, talebin önümüzdeki aylarda hızlanacağına işaret ediyor.

Türkiye’de de güçlü bir artış yaşanıyor. Ekim 2025’te elekt­rikli araç satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 72,96 ar­tarak 14.427 adede ulaştı. So­nuç olarak, elektrikli araçların pazar payı yüzde 11,02’den yüz­de 15,91’e yükseldi. Satılan her 6 otomobilden 1’i tamamen elekt­rikli olurken, hibritlerin araç­ların payı yüzde 30,57 artış ile 21.651 adede ulaştı ve pazar payı yüzde 23,87 oldu.

Avrupa otomotiv sektörü rekabeti geri alabilecek mi?

Avrupa ülkelerinin benzin­li ve dizel motorlu araçları sa­vunma çabası, aslında daha bü­yük bir tehdidin işareti olarak değerlendiriliyor. Son dört yıl­da Avrupa’nın net otomobil ih­racatının yarısını kaybetmesi, küresel rekabet gücünün hızlı bir şekilde zayıfladığına işaret ediyor. Bu tabloyu tersine çevir­mek, mevcut yaklaşım ve hızla pek mümkün görünmüyor. Av­rupa’da giderek güçlenen ortak görüş ise Çin›e karşı bir sana­yi ve ticaret politikası geliştiril­mesi gerektiği yönünde.