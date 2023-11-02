Aytemiz,elektrik şirketini Sanko Enerji'ye devrediyor

Enerjide son yıllarda en fazla dikkat çeken şirketlerinden biri Aytemiz. Temeli 1963 yılına dayanan, 2009 yılında da Aytemiz markasıyla hizmet veren Aytemiz Akaryakıt, geçtiğimiz yıllarda yüzde 50 hissesini Doğan Holding’e devretmişti.

Bu yılın nisan ayında da Rusya’nın en büyük petrol ve doğal gaz şirketlerinden Tatneft, Aytemiz Akaryakıt’ı 320 milyon dolara satın almıştı.

Aytemiz Akaryakıt’ın bildiğiniz üzere Türkiye’nin farklı bölgelerinde 10 ikmal noktası, Mersin, İzmit, Kırıkkale, Trabzon ve Alanya’da da 250 bin metreküp kapasiteli depolama ve dolum terminalleri bulunuyor. 77 ilde 590 akaryakıt istasyonuyla hizmet veren Aytemiz markası, Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği Fortune 500 araştırmasına göre 2022 yılında 50. sırada yer alıyor.

Aytemiz ailesi, akaryakıtın ardından bu kez enerjide farklı bir alanı daha satmaya hazırlanıyor. Bu kez vitrine çıkan bölüm ise elektrik üretimi. Türkiye’nin en büyük gruplarından olan Sanko Holding’e ait Sanko Enerji, Aytemiz Elektrik Üretim AŞ’nin hisselerini devralarak şirketin tek kontrolünü üstlenmeye hazırlanıyor. Resmi kurumlardan onayları alan bu işlemin ardından Sanko Enerji, yenilenebilir alandaki gücünü daha da artıracak.

Muğla ve Ardahan’da 2 projesi var

2004 yılında kurulan ve 15 milyon TL sermayesi bulunan Aytemiz Elektrik’te Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini İbrahim Gökhan Aytemiz yürütüyor. Şirketin yönetiminde ayrıca Aslı Aytemiz ve İsmail Aytemiz de bulunuyor. Muğla’da 11 MW’lık kurulu güce sahip Geriş Rüzgar Santrali’ne sahip Aytemiz’in portföyünde Ardahan’daki 9 MW’lık Hanak HES projesi de bulunuyor. Yani şirketin toplam kapasitesi 20 MW civarında.

Sanko’nun portföyü yenilenebilir enerji

Sanko Enerji Grubu ise Türkiye’nin bu alanda en büyük oyuncularından biri. Tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretim santrali projeleri geliştiren şirket, ayrıca işletme ile satış ve ticaretini de gerçekleştiriyor. Yılda 3,4 milyar kWh enerji üretme potansiyeline sahip Sanko’nun portföyünde 6 hidroelektrik, 6 rüzgar, 3 jeotermal ve 2 güneş enerjisi olmak üzere toplam 15 santral bulunuyor.

Bu santraller yaklaşık 1.000 MW kurulu güce sahip. Enerjinin akaryakıt kısmından bu yıl önemli bir satış yapan Aytemiz, yenilenebilir enerjide alanında en önemli birimini de devretmeye hazırlanıyor. Sanko’nun enerjide yenilenebilir alanla portföyünü büyütmesi de dikkat çekiyor.