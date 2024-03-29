Bir bakışta e-mobilite, Amerika, Avrupa ve Türkiye

ABD, elektrikli araçlara geçiş için adımları hızlandırdı. ABD, elektrikli araçlara geçiş için şimdiye kadarki en güçlü kurallarını yayınladı. ABD Çevre Koruma Ajansı’na (EPA) göre yeni düzenlemelerin 2030 ile 2032 yılları arasında yeni otomobillerin %30 ila %56’sının elektrikli olmasını sağlayacağı öngörülüyor.

Geçen yıl EPA, 2030 yılına kadar yeni otomobil satışlarının yüzde 60’ını ve 2032 yılına kadar yüzde 67’sinin elektrikli olacağını belirtmişti. Ulaşımın ABD iklim emisyonlarının en büyük kaynağı olduğu göz önüne alındığında, gelecekte temiz bir ulaşım inşa etmek hedeflenirken,7 milyar tondan fazla iklim kirliliğini azaltacak, aşırı yük altındaki topluluklarda hava kalitesini iyileştirecek ve sürücülere daha temiz araç seçenekleri sunarak paradan tasarruf edecek adımlar planlanıyor.

Avrupa’da e-mobilite

ACEA rakamlarına göre, Şubat 2024’te AB otomobil pazarı geçen yılın aynı ayına göre %10,1 artarak 883.608 adede ulaştı. Dört büyük AB pazarı arasında Fransa %13, İtalya %12,8, İspanya %9,9 ve Almanya %5,4 büyüdü. Bu yılın ilk iki ayındaki araç satışları ise %11,2 artışla 1,7 milyon adede yükseldi. Avrupa’nın büyük pazarları olan Almanya %11,8, İtalya %11,7, Fransa %11,2 ve İspanya %8,7 büyüdü.

Avrupa’da elektrikli araçlar

Şubat 2024’te elektrikli otomobiller %12 ve hibrit otomobiller ise yaklaşık %29, benzinli ve dizel otomobiller ise 2023’deki %51,9’a göre düşerek %48,4 pazardan pay aldı.

Yine aynı ay, elektrikli otomobil satışları %9 oranında artışla 106.187 adede ve %12’lik pazar payına ulaştı. En büyük dört pazar arasında yer alan Belçika %66,9, Fransa %31,8 ve Hollanda %20,9 artarken, Almanya’daki satışlar, teşviklerin kaldırılmasına paralel %15,4 azaldı. Yeni hibrit elektrikli otomobil satışları, en büyük dört pazardaki önemli büyümenin etkisiyle %24,7 arttı.

Fransa %41,5, İspanya %26,5, Almanya %16,4 ve İtalya %16,1 ve toplam satışlar ise 255.511 adet olarak gerçekleşerek pazarın %28,9’unu oluşturdu. Plug-in hibrit elektrikli otomobiller ise Almanya %22,3, Belçika %21,8 ve Fransa %11,8 gibi önemli pazarlardaki güçlü büyümenin etkisiyle %11,6 oranında bir artışla 64.351 adede yükseldi. Plug-in hibrit elektrikli otomobiller artık AB otomobil satışlarının %7,3’ünü temsil ediyor.

Türkiye mobilite pazarı

OSD verilerine göre Türkiye otomotiv sektörünün toplam pazarı, 2024 yılının Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,7 artarak 110.797 adet, üretimi %19,1 artarak 133.396 adet ve ihracatı %13,6 artarak 89.454 adet oldu. İhracat değeri ise %16,5 oranında artarak 3 milyar 130 milyon dolar seviyesine ulaştı. ODMD verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %40,6 oranında artarak 185.691 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yıla göre %52,11 oranında artarak 146.318 adet, hafif ticari araç pazarı %9,8 artarak 39.373 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 Şubat ayında %30,6 otomobil pazarı %39,67, hafif ticari araç pazarı ise %6,6 oranında arttı. Otomobil pazarında motor tipine göre benzinli otomobil satışları 97.861 adetle %66,9, hibrit otomobil satışları 21.594 adetle %14,8, dizel otomobil satışları 15.910 adetle %10,9 pay, elektrikli otomobil satışları 9.772 adetle %6,7 ve otogazlı otomobil satışları 1.181 adetle %0,8 pay aldı.

ACEA verileri üzerinden değerlendirildiğinde, EU + EFTA + UK diye belirtilen alanda, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde 185.691 adet ile 430.941 adetlik Almanya, 288.948 adetlik İtalya, 264.879 adetlik Fransa ve 227.762 adetlik İngiltere’nin ardından 5.sırada yer alıyor.