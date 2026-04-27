Belçika güçlü savunma için Türkiye'ye geliyor

Belçika Kraliçesi Mathilde , 14 yıl aradan sonra 450 kişilik heyetle Türkiye'ye geliyor. Ziyareti değerlendiren Belçika’nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde, “Belçika'nın özellikle savunma sanayi konusunda güçlenmesi gerektiği önemli olan noktalardan bir tanesi" dedi.

Belçika iş dünyası, Kraliçe Mat­hilde liderliğinde 10-14 Ma­yıs’ta İstanbul ve Ankara’ya iki ülke ekonomik ve ticari ilişkilerini geliştirmek üzere çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Türkiye’ye 14 yıl sonra kraliyet düzeyinde düzenlenecek ilk “Belçika Ekonomik Misyonu” ziya­retinde 250 iş insanının yanısıra aka­demisyen ve bakanlık temsilcileriyle yaklaşık 450 kişinin yer alması bek­leniyor. Belçika’nın Ankara Büyükel­çisi Hendrik Van de Velde ve İstanbul Başkonsolosu Tim Van Anderlecht, Belçika İstanbul Başkonsolosluğu'n­da Belçika Ekonomik Misyonu Tür­kiye ziyareti öncesi basın bilgilendir­me toplantısı gerçekleştirildi.

Ankara’da son derece verimli ha­zırlık görüşmeleri yaptıklarını, İs­tanbul’un yanı sıra İzmir, Mersin, Antalya, Bodrum’da temaslarda bu­lunduklarını söyleyen Van de Vel­de, “Biz, ekonomilerimiz arasında önemli bir işbirliği ve potansiyel gö­rüyoruz” dedi.

10-12 Mayıs tarihleri arasında İs­tanbul'da başlayacak olan ziyaret, 13-14 Mayıs tarihlerinde Ankara'da devam edecek. Misyon 194 şirket­ten 428 katılımcı, 17 federasyon ve ticaret odası, 8 üniversite ve Belçika devlet kurumunun katılımı ile ger­çekleşecek. Kraliçeye federal bakan­lar ve bölge bakanları eşlik edecek.

“Türkiye en önemli partnerlerden biri”

Türkiye Büyükelçisi Van de Velde, "Türkiye ekonomik anlamda Belçi­ka'nın çok önemli partnerlerden bir tanesi. Belçika'nın İngiltere, Çin ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden son­raki 4'üncü en önemli partneri Tür­kiye. Burada 13 milyar euroluk bir ti­caret hacminden bahsediyoruz. İş fırsatlarını değerlendirmek üzere 5 ana sektörden 450 kişi ziyarete geli­yor. Özellikle yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm, lojistik, sağlık, eczacılık (ilaç ve kimya), savunma sanayi alanında beş tane ana sektörle be­raber 450 kişiyle bir ziyaret ger­çekleştireceğiz" dedi.

"Asıl amaç firmaları bir araya getirmek”

Van de Velde, "Asıl amacı­mız burada firmaları bir araya getirmek. Kraliçe’nin ve dev­let kurumlarımızın buraya gelmesi­nin temeldeki amacı iki ülke arasın­daki işbirliğini ne kadar önemsedi­ğimizi daha çok göstermek. Şu anda jeopolitik konuma, bütün dünyadaki jeopolitik durum ve özellikle NATO ile ilgili de süreçleri değerlendirdi­ğimizde Belçika'nın özellikle savun­ma sanayi konusunda güçlenmesi­nin gerekmesi, önemli noktalardan bir tanesi. Türkiye'de de bu anlam­da çok kıymetli bir bilgi birikimi ve deneyim var. O yüzden esas iş birliği alanlarının biz bu olduğunu düşünü­yoruz" diye konuştu.

Van de Velde, "Havacılık da bizim önem verdiğimiz alanlardan bir ta­nesi. Havacılıkta da özellikle hem si­vil havacılık hem de askeri havacılık noktasında da yine işbirliği fırsatla­rını görüşmek için bir araya gelece­ğiz. Sosyal güvenlik anlamında da as­lında çok geçmişe dayanan bir anlaş­mamız vardı. Ama bu anlaşmayı da şuan da yenilememiz gerekiyor" ifa­delerini kullandı.

Belçika’nın son 24 yılda Türki­ye'ye yatırım yapan 8'inci ülke sıra­lamasında olduğunu belirten Van de Velde, bu ziyarette de birlikte ortak işler yapılacağına dair anlaşmaların imzalanacağını belirtti. Belçika’dan Türkiye’ye kraliyet düzeyinde son ziyaret 2012 yılında, o dönem Veli­aht Prens olan şimdiki Kral Philip­pe başkanlığında gerçekleştirilmişti.

“Vizenin kaldırılmasını isterim ama yetkimin çok ötesinde”

DÜNYA gazetesinin Avrupa’ya gitmek isteyen Türk vatandaşları ve işadamlarına vize kolaylığı sağlanmasıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Büyükelçi Van de Velde, “Ben büyükelçi olarak vize uygulamasının kaldırılmasını isterim ancak bu, benim yetkimin çok ötesinde bir karar” dedi. Belçika İstanbul Başkonsolosu Tim Van Anderlecht ise Türkiye'deki Schengen vizesi talebinin çok yüksek olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Ancak bu, başvuruları kabul etmememiz için bir mazeret oluşturmaz. Aslında son üç yılda vize işlem kapasitemizi yüzde 250'nin üzerine çıkardık. Bu nedenle ilave personel alımı yaptık. Geçen yıl AB ülkeleri arasında “Cascade” uygulamasını kabul eden bir anlaşma yapıldı; bu şu anlama geliyor: Altı ay sonra otomatik olarak bir yıl, bir yıl sonra da iki yıl vize alabiliyorsunuz. Ayrıca “fast track” (hızlı işlem) programımız var; bu programa Türkiye'de faaliyet gösteren tüm Belçika şirketlerini, Belçika'da faaliyet gösteren tüm Türk şirketlerini, hatta hem Belçika'da hem de Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası şirketleri dahil ediyoruz. Şu anda vize sorunu olan tek kategori turizm. Ancak diğer tüm kategorilerde, iş seyahatleri ve öğrenciler de dahil olmak üzere vize kapasitemizi artırdık.”