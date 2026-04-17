Ortadoğu’daki savaş, sanatı da ablukaya aldı

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucusu Ali Güreli, ABD – İsrail- İran arasında Ortadoğu’da çıkan savaşın uluslararası sanat piyasasını da etkilediğini belirterek, “Mesela savaşın çıktığı tarihlerde aslında Art Dubai (Dubai Sanat Fuarı) olacaktı ancak iptal edildi. Bölgede buna benzer birçok sanat etkinliği ve kültürel etkinlik de aynı sebepten dolayı ertelendi. Art Dubai’yi Mayıs ayında yapmayı düşünüyorlardı ancak gerçekleşmesi artık çok zor” dedi.

16- 19 Nisan tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen Contemporary İstanbul’un Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucusu Ali Güreli, Contemporary İstanbul tarafından hayata geçirilen CI BLOOM’un 5’inci edisyonuna ilişkin programını açıkladı.

İSTANBUL GÜVENLİ MERKEZ KONUMUNU KORUYOR

Ali Güreli, Ortadoğu’daki savaşın bölgedeki sanat etkinliklerini olumsuz etkilemesine rağmen İstanbul açısından tablonun farklı seyrettiğini söyledi. CI Bloom sürecinin başında uluslararası galerilerin temkinli davrandığını, güvenlik ve seyahat koşullarıyla ilgili sorular yönelttiğini aktaran Ali Güreli, buna rağmen sanat fuarına olumsuz bir yansıma görmediklerini ifade etti. İstanbul’un güvenli bir merkez olarak konumunu koruduğunu belirten Ali Güreli, Contemporary İstanbul’un yeni dönem planlamalarının da bu doğrultuda sürdüğünü kaydetti. Güreli, “CI BLOOM bu dinamikle ri yakalayan ve Türkiye’de çağdaş sanatın en güncel üretimlerini görünür kılan önemli bir platform olarak öne çıkıyor” diye konuştu.

Önümüzdeki bir ay içinde Tersane İstanbul’daki yeni yerleşim planını kamuoyuyla paylaşacaklarını açıklayan Ali Güreli, ortaya çıkacak yeni mekânın uluslararası ölçekte ses getireceğini söyledi. Yeni mekânla birlikte fuara katılacak galeriler tarafında da önemli bir genişleme yaşandığını belirten Ali Güreli, sözleşmeleri tamamlanan 27’den fazla galeri bulunduğunu, bunların 20’den fazlasının yeni katılımcılar olduğunu bildirdi. Güreli, hedeflerinin yalnızca sayıyı artırmak değil, kaliteyi yükseltmek olduğunu da vurguladı. Eylül ayında düzenlenecek 21. Contemporary İstanbul’un uluslararası danışma kurulu toplantısı için Türkiye’den üyelerin yanı sıra dünyadan altı üyenin katılacağını belirten Güreli, “Bu danışma kurulu üyelerinin toplantı için İstanbul’a gelme konusundaki istekliliği bile olumlu bir gösterge” dedi.

SANAT PİYASALARI ASYA’YA KAYDI

Sanat piyasalarının ağırlık merkezinin Asya’ya kaydığını belirten Ali Güreli, “Bunun temelin de Asya ülkelerindeki ekonomik büyüme, artan refah seviyesi ve yeni koleksiyoner kitlesinin oluşması bulunuyor” dedi.

Ancak değişimin yalnızca ekonomik nedenlerle açıklanamayacağını belirten Ali Güreli, “Batı’daki müzeler uzun yıllardır ziyaret edilmiş yapılar, buna karşılık Asya’da yeni müzeler, yeni kültür mekânları ve dikkat çekici mimari projelerin yükseliyor. Günümüzde müze mimarisi bile tek başına bir seyahat nedeni haline geldi” diye konuştu.

Ortadoğu’daki yeni müze projeleri, Hindistan’daki sanat ortamının büyümesi ve Çin’de oluşan yeni sermaye sınıfının da bu ilgiyi artırdığını söyleyen Ali Güreli, genç kuşak Asyalıların farklı kültürel tercihlerinin de etkili olduğunu belirtti. Güreli, “Asya, planlanmış bir stratejiyle değil, doğal bir gelişim süreciyle genç ve dinamik bir kültür destinasyonu olarak öne çıktı. Asya’nın çağdaş sanat dün yasındaki etkisinin önümüz deki dönemde daha da artacağını düşünüyoruz. Pandemi öncesinde Çin’de yılda yaklaşık 400 müze açıldı. Bu yeni keşif alanları küresel ziyaretçilerin ve sanatseverlerin de ilgisini çekiyor” dedi.

Kamusal alanda sanatın İstanbul’da hâlâ yetersiz olduğunu savunan Ali Güreli, çocukların sanatla ilk karşılaşmalarının çoğu zaman açık alanlarda gerçekleştiğini, bu nedenle meydanlara ve kamusal noktalara eser yerleştirilmesini önemsediklerini söyledi. Eser satın almak yerine kiralama modeliyle dünyadaki önemli işlerin belirli sürelerle kamusal alana taşınabileceğini belirten Güreli, “Asıl mesele bu eserlerin korunması. Doğru planlama ile bu sorununda aşılabileceğini düşünüyorum. Kamusal alanda sanat etkinlikleri gerçekleştirmeye her zaman açığız” diye konuştu.

Türkiye’nin farklı şehirlerin den galerileri, sanat inisiyatiflerini ve yeni nesil üretimleri bir araya getiren CI BLOOM, İstanbul’un kültür sanat sahnesindeki dinamizmi güçlendiren bir buluşma noktası olarak konumlanıyor.

Ankara’dan Berlin’e kadar farklı galeriler yer alıyor

Türkiye’nin farklı şehirlerinden galeriler ile uluslararası açılımları bir araya getiren CI BLOOM 5’inci edisyonunda katılımcılar arasunda şu galeriler bulunuyor: Anna Laudel (İstanbul, Ankara, Düsseldorf), Art On Istanbul (İs tanbul), Belm’art Space (Anka ra), Bozlu Art (İstanbul), C.A.M. Gallery (İstanbul), DG Art Gallery & Project (İstanbul, Bodrum), Dİ FOART Collective (İstanbul), Dİ RİMART (İstanbul, Londra), Galeri 77 (İstanbul), Martch Art Proje ct (İstanbul), Muse Contempo rary (İstanbul), One Arc Gal lery (İstanbul), Pi Artworks (İs tanbul, Londra), Piramid Sanat (İstanbul), Rıdvan Ku day (Diyarbakır), Ruzy Gallery (İs tanbul), SANATORIUM (İstan bul), Summart (İstanbul), Taksim Sanat (İstanbul), Vision Art Plat form (İstanbul), x-ist (İstanbul) ve ZILBERMAN (İstanbul, Berlin). Bu yıl fuarda ilk kez yer alacak galeriler arasında ise EArt (İstan bul), rast. GALLERY (İstanbul), Kun Art Space (Adana), Collect Gal lery (İstanbul, Sofya), FAAR Gal lery (İstanbul, Londra) ve offgrid art project / Otmar Uras (İstan bul), Loading Art Space (Diyarba kır), NOKS Art Space (İstanbul), KO Lİ Art Space (İstanbul) ve Are Proje cts (Antalya) yer alıyor.