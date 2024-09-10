Avrupa’da NFC ile ödeme rekabeti kızışıyor
Pandemi, dünya genelinde e-ticaretin hızlı bir şekilde büyümesine yol açtı. Amerika, Avrupa ve Asya’da tüketiciler, çevrimiçi alışverişe yöneldi. 2020’de ABD’de e-ticaret satışları yüzde 32 artarak 791.7 milyar dolara ulaştı.
Avrupa'da bu oran yüzde 27 artışla 698 milyar euroya, Asya’da ise yüzde 35 artışla 2.5 trilyon dolara yükseldi. Ancak pandemi sonrası tüketici alışkanlıkları normalleşirken, çevrimdışı perakende yeniden canlanmaya başladı. Tüketiciler, fiziksel mağazalarda alışveriş yapmanın rahatlığını yeniden keşfetti, bu da hibrit bir alışveriş deneyimi talebini artırdı.
NFC teknolojisi başrolde
Burada bir parantez açıp Near Field Communication (NFC) teknolojisine odaklanalım. 2002 yılında Sony ve NXP tarafından geliştirilen NFC, cihazların kısa mesafede kablosuz olarak veri alışverişi yapmasını sağlar ve temas gerektiren işlemleri ortadan kaldırır. Bu teknoloji, özellikle ödeme sistemlerinde kullanılırken, mobil cihazlarla hızlı ve güvenli ödeme yapmayı mümkün kılıyor. NFC, ayrıca toplu taşıma kartları, erişim kontrol sistemleri ve ürün etiketleme gibi alanlarda da yaygın bir şekilde kullanılıyor.
Yakın zamanda önemli bir gelişme ile bu teknoloji iki büyük devin rekabetinde başrolü üstlenmeye hazırlanıyor. Apple, Avrupa Birliği'nin yeni Dijital Pazarlar Yasası (DMA) kapsamında NFC ve Secure Element API’lerini üçüncü taraf geliştiricilere açmak zorunda kaldı. Bu yasa, Apple’ın iPhone cihazlarında üçüncü taraf cüzdanların varsayılan olarak kullanılmasına izin vererek, Apple Wallet'ın NFC tabanlı ödemelerdeki tekelini sona erdiriyor. Bu düzenleme, Apple’ın rakiplerine daha eşit bir oyun alanı sağlama baskısı altında olduğunu gösteriyor.
Rekabet kızışıyor
PayPal da Apple’ın NFC yeteneklerini üçüncü taraf geliştiricilere açma kararını fırsata çevirerek Avrupa'da kendi mobil cüzdanını geliştirmeyi planlıyor. Bu, PayPal’ın çevrimdışı perakende alanına adım atmasını ve e-ticaretin ötesine geçmesini sağlayacak. Şirket, bu hamle ile NFC tabanlı mobil cüzdan pazarında önemli bir oyuncu olmayı hedefliyor. Avrupa’da 2022 yılı itibarıyla yüzde 90’lık bir kullanıcı penetrasyonuna sahip olan PayPal, bu yenilikle mevcut kullanıcı tabanını daha da genişletebilir.
PayPal’ın NFC tabanlı mobil cüzdan pazarına girmesi, elbette ki Apple Pay’in lider olduğu Avrupa pazarında ciddi bir rekabet oluşturacak. Apple Pay ve Google Pay gibi mevcut liderlerle rekabet etmek, PayPal için zorlu olabilir, ancak şirketin güçlü kullanıcı tabanı ve marka bilinirliği avantaj sağlayabilir. PayPal’ın bu hamlesi, mobil ödeme pazarında yenilikçi çözümler arayan tüketicilere daha fazla seçenek sunarak pazarı canlandırabilir.
Apple ne yanıt verecek?
Diğer yandan Apple’ın PayPal’ın bu hamlesine nasıl yanıt vereceği merak konusu. Apple, kendi ödeme sistemlerinin yenilikçiliğini artırarak veya yeni hizmetler ekleyerek kullanıcı sadakatini korumaya çalışabilir. Ayrıca Apple’ın NFC tabanlı ödemelerde daha fazla özelleştirme ve entegrasyon sunması beklenebilir. Apple, kullanıcı deneyimini mükemmelleştirme çabaları ile rekabet avantajını korumaya çalışacaktır.
PayPal CEO'su Alex Chriss’in, 9 Eylül’de yapılacak Goldman Sachs Konferansı'nda PayPal’ın bu alandaki stratejisi hakkında da daha fazla bilgi vereceği bekleniyor. Bu stratejiler, PayPal’ın çevrimiçi ve çevrimdışı ödeme sistemleri arasındaki boşluğu kapatma hedefini gerçekleştirmede önemli bir rol oynayabilir.
Apple’ın NFC’yi üçüncü taraflara açması, sadece PayPal değil diğer şirketlere de yeni fırsatlar sunuyor. PayPal’ın bu fırsatı değerlendirip değerlendirilmeyeceği ve Apple’ın bu rekabete nasıl yanıt vereceği, finansal teknoloji dünyasında yakından takip edilecek.
Gelecekte, tüketicilerin yani bizlerin bu rekabetten fayda sağlayarak daha çeşitli ve gelişmiş ödeme seçeneklerine erişmesi mümkün olacaktır.
Güzel bir gelecek için…