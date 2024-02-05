"Banka ile Öde" (Pay with Bank) yöntemi, küresel ölçekte ilgi görmeye devam ediyor. Bu ödeme yöntemi özetle, tüketicilere kendi banka hesapları üzerinden, kredi veya banka kartına ihtiyaç duymadan doğrudan satıcılara ödeme yapma imkânı tanıyor.

American Express tarafından desteklenen "Banka ile Öde" transferi, büyümesini sürdürerek Birleşik Krallık'ın en büyük enerji tedarikçilerinden biri olan OVO ile iş birliği yapmış durumda.

OVO'nun 4 milyon müşterisi, enerji faturalarını çevrimiçi kart bilgilerini girmeye veya ek kimlik doğrulama kontrollerini tamamlamaya gerek kalmadan banka hesaplarından sorunsuz bir şekilde ödeyebilecekler. American Express, OVO'nun yanısıra Go Ahead, Fulham FC, Watford FC ve Stoke City FC gibi sektörlerde de genişleyerek yeni iş ortaklıkları yapmaya devam ediyor. Dijital cüzdanların kapsayıcılığı güçlenerek artıyor.

Bununla birlikte alternatif ödeme yöntemleri de önem kazanmaya başladı. Yukarıda bahsettiğim gelişmeler bunun önemli bir göstergesi. Konuyu global ölçekte değerlendirdiğimizde Apple Pay gibi dijital ödeme uygulamalarının yaygın kullanımı elbette ki anlamlı.

Bunlar kolay, pratik ve geleneksel ödemelere göre daha güvenli. Ancak bir şey var ki, dijital cüzdanlar da hala bir ödeme kartına bağlı. Bu da tarafların her işlem için değişim ve diğer ücretlerle uğraşmasına neden oluyor. Eğer tüm bu dijital cüzdan işlemleri kart olmadan da kolayca gerçekleştirilebilseydi, perakendeciler büyük bir tasarruf sağlayabilirdi. İşte burada yukarıda bahsettiğim "banka ile öde" yöntemi devreye giriyor.

"Banka ile öde" işlemleri, satıcıların diğer alternatiflerde olan komisyonların birçoğunu atlamasını sağlar. Bu işlemler, tüketici hesabındaki para yoksa işlem gerçekleşmez, tamamen bir banka kartı gibi. Paralar hesaptaysa, transfer anında gerçekleşir. Müşteriler için, banka ile öde hem konfor hem de güvenlik sunar. Özellikle mobil cüzdanlar gibi alternatif ödeme yöntemlerine zaten alışkın olan birçok alıcı için, banka ile öde, öğrenme eforu da gerektirmez.

Elbette bir banka hesabından başka bir banka hesabına para transfer etmek yeni bir kavram değil. Havaleler ve banka arası transferler nesillerdir var olmuştur. Fakat burada “açık bankacılık” teknolojisinin katkılarıyla daha pürüzsüz bir deneyim oluşturulur.

Bu uygulama, üçüncü taraf finansal hizmet sağlayıcılarının bir uygulama programlama arayüzü (API) kullanarak tüketici bankacılık verilerine erişmelerine izin verir. Basit bir ifadeyle, "banka ile öde" teknolojisi, banka hesap sahiplerine banka uygulamaları aracılığıyla para transfer etme imkânı tanır. Bu kurguda tüm tarafların avantaj sağladığını söylemek mümkün.

Bu teknolojiyi kredi kartı işlemleri ile kıyasladığımızda öncelikle ürünü satan taraf herhangi bir ek ücret ödemeden ve anında hesabına nakit girişi sağlar. Maliyetlerin çok önemli olduğu günümüzde bu adımlar hem maliyet avantajı hem de nakit yönetiminde büyük bir hareket alanı sağlar. Alıcı tarafında ise en önemli unsur güvenlik olarak karşımıza çıkıyor.

Kredi kartları düşebilir, kopyalanabilir, çalınabilir ve hatta suç ortaya çıkmadan önce dolandırıcı kaybolabilir. Banka ile ödeme uygulamalarında müşterinin üçüncü taraf bir hesaba giriş yapmaması nedeniyle güvenlik güçlüdür. Müşteri banka hesabına giriş yapmak için finansal kuruluşunun gerektirdiği PIN, şifre, güvenli SMS metni, biyometrik tarama vb. kombinasyonu kullanır. Ek uygulamalar olmadığı için hiçbir hesap verisi paylaşılmaz.

Bu güvenlik unsurları ödemeyi yapan kadar ödemeyi alan için de çok önemlidir. Bu sayede ürün satıcıları itirazlar ve birinci şahıs sahtekarlık konusunda önemli bir düşüş görebilirler. Artan rekabetle birlikte inovasyon fırsatları ve güvenliğe odaklandığımız bugünlerde bu tür alternatif yöntemlerin gelişimini kıymetli buluyorum. Güzel bir gelecek için…