Ortadoğu çatışması 3’üncü dünya savaşına dönebilir
ABD ve İsrail’in İran’a açmış olduğu savaş birinci ayını doldururken, İran’ın sahip olduğu Hürmüz Boğazı gibi coğrafi avantajları asimetrik savaş aracına dönüştürmüş olması, İran’ın stratejik anlamda üstünlüğü ele geçirmesine sebep oldu. Dünyanın en güçlü ordusuna sahip olan Amerika Birleşik Devletleri, amiyane tabirle “İsrail’in gazına gelerek” girmiş olduğu bu savaşta, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmasıyla petrol, enerji, gübre ve gıda fiyatlarındaki fırlamalarla baş başa kaldı. Uluslararası ekonomi altüst oldu, ABD dâhil birçok ülkede enflasyonist baskılar arttı, dahası Amerika’da milyonlarca kişi ABD Başkanı Trump‘a karşı “Kral istemiyoruz” sloganıyla protesto gösterileri düzenlemeye başladı.
Peki, bu savaş nereye gidiyor? Uluslararası uzmanlara göre Trump’ın “İran bana çok güzel bir hediye verdi” ya da “İran’da rejimi değiştirdik” tarzı tutarsız ve halüsinatif açıklamalarını saymazsak savaş her geçen gün daha da kötü bir yöne doğru gitmekte.
Enerji şoku yaşanabilir
Amerikalı ünlü ekonomi profesörü ve Columbia Üniversitesi öğretim üyesi Jeffrey Sachs, günlerdir Ortadoğu‘daki savaşın gidişatına ilişkin önemli uyarılarda bulunuyor. Son olarak Sachs, Nikkei Asia ile yaptığı son röportajda, çok önemli noktalara değindi, bu noktaları sizinle paylaşmak istiyorum:
1 İsrail-ABD’nin İran’a karşı savaşı tüm Ortadoğu’yu sarıyor. Ekonomik sonuçlar şimdiden ağır ve felaket boyutlarına ulaşabilir. Hürmüz Boğazı, küresel petrol ticaretinin yaklaşık beşte birini ve dünyadaki LNG’nin (sıvılaştırılmış doğal gaz) yüzde 30’unu taşıyor. Boğazın uzun süreli kapatılması, modern tarihte eşi benzeri görülmemiş bir enerji şokuna yol açacaktır.
2 ABD ve İsrail, Arap dünyası ve Batı Asya’da, İsrail’in topraklarını genişletmesine ve bölgedeki Amerikan destekli rejim bir hegemonya kurmaya kararlı oldukları için, çatışmanın kontrolden çıkması muhtemel. Nihai hedef, tüm tarihi Filistin’i içine alan bir “Büyük İsrail”dir; buna, petrol ve gazlarını nasıl ve nereye ihraç edecekleri konusu da dâhil olmak üzere, gerçek egemenliklerinden mahrum bırakılmış, itaatkâr Arap ve İslam hükümetleri eşlik etmektedir.
3 Ancak bu bir hayaldir. Bölgedeki hiçbir ülke, İsrail’in şu anda yaptığı gibi, tüm bölgede sivilleri öldürmesini, Gazze ve Batı Şeria’yı yıkmasını, Lübnan’ı işgal etmesini, Irak ve Yemen’e saldırmasını ve Tahran’ı bombalamasını istemiyor. Hiçbir ülke, hidrokarbon ihracatının ABD’nin etkin kontrolü altında olmasını istemiyor.
4 Savaş, ancak ve ancak ABD ve İsrail’in saldırganlığına karşı duyulan küresel tiksinti ve uluslararası kamuoyu baskısı bu ülkeleri durdurmaya zorlarsa sona erecektir. Aksi takdirde, Ortadoğu’nun alevler içinde kalmasına ve tüm dünyanın modern tarihte eşi benzeri görülmemiş bir enerji ve ekonomik krizle karşı karşıya kalmasına tanık olacağız. Savaş, kolaylıkla küresel bir yangına, fiilen de Üçüncü Dünya Savaşı’na dönüşebilir.
Jeffrey Sachs’ın uyarıları çok ciddi. Bütün Ortadoğu‘yu hatta bütün dünyayı küresel bir felakete götürebilecek bu savaşın durması için bütün ulusların ayağa kalkması gerekiyor.
