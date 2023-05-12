Bir lekeyi neye dönüştürebilirsiniz?

İşletme literatüründe çeşitli matrisler yer alır. Boston Danışmanlık Grubu Matrisi, Yönlendirici Politika Matrisi, Walsh ve Mack tarafından geliştirilmiş olan Değer Matrisi, General Electic tarafından geliştirilen Trafik Lambası Matrisi, Porter’ın PİMS Analizi, Thompson ve Strickland’ın Stratejik Kümeleme Analizi, Patel ve Younger’ın Stratejik Rehberlik Analizi... Ve çok daha fazlası.

Farklı isimleri olsa da farklı dönemlerde farklı kişiler ya da şirketler tarafından geliştirilmiş olsalar da hepsinin benzer bir amacı bulunur. İşletmenin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyarak ürünler ve pazarlar konusunda izlenmesi gereken stratejiye karar vermesine yardımcı olmak, rehberlik yapmak.

Bu ve benzeri analizleri yapan, rehberliğe başvuran işletmeler ve hatta kişiler kaynaklarının tahsisini doğru bir şekilde yapabilir, atak yapmaları için doğru olan zamanı kavrayabilir, ne zaman geri çekilmeleri gerektiğini öngörebilirler. Hepimizin güçlü yönleri olduğu gibi zayıf yönleri de var. Önemli olan bunu görebilmek, yapıcı bir kavrayışla ele alabilmek.

Elindeki malzemeyi tanıyan, yapıcı eleştiri yapabilen ve dönüştürücü bir bakış akışına sahip olan kişi ile elindeki malzemeyle yüzleşmek istemeyen, gözünü kapatan, açtığında ise gördüğünü algılamak istemeyen, savunmaya geçen, duvarlar ören kişinin ortaya koyacağı ürün aynı olmayacaktır elbette.

Her zaman yeni bir perspektif vardır

Oysa nice leke vardır sanat eserine dönüştürülebilecek. Yeter ki dönüşümü sevgiyle harmanlayacak yaklaşımın olsun. Ünlü İngiliz sanat eleştirmeni John Ruskin’in bir arkadaşıyla akşam yemeği randevusu vardır.

Arkadaşı suratı asık bir şekilde gelir. Anlaşıldığına göre yemeğe gelirken arkadaşının cebindeki dolmakalem kırılmış ve kısa bir süre önce hediye olarak aldığı değerli bir mendilin üzerine çıkmayan Hint mürekkebi akarak leke yapmıştır.

Arkadaşı mendili Ruskin'e gšsterir. Kumaşın ortasında çok belirgin siyah yuvarlak bir leke vardır. Adam o kadar üzülmüştür ki yemeğine çok az dokunur. Evine dönerken mendili masanın üzerinde bırakır. Ruskin çıkarken mendili yanına alır. Birkaç hafta sonra arkadaşının evine bir paket teslim edilir.

Açtığında kendisini çok şaşırtan ve sevindiren bir şekilde mürekkep lekeli mendilin harika bir sanat eserine dönüştüğünü görür. Ruskin biraz Hint mürekkebi almış ve yuvarlak lekeyi merkez noktası olarak kullanıp, bütün mendili kaplayan nefis bir desen çizmiştir. Olumsuzluklar, başarıya; umutsuzluklar umuda dönüşebilir. Her zaman yeni bir perspektif vardır. Ve bu perspektifle tam da olmaz denilen yerden oldurulanlar…