Bankaların kripto saklama hamleleri

Global kripto piyasa değeri 2.6 trilyon dolar seviyelerine gelmiş durumda. Geçtiğimiz seneye göre yüzde 110’un üzerinde bir artış söz konusu. Sadece Bitcoin (BTC) piyasa değeri yaklaşık 1.3 trilyon dolar civarında ve pazarın yaklaşık yüzde 50’sini temsil ediyor.

Global ölçekte bu gelişmeler yaşanırken ülkemizde de kripto varlıklara ilgi artarak devam ediyor. Geçtiğimiz senenin son çeyreğinde Paribu tarafından açıklanan Kripto Para Bilinirlik ve Algı Araştırması 2023’te de bu gelişmeler açıkça görülebiliyor. Kripto paranın bilinirlik oranı yüzde 99 ve kripto paraların gelecekte daha çok kullanılacağını düşünenlerin oranı yüzde 39. İşlem yapan her 10 kişiden 7’si kripto paraya güveniyor ve her 2 kişiden 1’i yüksek getiri beklentisiyle kripto para işlemi yapıyor.

Kripto saklama hizmeti

Sektörün gelişiminde önemi pay sahiplerinin kripto para borsaları olduğunu söyleyebiliriz. Spot, türev ve merkeziyetsiz derken global ölçekte yüzlerce borsa bulunuyor. Diğer yandan borsalar tarafında yaşanan bazı siber saldırı veya dolandırıcılık olayları sebebiyle yatırımcıların varlıklarını korumak için daha merkeziyetçi çözüm alternatiflerine başvurduklarını da gözlemliyoruz. Kripto varlıkların çevrimdışı olarak saklanmasına imkân sağlayan fiziksel soğuk cüzdan sektörü de gelişmeye devam ediyor. Elbette bu teknolojinin de fiziksel kayıp, hasar, yedekleme, teknik sorunlar, hırsızlık gibi kendine has riskleri bulunuyor.

Bir diğer alternatif ise kripto varlıkları dijital varlık saklama hizmeti veren kuruluşlar nezdinde saklamak. Türkiye Bankalar Birliği tarafından 2022 yılının başında yayımlanan dijital varlıklarla ilgili raporda vurgulandığı üzere bankaların, dijital varlık piyasasında etkin bir aktöre dönüşmesini sağlayacak saklama hizmetini vermeye başlamaları, her geçen gün sayıları artan biçimde yeni müşteri kazanımı, yeni ya da geleneksel bankacılık ürünleri ile hibrit ürünler tasarlama fırsatı ve rekabette teknoloji avantajı ile öne çıkmalarına katkıda bulunacaktır. Bunun yanında saklama hizmetleri ve kripto ekosistemine entegrasyonun bankalara yeni müşteri kazanımı, büyüme, bilinirlik, yenilikçi marka imajı ve adını sayamayacağımız onlarca alanda değer katması mümkün gözüküyor.

Bankaların girişimleri

Bu konuyla ilgili ilk önemli hamle Garanti BBVA’dan geldi. Kripto cüzdan ve transfer hizmeti sunan Garanti BBVA Kripto, kripto varlıkların güvende olmasını sağlayan bir soğuk cüzdan uygulaması olarak ön plana çıkıyor. Şu anda sadece Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve USD Coin (USDC) için saklama hizmeti sunan uygulamada, yatırma ve saklama için ücret uygulanmamakla birlikte varlıkları çekmek istediğinizde varlık bazında komisyon uygulanıyor.

Bir diğer önemli gelişme ise geçtiğimiz günlerde yaşandı. Misyon Bank, ülke ve bölgemizdeki dijital varlıkların Türkiye’de saklanabilmesi için İsviçre’nin saklama teknolojilerinde pazar lideri Taurus ile iş birliğine imza attı. Misyon Bank Genel Müdürü Dr. Önder Halisdemir’in işbirliğine ilişkin değerlendirmesinde yaptığı “Türkiye’yi bölgesinin İsviçre’si haline getirmeyi hedefleyen vizyonumuzla ülke ve bölgemiz için önemli bir adım attık. Bu adım ile Türk varlıklarını tokenizasyon aracılığıyla dünya yatırımcıları ile buluşturacak, saklama bankacılığı iş modelimizle ülkemiz ve çevre ülke varlıklarını sınırlarımız içinde güvenle saklayarak; Türkiye’yi bölgesel yatırım hub’ı haline getireceğiz” vurgusu ise oldukça önemli.

Ramazan Bayramı sonrasında TBMM Başkanlığı’na sunulması beklenen kripto varlıklara ilişkin düzenlemeleri içeren yasa teklifinde dijital varlıkların saklanması ile ilgili de önemli adımlar olacaktır. Ülkemizdeki bankaların da bu gelişmeye göre şimdiden pozisyon almaya başlamalarını ve önemli iş birlikleri yapmalarını sektörün geleceği açısından çok kıymetli buluyorum.

Güzel bir gelecek için…