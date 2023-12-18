Bankacılığın çehresi, üretken yapay zekâ ile değişiyor

“Sektör artık yapay zekânın getirdiği önemli teknolojik değişikliklerle ve küresel bankacılık sektörünün büyümesi için sağladığı fırsatlarla yüzleşiyor.

Üretken ve açıklanabilir yapay zekânın, yeni iş fırsatları ve hizmetlerinin yanı sıra bankalar ve müşterileri için daha iyi destek sağlayarak bankacılığın çehresini daha iyi bir şekilde değiştirme potansiyeline sahip olacağı yeni bir döneme giriyoruz."

Bunu söyleyen kişi Temenos’un Baş Bilim Sorumlusu Hani Hagras. Temenos ise İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan, bankalar ve finansal hizmetler için kurumsal yazılım konusunda uzmanlaşmış bir şirket. Sıklıkla Türkiye’deki değerli yöneticilerle de dile getirdiğimiz bu konu, yakın zamanda Temenos yayınladığı “Impact” raporunda çok sık vurgulandı.

Bu araştırmada, beş kıtanın tamamından 300 banka yöneticisiyle anket yapıldı ve yüzde 70'ten fazlası için yapay zekâdan değer elde etmenin, bankaların ileriye dönük büyümesinde önemli bir farklılaştırıcı olacağını ortaya koydu. Bu gelişme iş ilanlarına da yansıyor. Avrupa bankacılık sektöründe şu anda ilandaki işlerin yaklaşık yüzde 30'unun yapay zekâdan bahsettiğini de görüyoruz. Bu durum, sektörde yapay zekâ becerilerine yönelik açık talebin altını çiziyor ve gittikçe daha fazla kurum yapay zekâ teknolojisini benimsemeyi tercih ettikçe, bu alanda olası bir beceri boşluğuna işaret ediyor.

Kişiselleştirilmiş finansal hizmetlerin önümüzdeki dönemin en önemli konusu olduğunu her fırsatta vurguluyorum. Buradaki en önemli araçlardan biri de portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı olacak. Bankalar müşterilerini daha iyi anlamak ve kişiselleştirilmiş, daha verimli bankacılık deneyimlerini daha etkili bir şekilde sunmak için de yapay zekâ ve makine öğrenimini daha fazla kullanıyor ve kullanacak.

2024'te sıkça duyacağız

Tabi ki başka bir diğer unsur da “chatbot”lar. Araştırmaya göre, müşterilere kişiselleştirilmiş deneyimler sunan bankacılık chatbotlarının, bankaların 2023 yılında operasyonel maliyetlerinde 7.3 milyar dolar tasarruf sağlayacağını öngörülüyor. Bu noktada global ekosistem açısından önemli bir örneği derinleştirmekte fayda var.

Şu anda geliştirilmekte olan müşteriye yönelik en yaygın yapay zekâ araçları, Bank of America'nın sanal finans asistanı Erica gibi sohbet robotları olup, 2018 ile 2023 yılları arasında 37 milyondan fazla müşteri tarafından 1.5 milyardan fazla etkileşimde kullanıldı. Sezgisel self-servis bankacılık sağlamak için oluşturulan Erica, ilk bankacılık yapay zekâ asistanlarından biriydi. Erica bakiyeleri kontrol edebilir, para aktarabilir, ATM'leri bulabilir ve bankayla ilgili diğer işleri halledebilir.

Geçen yıl kullanıcılar Erica ile bir önceki yıla göre yüzde 31 artışla 3 milyon saatin üzerinde sohbet yaptı. Temenos’un raporuna dönecek olursak ankete katılanlara baktığımızda, genel olarak yanıt verenlerin yüzde 71'i, yapay zekâdan değer elde etmenin "kazananlar ve kaybedenler" arasındaki temel fark olacağı konusunda hemfikir. Bu çok ama çok önemli bir tespit. Raporda elbette ki fintech startup’ları ile bankalar arasındaki işbirlikleri ve ilişkileri de değerlendirilmiş. Ankete katılan bankacılık yöneticileri, sektördeki ilişkilerin önümüzdeki bir ila üç yıl içinde çok daha fazla gelişeceğini öngörüyor.

Bunun devamında ise çarpıcı bir tespit var. Ankete katılanların yüzde 44'ü bankaların fintech'lerde çoğunluk hissesini alacağına inanırken, yüzde 32'si önümüzdeki bir ila üç yıl içinde rakip bankalar arasında pazar konsolidasyonunun gerçekleşeceğine inanıyor. Bu rapordan hareketle ülkemizde de bankacılık sektöründe üretken yapay zekânın kişiselleştirilmiş finansal hizmetlerin anahtarı olacağına inanıyorum. Birçok bankada bu konuda hummalı çalışmalar sürüyor. 2024’te hem bu çalışmaları hem de fintech işbirliklerini sıkça duyuyor olacağız. Güzel bir gelecek için…