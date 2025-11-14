Robotlar ve otonom araçlar: Otomotiv üretiminde değişim rüzgârı

Otomotiv ekosis­temindeki de­ğişim ve etkileri, ülkelerin öncelik­leri arasında yer al­maya devam ediyor. Ekosistemdeki yıkı­cı değişim, gümrük vergileri, tarifeler, lojistik krizleri, sa­vaşlar ve enerji kri­zinin etkisiyle, daha geniş bir toplumsal tartışmanın parçası olmaya devam ediyor.

Dünya genelinde ülkeler kar­bon emisyonlarına, çevre koru­maya ve 2053 karbon nötr he­deflerine odaklanmış durum­da. Ülkeler, son yıllarda karbon emisyonu düzenlemelerini kap­samlı bir şekilde uygulamak için otomobil üreticileri ile hem üre­tim süreçlerinde hem de ürün hatlarındaki araçların emisyon­larında ciddi adımlar atıyor.

Bu bağlamda, hem e-mobilite adımları hem de elektrikli araç­ların geliştirilmesi artık otomo­tiv endüstrisinde önemli bir rol oynuyor. E-mobilite adımların­da da gündem sürekli değişiyor ve yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu alandaki son gelişmeler ise ya­rı iletken sektöründe büyüme, Çinli üreticilerden gelen robot üretim açıklamaları ve katı hal bataryaları oldu.

Yarı iletken endüstrisi elektrikli araçlarla büyüyor

Küresel çip satışları, bu yılın üçüncü çeyreğinde de büyüme­ye devam ederek 2. çeyrek satış­larını önemli ölçüde geride bı­raktı. Pazar büyümesi; otomo­tiv sektörü başta olmak üzere, bellek ve mantık devreleri gibi çeşitli yarı iletken ürünlerine yönelik artan talepten kaynak­landı. Formun ÜstüFormun Al­tıYıllık büyüme ise Asya Pasifik bölgesi ve Amerika kıtalarına yapılan satışlarla desteklendi.

Yarı İletken Endüstrisi Birliği (SIA), 2025 yılının üçüncü çey­reğinde küresel yarı iletken sa­tışlarının 208,4 milyar dolar ol­duğunu ve bu rakamın 2. çeyreğe kıyasla %15,8 arttığını duyurdu. 2025’in eylül ayında küresel sa­tışlar 69,5 milyar dolar olarak gerçekleşirken, bir önceki yılki 55,5 milyar dolarlık toplam satı­şa kıyasla %25,1 artışa ve Ağus­tos 2025’teki satışlara göre de %7,0 artışa işaret etti.

Bölgesel olarak, Eylül ayında yıllık satış­lar Asya Pasifik/Diğer (%47,9), Amerika (%30,6), Çin (%15,0) ve Avrupa’da (%6,0) artarken, Ja­ponya’da (%-10,2) düşüş göster­di. Ağustos ayında aylık satışlar Amerika (%8,2), Asya Pasifik/ Diğer (%8,0), Çin (%6,0), Avrupa (%5,5) ve Japonya’da (%1,6) art­tı. Bütün bu artışlarının ardın­da ise değişien otomotiv ekosis­teminin bütün parametrelerini görmek mümkün.

Katı hal pilleri insansı robotlara güç verecek

Çinli elektrikli araç üretici­si, insansı robotlara güç sağla­mak için katı hal pilleri kullan­mayı planlıyor. Bu sayede ba­zı otomobil üreticilerinin araç güvenliğini ve verimliliğini ar­tırabileceğine inandığı yeni bir teknolojinin olası kullanım yel­pazesini genişletiyor.

Şirketin, yaptığı açıklamada, 2026 yılı sonuna kadar kullanıma sunul­ması planlanan robotların ağır­lığını azaltmak için katı hal pil­leri kullanılacağı belirtilirken, insansı robotların, arabalardan daha fazla güvenlik gerektirdi­ği için tüm katı hal pillerinin se­ri üretimini ve benimsenmesini yönlendirecek en olası ürün ol­duğunu düşünülüyor. Şirket biri Çinli, diğeri yabancı olmak üze­re iki tedarikçiyle katı hal pille­ri için görüşmelerde bulundu­ğunu açıkladı. Katı hal pilleri, geleneksel lityum iyon pillerde kullanılan yanıcı sıvı elektro­litin yerini, iki elektrot arasın­da iyonları iletmek için katı bir malzemeyle değiştirerek üstün performans ve güvenlik sağlıyor.

Yapay zekâ, otomotivde değişimin öncüsü olacak

Yapay zekâ dalgasının yükse­lişi, dijital dünyada yepyeni bir devrime yol açtı. Fiziksel dün­yada ise elektrik, birincil yakıt olarak petrolün yerini almaya başlarken, yeni enerji yüzyıl­lık otomotiv endüstrisini altüst ediyor. Dijital ve fiziksel dün­yalar bir araya geldiğinde orta­ya çıkacak olan “Fiziksel Yapay Zekâ” gündeme geliyor.

‘Fiziksel Yapay Zekâ’ kavra­mını ve kapsamını incelediği­mizde, Massachusetts Tekno­loji Enstitüsü’nün tanımına gö­re, fiziksel yapay zekâ; “gerçek dünyada bulunan fiziksel nes­nelerle etkileşime girebilen, çevresini algılayabilen ve bu çevreye adaptif tepkiler verebi­len yapay zekâ sistemleri” ola­rak açıklanıyor.

Fiziksel Yapay Zekâ dalga­sı gelmek üzere ve çipler, işle­tim sistemleri (büyük modeller) ve akıllı donanımlar gibi birçok alanı kapsayan Fiziksel Yapay Zekâ sistemi, otomotivde yapay zekâlı arabalar, robotaksiler, in­sansı robotlar ve uçan arabalar gibi somutlaştırılmış akıllı taşı­yıcılarda uygulanması için tek­nolojik bir temel sağlayacak.

Temel itici gücü teknolojik inovasyon ve fiziksel yapay zekâ olan bu sistem, teknolojinin sı­nırlarını sürekli genişletecek ve otomotiv sektörü şirketlerin­de küresel bir somutlaştırılmış zekâ şirketine dönüşümü müm­kün kılacak. Otomotiv ekosiste­mi çok hızlı değişiyor ve bu de­ğişimi yönetmek, hem şirket­ler hem de ülkeler için stratejik bir öncelik haline geliyor. 2026, otomotivde e-mobilite siste­minde dönüşümün daha da bo­yut değiştirdiği ve hızlandığı bir yıl olacak.