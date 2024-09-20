  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Dr. Hakan ÇINAR
  4. Avrupa’da işler iyiye mi gidiyor?

Avrupa’da işler iyiye mi gidiyor?

Dr. Hakan ÇINAR
Dr. Hakan ÇINAR SIRADIŞI [email protected]

Euro bölgesin­den Temmuz ayında gelen ra­kamlar, Türk ih­racatçıları için de umut verici oldu. Avrupa İstatistik Ofisi, yani Euros­tat, Avrupa Birli­ği ve Euro Bölge­si’nin Temmuz ayı uluslararası ticaret verilerini kamuoyu ile paylaştı.

Temmuz ayında AB’nin ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüz­de 11,6 arttı ve 230,2 milyar euro olarak gerçekleşti. İthalatı da yüzde 4,8 oranında artarak 211,1 milyar euroya yükseldi. Böylece AB, 19,1 milyar euro dış ticaret fazlası verirken işlerin iyiye git­tiğinin sinyalini de vermiş oldu.

Euro Bölgesi’nde de işler iyi gitti ve ihracat yüzde 10,2, itha­lat da yüzde 4 yükseliş gösterir­ken, dış ticaret fazlası 21,2 milyar euro olarak gerçekleşti. AB ülke­lerine en fazla ihracat gerçekleş­tiren ülkelerin kimler olduğunu merak edenler için ise 46,4 mil­yar euro ile Çin, 27,6 milyar euro ile ABD, 14,2 milyar euro ile İn­giltere, 11 milyar euro ile İsviç­re, 9 milyar euro ile Norveç ola­rak sıralandığını belirtebilirim. Türkiye’nin ihracat rakamı ise 8,5 milyar euro. AB ve Euro böl­gelerine yapılan toplam ihraca­tımız ise euro bazında yaklaşık 13 milyar euro seviyesinde ger­çekleşti.

Bölgeye yapılan toplam ihracatımız dolar bazında yak­laşık 14 milyar dolar olarak ger­çekleşirken toplam ihracatımı­zın %60’a yakınının AB ve Euro bölgesine gerçekleştiğini görü­yoruz. Oran böylesi yüksek olun­ca doğal olarak AB ve Euro böl­gesindeki ekonomideki iyileşme ve resesyon halinden çıkılması ülkemiz açısından da son derece önem taşıyor. İhracatımızın ve ihracatçımızın her daim AB dı­şında kalan coğrafyalara da yön­lendirildiğine her ne kadar şahit olsak da, batıya yönelik ihracat­ların daha avantajlı olduğunu be­lirtmeliyim.

Afrika ve Asya böl­gesine yapılan ihracatlarda en önemli sorunun yapılan ihracat bedellerinin tahsilatındaki sı­kıntılar olduğunu göz ardı etme­mek gerekiyor. Avrupa’da ekono­minin düzelmesi, üllkemizi çok yakından ilgilendiriyor. Büyüme stratejimizi tümüyle ihracatımı­za dayandırırken, en büyük payı yine batıya yönelik ihracatımız ile sağlayacağımızı göz ardı et­memek gerekiyor. İki gün önce FED’in faiz düşürmesi kararın­dan birkaç gün önce de Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB), piya­saların beklentileri doğrultusun­da mevduat faizi oranını düşüre­rek bu yıl ikinci kez faiz indirimi yapması da iyiye gidişin önemli bir işareti oldu.

BRICS ülkelerine ihracat yapacak mıyız?

Geçen hafta BRICS ile temas­larımızın üzerinde durmak ge­rektiğini belirtmiştim. Ancak üye olma konusundaki endişe­lerim üzerine onlarca telefon ve e-mail aldım. Nasıl bir sakıncası olabilir diyenlere verdiğim cevap şu oldu.

Bu tür anlaşmalar karşı­lıklı vergi indirimi ve tavizi an­lamına geldiği için, çok yüksek oranda ithalat yaptığımız ülkeler olan Çin, Rusya ve Hindistan gi­bi ülkelere uygulayacağımız ver­gi avantajlarının ithalatımızı da­ha da arttırmaktan öte bir faydası olmayacağının bir kez daha altı­nı çizmek isterim. Elbette o ülke­ler de bize ihracatımızı arttırmak için bazı ayrıcalıklar tanıyacak­lardır. Ancak en yüksek dış tica­ret açığı verdiğimiz bu ülkelerle ticarette, bu işin asıl hangi tara­fa yarayacağını söylemeye çok da gerek olmasa.

Türkiye’nin gri listeden çık­ması ile ülke risk priminin düş­mesi, dış borçlanma maliyeti­mizi şüphesiz yavaş yavaş dü­şürecek. Ülkenin borçlanma maliyetinin düşmesi ile ülke ola­rak daha uygun koşul ve vadelerle kaynak bulabileceğimizi öngörü­yorum, zira Eximbank’ta geçtiği­miz hafta katıldığım bir toplantı esnasında benzer beklentilerin o cephede de yer aldığını bizzat işittim.

Zira geçtiğimiz günler­de Ticaret Bakanı Ömer Bolat da, “Kurlar biliyorsunuz, dalgalı kur sistemi ülkemizde uygulanmak­ta. Biz ihracatçılarımızın gerek maliyetlerinin düşürülmesi ge­rekse de yeni pazar imkanları­na kavuşmaları noktasında Ti­caret Bakanlığı olarak onlarla za­ten sürekli birlikte çalışıyoruz. Destek programları hazırlıyoruz. Önümüzdeki süreçte ihracatçıla­rımızın finansmanına erişimi ve maliyetleri konusunda çok olum­lu gelişmeler yaşanacaktır” di­yerek, ihracatçıların umutlarını arttırmış oldu.

Dışyönder Yönetim Kurulu olarak Bakan Bolat ile şeffaf bir görüşme gerçekleştirdik

Beş yılını neredeyse doldur­mak üzere olan ve başkanlığı­nı yürüttüğüm Dışyönder (Dış Ticarete Yön Verenler Derne­ği) olarak Ticaret Bakanımız ile şeffaf bir toplantı gerçekleştire­rek Türkiye’nin dış ticaretinde­ki gelişmelerini ele alma fırsatı bulduk. İhracatçıların bu dönem yaşadıkları sıkıntılardan, itha­latçıların beklentilerine, taşıma­cılıktan gümrüklerdeki işleyişe neredeyse her konuyu tek tek ele alarak Sayın Bakan’la karşılıklı değerlendimeler gerçekleştirdik. Bakan’ın bu konudaki gayretle­ri ve olumlu yaklaşımlarını bizi de umutlandırdığını itiraf etme­liyim. Umarım bu görüşmemiz, ülkemiz dış ticaretinin geleceği açısından önemli yararları da be­raberinde getirecektir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
BRICS Türkiye için yeni bir yol mu, yoksa bir yol ayrımı mı? 13 Eylül 2024
Fiyatlar artarken enflasyon düşer mi? 06 Eylül 2024
30 Ağustos Zafer Bayramı: Bir milletin istiklal mücadelesinin ebedi sembolü 30 Ağustos 2024
Enflasyon mu var ki muhasebesi olsun?.. 23 Ağustos 2024
Slumpflasyon 16 Ağustos 2024
Yurtdışından ucuz e-alışveriş; gerçekti, hayal oldu 09 Ağustos 2024
Etrafta 3. dünya savaşının çıkmasını isteyenler var 02 Ağustos 2024
ABD seçimleri neden dünyayı etkiliyor? 26 Temmuz 2024
Biri bizi gözetliyor 19 Temmuz 2024
Her enflasyon canavar mıdır? 12 Temmuz 2024