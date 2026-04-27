Belçika güçlü savunma için Türkiye'ye geliyor
Belçika Kraliçesi Mathilde , 14 yıl aradan sonra 450 kişilik heyetle Türkiye'ye geliyor. Ziyareti değerlendiren Belçika’nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde, “Belçika'nın özellikle savunma sanayi konusunda güçlenmesi gerektiği önemli olan noktalardan bir tanesi" dedi.
Belçika iş dünyası, Kraliçe Mathilde liderliğinde 10-14 Mayıs’ta İstanbul ve Ankara’ya iki ülke ekonomik ve ticari ilişkilerini geliştirmek üzere çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Türkiye’ye 14 yıl sonra kraliyet düzeyinde düzenlenecek ilk “Belçika Ekonomik Misyonu” ziyaretinde 250 iş insanının yanısıra akademisyen ve bakanlık temsilcileriyle yaklaşık 450 kişinin yer alması bekleniyor. Belçika’nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde ve İstanbul Başkonsolosu Tim Van Anderlecht, Belçika İstanbul Başkonsolosluğu'nda Belçika Ekonomik Misyonu Türkiye ziyareti öncesi basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Ankara’da son derece verimli hazırlık görüşmeleri yaptıklarını, İstanbul’un yanı sıra İzmir, Mersin, Antalya, Bodrum’da temaslarda bulunduklarını söyleyen Van de Velde, “Biz, ekonomilerimiz arasında önemli bir işbirliği ve potansiyel görüyoruz” dedi.
10-12 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da başlayacak olan ziyaret, 13-14 Mayıs tarihlerinde Ankara'da devam edecek. Misyon 194 şirketten 428 katılımcı, 17 federasyon ve ticaret odası, 8 üniversite ve Belçika devlet kurumunun katılımı ile gerçekleşecek. Kraliçeye federal bakanlar ve bölge bakanları eşlik edecek.
“Türkiye en önemli partnerlerden biri”
Türkiye Büyükelçisi Van de Velde, "Türkiye ekonomik anlamda Belçika'nın çok önemli partnerlerden bir tanesi. Belçika'nın İngiltere, Çin ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden sonraki 4'üncü en önemli partneri Türkiye. Burada 13 milyar euroluk bir ticaret hacminden bahsediyoruz. İş fırsatlarını değerlendirmek üzere 5 ana sektörden 450 kişi ziyarete geliyor. Özellikle yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm, lojistik, sağlık, eczacılık (ilaç ve kimya), savunma sanayi alanında beş tane ana sektörle beraber 450 kişiyle bir ziyaret gerçekleştireceğiz" dedi.
"Asıl amaç firmaları bir araya getirmek”
Van de Velde, "Asıl amacımız burada firmaları bir araya getirmek. Kraliçe’nin ve devlet kurumlarımızın buraya gelmesinin temeldeki amacı iki ülke arasındaki işbirliğini ne kadar önemsediğimizi daha çok göstermek. Şu anda jeopolitik konuma, bütün dünyadaki jeopolitik durum ve özellikle NATO ile ilgili de süreçleri değerlendirdiğimizde Belçika'nın özellikle savunma sanayi konusunda güçlenmesinin gerekmesi, önemli noktalardan bir tanesi. Türkiye'de de bu anlamda çok kıymetli bir bilgi birikimi ve deneyim var. O yüzden esas iş birliği alanlarının biz bu olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.
Van de Velde, "Havacılık da bizim önem verdiğimiz alanlardan bir tanesi. Havacılıkta da özellikle hem sivil havacılık hem de askeri havacılık noktasında da yine işbirliği fırsatlarını görüşmek için bir araya geleceğiz. Sosyal güvenlik anlamında da aslında çok geçmişe dayanan bir anlaşmamız vardı. Ama bu anlaşmayı da şuan da yenilememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Belçika’nın son 24 yılda Türkiye'ye yatırım yapan 8'inci ülke sıralamasında olduğunu belirten Van de Velde, bu ziyarette de birlikte ortak işler yapılacağına dair anlaşmaların imzalanacağını belirtti. Belçika’dan Türkiye’ye kraliyet düzeyinde son ziyaret 2012 yılında, o dönem Veliaht Prens olan şimdiki Kral Philippe başkanlığında gerçekleştirilmişti.
“Vizenin kaldırılmasını isterim ama yetkimin çok ötesinde”
DÜNYA gazetesinin Avrupa’ya gitmek isteyen Türk vatandaşları ve işadamlarına vize kolaylığı sağlanmasıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Büyükelçi Van de Velde, “Ben büyükelçi olarak vize uygulamasının kaldırılmasını isterim ancak bu, benim yetkimin çok ötesinde bir karar” dedi. Belçika İstanbul Başkonsolosu Tim Van Anderlecht ise Türkiye'deki Schengen vizesi talebinin çok yüksek olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Ancak bu, başvuruları kabul etmememiz için bir mazeret oluşturmaz. Aslında son üç yılda vize işlem kapasitemizi yüzde 250'nin üzerine çıkardık. Bu nedenle ilave personel alımı yaptık. Geçen yıl AB ülkeleri arasında “Cascade” uygulamasını kabul eden bir anlaşma yapıldı; bu şu anlama geliyor: Altı ay sonra otomatik olarak bir yıl, bir yıl sonra da iki yıl vize alabiliyorsunuz. Ayrıca “fast track” (hızlı işlem) programımız var; bu programa Türkiye'de faaliyet gösteren tüm Belçika şirketlerini, Belçika'da faaliyet gösteren tüm Türk şirketlerini, hatta hem Belçika'da hem de Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası şirketleri dahil ediyoruz. Şu anda vize sorunu olan tek kategori turizm. Ancak diğer tüm kategorilerde, iş seyahatleri ve öğrenciler de dahil olmak üzere vize kapasitemizi artırdık.”
