BAE’li şirkete Türk CEO

Türk şirketi Payguru’yu 2020’de alan BAE merkezli ödeme sistemi TPAY şimdi de CEO’luk koltuğunu bir Türk’e emanet ediyor. 30 ülkede faaliyet gösteren Körfez devi, aylık 28 milyondan fazla müşteriye hizmet veriyor.

2015 yılında kurulan ve işyerlerine mobil ve nakit ödeme ile banka havalesi hizmetleri sunan ödeme platformu Payguru, 3 yıl önce Ortadoğu ve Afrika’nın en önemli ödeme şirketi TPAY Mobile tarafından satın alınmıştı. Türkiye’ye adım atan Birleşik Arap Emirlikleri merkezli TPAY’de şimdilerde önemli bir gelişme yaşanıyor.

Türk şirketini alarak büyüme planını destekleyen BAE’li dev, yönetimi de bir Türk’e emanet ediyor. Payguru’nun kurucusu olan ve TPAY’de daha önce Küresel İşbirliği, Türkiye ve Sahra Altı Afrika Başkan Yardımcılığı, son olarak da Üründen Sorumlu Başkanlık (CPO) görevini yürüten Işık Uman, BAE’li şirketin CEO’luk koltuğuna oturuyor. Böylece ilk kez Körfez Bölgesi’nde finans ve ödeme şirketinin CEO’luk görevine bir Türk atanmış oldu. Işık Uman koltuğu mevcut CEO Gaston Aussems'den devralacak.

Küresel devlerle çalışıyor

Ortadoğu ve Afrika'daki büyük yatırımlarıyla dikkat çeken mobil ödeme şirketi TPAY’in büyük çoğunluğu ise Afrika odaklı bir özel sermaye şirketi olan Londra merkezli Helios Investment Partners’a ait. Yeni görevlendirmeyle ilgili olarak Uman, “Dümeni Gaston'dan devraldığım için çok heyecanlıyım.

TPAY'in muazzam bir potansiyele sahip olduğuna inanıyorum ve tüccarlarımıza istisnai ürünler ve yenilikçi çözümler sunmak için çalışacağız” dedi.

Orta Doğu, Afrika ve Türkiye'nin (META) de dahil olduğu bölgenin en büyük ödeme şirketinden biri olan TPAY, 30'dan fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Google, Huawei, MBC, Tencent, Anghami, Marvel, beIN gibi bölgesel ve küresel devlerle çalışan TPAY, şu anda aylık 28 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip.

Ödeme şirketleri yurtdışında da büyüyorlar

Yabancı fonların yanı sıra yerli devlerin de ilgisini çeken Türk ödeme sistemleri artık yavaş yavaş yurtdışında da gücünü gösteriyor. Romanya pazarında büyüyen Koç Holding’e ait Token, Orta Asya’da hızla genişleyen Turan gibi firmaların yurtdışı açılımına bir Türk şirketi daha katılıyor.

Alanında Türkiye’nin en büyük şirketlerinden biri olan Papara, İspanya merkezli neobank Rebellion'ı yurtdışına Avrupa'dan girmiş oldu.

Yeni nesil kullanıcılara bankadan bağımsız bir finansal deneyim için para transferi, ön ödemeli kart, Cashback gibi finansal ürün ve hizmetler sunan Rebellion, İspanya'da mobil uygulama mağazalarında en çok olumlu oy alan finansal teknoloji uygulamasını geliştiren şirketlerden biri olarak öne çıkıyor. 2017'de Sergio Cerro ve Alex Sagrado tarafından kurulan ve İspanya pazarında önde gelen neobank'lerden birine dönüşen Rebellion’ın, bugüne dek 15 milyon euro yatırım aldığı biliniyor.