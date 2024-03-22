Bağlantılı araçlar ve trafikte güvenlik

Otomotiv endüstrisi her yıl gelişmeye ve giderek daha yüksek teknolojiye sahip olmaya devam ederken, pek çok teknoloji özelliği güvenliği artırırken diğerleri daha fazla konfor, rahatlık ve bağlantı sağlıyor.

Otomotivin ilk çıkışından bu yana yaşanan büyük teknolojik gelişmelere rağmen, karayolunda ölümler ve yaralanmalı trafik kazaları dünya çapında çok yaygın seyrediyor.

Bağlantılı araçlar nedir?

Teknolojik gelişmeler, Ar-Ge yatırımları devam ettikçe bağlantılı araba tam olarak nedir ve sürüşün geleceği için ne anlama geliyor sorusu hepimizin odağında beliriyor. Otomotiv üreticileri, uzun bir süredir bağlantılı araba teknolojilerini ve bunların arabalarda nasıl çalıştırılacağını test ediyorlar.

Bağlantılı araçlar, yoldaki sensör,vericilerle ve diğer bağlı araçlarla bilgi gönderen, alan ve paylaşan son derece gelişmiş bilgisayar sistemlerine sahip araçlardır. Bağlantılı araçların amacı, karayolu kazalarının sayısını azaltmak için araçların konumlarını ve diğer verilerini birbirleriyle paylaşmasını sağlamaktır. Artık akıllı araçlar, nerede oldukları hakkında iletişim kuracaklar ve önümüzdeki yirmi yıl içinde tüm arabaların bu teknolojiye sahip olacak.

Bağlantılı akıllı araç ekonomisi

Bağlantılı cihazlardan bağlantılı arabalar, üreticilerden ve yazılım sağlayıcılarından bağlantıyı mümkün kılan sigorta sağlayıcılarına ve tüketicilerle etkileşimleri araca dayalı olan perakendecilere kadar birçok endüstri için önemli bir adım.

Bağlantılı otomobil pazarının 2025 yılına kadar 86 milyar dolarlık araç içi ödeme hacmiyle 166 milyar dolar büyüklüğünde bir pazar olması bekleniyor. Sadece bağlantılı otomobil pazarının ise 2027 yılına kadar 215 milyar doların üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Bağlantılı akıllı araçların ötesindeki bağlantı

Akıllı araçlar yalnızca birbirleriyle değil aynı zamanda çevreleriyle de daha bağlantılı iletişimde bulunurken, trafik ışıklarına, toplu taşıma sistemlerine ve hatta bölgedeki acil 112’ye de bağlı olacaklar. Örneğin trafiğin elverdiği durumlarda araçların kavşaklardan durmak zorunda kalmadan geçmesine imkan sağlayacaklar. Ülkeler, bu yeni teknolojinin yolları ve otoyolları her tür sürücü için daha güvenli hale getirebilmek için otomotiv üreticileri ile beraber çalışıyorlar.

Bağlantılı arabalara uyum sağlamak ve yolda etkili olmaları iletişim alt yapısı da ayrı önem arz ediyor. Büyük iletişim şirketleri de bu plana dahil olurken, önümüzdeki birkaç yıl içinde milyonlarca bağlantılı araca hizmet veriyor olacaklar. 2025 yılına kadar dünya çapında otoyollarda 470 milyon bağlantılı aracın olacağı tahmin ediliyor.Bu bağlantılı araçların her biri saatte yaklaşık 25 gigabayt veri üretecek.

Bağlantılı araçlar ve azalan trafik kazaları

BM'ye göre her yıl yaklaşık 1,3 milyon kişi trafik kazaları sonucu ölüyor, 20-50 milyonu ise ölümcül olmayan yaralanmalara maruz kalıyor.Tüm ölümlerin yarıdan fazlası yayalar ve bisikletliler olduğu geçmiş datalarda yer alıyor.

İnternete bağlı araçlar, herhangi bir çarpışma meydana gelmeden önce kaza olasılığı yüksek kara noktalarının nerede olacağını biliyor olacaklar. Diğer bağlantılı araçlardan toplanan sert frenleme gibi manevralar hakkında üretilen veriler, yolun tehlikeli bölümlerini tespit etmek için kullanılıyor olacak.

Hız sınırları, sert virajlar veya hasarlı yol yüzeyleri gibi potansiyel sorunları dikkate alan bağlantılı araçlar gibi dataları da paylaşıyor olacaklar. Bu veriler aynı zamanda da uzmanların karayolu ağındaki kazalarda artış görebilecek belirli noktaları doğru bir şekilde coğrafi olarak belirlemesine yardımcı olacak, diğer sürücülerin kaçınma eylemi yapmasına neden olan yol kısımlarını belirlemesine olanak tanıyacak.

Karayolu güvenliği dünyasında, ciddi bir kazanın gerçekleşmeyi beklediği yerlere işaret edebilecek , olayların nedeni ve yerleri hakkında zamanında bir şeyler yapmak için daha fazla bilgi bağlantılı araçlar sağlayacaklar . Bu davranış modelinin belirli yerlerde tekrar tekrar görülmesi, otoyol yetkililerinin yol planlarını değiştirmeleri veya birileri yaralanmadan önce riski yönetmeleri gerekip gerekmediğini kontrol edebilecekleri anlamına geliyor.