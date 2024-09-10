Avrupa’da NFC ile ödeme rekabeti kızışıyor

Pandemi, dünya genelinde e-ticaretin hızlı bir şekilde büyümesine yol açtı. Amerika, Avrupa ve Asya’da tüketiciler, çev­rimiçi alışverişe yöneldi. 2020’de ABD’de e-ticaret satışları yüzde 32 artarak 791.7 milyar dolara ulaştı.

Avrupa'da bu oran yüz­de 27 artışla 698 milyar euroya, Asya’da ise yüzde 35 artışla 2.5 trilyon dolara yükseldi. Ancak pandemi sonrası tüketici alışkanlık­ları normalleşirken, çevrimdışı perakende yeniden canlanmaya başladı. Tüketiciler, fi­ziksel mağazalarda alışveriş yapmanın ra­hatlığını yeniden keşfetti, bu da hibrit bir alışveriş deneyimi talebini artırdı.

NFC teknolojisi başrolde

Burada bir parantez açıp Near Field Communication (NFC) teknolojisine odaklanalım. 2002 yılında Sony ve NXP tarafından geliştirilen NFC, cihazların kı­sa mesafede kablosuz olarak veri alışveri­şi yapmasını sağlar ve temas gerektiren iş­lemleri ortadan kaldırır. Bu teknoloji, özel­likle ödeme sistemlerinde kullanılırken, mobil cihazlarla hızlı ve güvenli ödeme yapmayı mümkün kılıyor. NFC, ayrıca top­lu taşıma kartları, erişim kontrol sistemle­ri ve ürün etiketleme gibi alanlarda da yay­gın bir şekilde kullanılıyor.

Yakın zamanda önemli bir gelişme ile bu teknoloji iki büyük devin rekabetinde baş­rolü üstlenmeye hazırlanıyor. Apple, Av­rupa Birliği'nin yeni Dijital Pazarlar Yasa­sı (DMA) kapsamında NFC ve Secure Ele­ment API’lerini üçüncü taraf geliştiricilere açmak zorunda kaldı. Bu yasa, Apple’ın iP­hone cihazlarında üçüncü taraf cüzdanla­rın varsayılan olarak kullanılmasına izin vererek, Apple Wallet'ın NFC tabanlı öde­melerdeki tekelini sona erdiriyor. Bu dü­zenleme, Apple’ın rakiplerine daha eşit bir oyun alanı sağlama baskısı altında olduğu­nu gösteriyor.

Rekabet kızışıyor

PayPal da Apple’ın NFC yeteneklerini üçüncü taraf geliştiricilere açma kararı­nı fırsata çevirerek Avrupa'da kendi mobil cüzdanını geliştirmeyi planlıyor. Bu, Pay­Pal’ın çevrimdışı perakende alanına adım atmasını ve e-ticaretin ötesine geçmesi­ni sağlayacak. Şirket, bu hamle ile NFC ta­banlı mobil cüzdan pazarında önemli bir oyuncu olmayı hedefliyor. Avrupa’da 2022 yılı itibarıyla yüzde 90’lık bir kullanıcı pe­netrasyonuna sahip olan PayPal, bu yeni­likle mevcut kullanıcı tabanını daha da ge­nişletebilir.

PayPal’ın NFC tabanlı mobil cüzdan pa­zarına girmesi, elbette ki Apple Pay’in li­der olduğu Avrupa pazarında ciddi bir re­kabet oluşturacak. Apple Pay ve Google Pay gibi mevcut liderlerle rekabet etmek, Pay­Pal için zorlu olabilir, ancak şirketin güçlü kullanıcı tabanı ve marka bilinirliği avan­taj sağlayabilir. PayPal’ın bu hamlesi, mo­bil ödeme pazarında yenilikçi çözümler arayan tüketicilere daha fazla seçenek su­narak pazarı canlandırabilir.

Apple ne yanıt verecek?

Diğer yandan Apple’ın PayPal’ın bu ham­lesine nasıl yanıt vereceği merak konusu. Apple, kendi ödeme sistemlerinin yenilikçi­liğini artırarak veya yeni hizmetler ekleye­rek kullanıcı sadakatini korumaya çalışabi­lir. Ayrıca Apple’ın NFC tabanlı ödemelerde daha fazla özelleştirme ve entegrasyon sun­ması beklenebilir. Apple, kullanıcı deneyi­mini mükemmelleştirme çabaları ile reka­bet avantajını korumaya çalışacaktır.

PayPal CEO'su Alex Chriss’in, 9 Eylül’de yapılacak Goldman Sachs Konferansı'nda PayPal’ın bu alandaki stratejisi hakkında da daha fazla bilgi vereceği bekleniyor. Bu stratejiler, PayPal’ın çevrimiçi ve çevrim­dışı ödeme sistemleri arasındaki boşluğu kapatma hedefini gerçekleştirmede önem­li bir rol oynayabilir.

Apple’ın NFC’yi üçüncü taraflara açma­sı, sadece PayPal değil diğer şirketlere de yeni fırsatlar sunuyor. PayPal’ın bu fırsa­tı değerlendirip değerlendirilmeyeceği ve Apple’ın bu rekabete nasıl yanıt vereceği, finansal teknoloji dünyasında yakından ta­kip edilecek.

Gelecekte, tüketicilerin yani bizlerin bu rekabetten fayda sağlayarak daha çeşitli ve gelişmiş ödeme seçeneklerine erişmesi mümkün olacaktır.

Güzel bir gelecek için…