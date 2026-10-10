Bir maaş, iki iş
Bir çalışma arkadaşınız ayrılıyor. Yerine hemen yeni biri alınmıyor. Müşterileri ekipten birine, raporları diğerine, toplantıları yöneticisine kalıyor. Bir süre sonra yeni çalışan arayışı da gündemden düşüyor. Çünkü işler bir şekilde yürüyor. Organizasyon şemasında bir pozisyon eksilmiş oluyor ama o pozisyonun yaptığı işler ortadan kalkmıyor.
Son dönemde şirketlerin verimlilik ve yalınlaşma arayışının çalışan tarafında yarattığı yeni gerçeklerden biri bu. Korn Ferry buna oldukça çarpıcı bir isim veriyor: “Two-job job.” Yani tek pozisyonda iki iş.
Korn Ferry'nin 11 pazarda 16 binden fazla profesyonelle yaptığı Workforce 2026 araştırmasına göre çalışanların yüzde 61'i artık birden fazla rolün sorumluluğunu üstlendiğini söylüyor. Yüzde 62'nin iş yükü son iki yılda belirgin biçimde artmış. Daha çarpıcısı, çalışanların yüzde 45'i büyümeye katkı sağlayacak anlamlı sonuçlar üretmek için fazla meşgul olduğunu düşünüyor.
Burada bence şirketlerin üzerinde durması gereken önemli bir soru var: Verimliliği mi artırıyoruz, yoksa aynı işi daha az kişiye mi yaptırıyoruz?
Pozisyon gidiyor iş kalıyor
Organizasyonu küçültmenin iki yolu var. Birincisi gereksiz işi bulmak, süreçleri sadeleştirmek, karar noktalarını azaltmak ve gerçekten ihtiyaç kalmayan pozisyonları kaldırmak. İkincisi ise pozisyonu kaldırıp o kişinin yaptığı işleri kalanlara dağıtmak. Kağıt üzerinde ikisi de daha yalın organizasyon yaratıyor. Çalışanın masasındaysa sonuçları oldukça farklı. Üstelik genişleyen görev tanımları her zaman resmi olarak görünmüyor. Yeni unvan gelmiyor, hedefler yeniden yazılmıyor, performans kriterleri değişmiyor. Başlangıçta “bir süre sen bakabilir misin?” diye verilen sorumluluk birkaç ay sonra işin doğal parçasına dönüşebiliyor.
Bu noktada iş dünyasında uzun süredir kullanılan “job crafting” kavramıyla da ilginç bir ayrım ortaya çıkıyor. “Job crafting”, çalışanın yeteneklerine ve hedeflerine göre işini proaktif biçimde yeniden şekillendirmesini anlatıyor. 2026'da “Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior”da yayımlanan kapsamlı değerlendirme de bunun doğru koşullarda bağlılık ve çalışan deneyimini güçlendirebildiğini gösteriyor. Ancak çalışanın kendi işini zenginleştirmesiyle, boşalan rollerin sorumluluklarını sürekli üstlenmek aynı şey değil. Birinde çalışan işini şekillendiriyor; diğerinde organizasyondaki boşluk çalışanı şekillendiriyor.
Yalınlaşmanın görünmeyen maliyeti
Aslında bu dönüşüm yalnızca çalışanlarda yaşanmıyor. Aynı Korn Ferry araştırmasına göre şirketlerin yüzde 42'si son bir yılda yönetici rollerini azalttı. Kalan yöneticilerin yüzde 55'i ise kendisini tükenmiş hissediyor. Çalışanların yüzde 39'u da yönetici eksikliğinin kendilerini yönsüz bıraktığını söylüyor. Yani organizasyonun farklı katlarında aynı mekanizma çalışıyor olabilir: İnsan sayısı azalırken sorumluluklar kalanlara yayılıyor.
Burada teknoloji de otomatik bir çözüm yaratmıyor. MIT Sloan'ın eylül ayında yayımladığı araştırma, yeni teknolojileri iş süreçlerine yerleştirmenin çalışanların günlük görevlerinin dışında görünmeyen yeni işler yaratabildiğini gösteriyor. Deneme yapmak, çıktıları kontrol etmek, hataları düzeltmek ve yeni sistemi mevcut süreçlere uyarlamak da zaman istiyor. Dolayısıyla asıl verimlilik hesabında yalnızca kaç pozisyonun kaldırıldığına bakmak yeterli olmayabilir. Kaldırılan pozisyonla birlikte kaç iş ortadan kalktı? Kaçı otomasyona geçti? Kaçı başka çalışanlara dağıtıldı? Ve o çalışanların eski işlerinden hangileri bırakıldı?
Ne yapmalı?
* Boşalan her pozisyonda yalnızca “Yerine kimi alacağız?” diye değil “Bu işlerin hangisine artık gerçekten ihtiyacımız var?” diye sorun.
* Ek sorumluluk kalıcı hale geliyorsa görev tanımını, hedefi ve karşılığını da yeniden değerlendirin.
* Verimlilik hesabında kişi sayısı kadar kalan çalışanların kapasitesini de ölçün.
* Yeni bir görev eklerken hangi eski görevin bırakılacağını belirleyin.
* “İşler yürüyor” cümlesini başarı göstergesi kabul etmeden önce işlerin nasıl yürüdüğüne bakın.
Yalın organizasyonların daha hızlı ve çevik olabileceğine kuşku yok. Ancak yalınlaşmanın gerçek testi yapılan işin nasıl değiştiği. Aksi halde şirket küçülüyor ama iş küçülmüyor. Ve bir sabah çalışan kartvizitinde hala tek bir unvan taşırken, masasında iki ayrı iş buluyor.
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