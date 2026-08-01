Liderin dehasından ortak akla
İş dünyasında uzun yıllar boyunca inovasyonu ve büyük kurumsal başarıları tek bir "dahiye" fatura etmeyi sevdik. Şirketleri ipten alan karizmatik CEO’lar, laboratuvardan tek başına devrimsel bir fikirle çıkan dahi mühendisler ya da ajansın tek bir dahi yaratıcı yönetmeni…
Biz başarı hikayelerini hep bu "yalnız kahramanlar" üzerinden okumaya alıştık. Ancak modern iş ikliminin getirdiği karmaşıklık, devasa teknolojik dönüşümler ve küresel belirsizlikler, bu "yalnız dahi" mitini tamamen tarihe gömüyor.
Bugün artık hiçbir dahi lider, tek başına bir şirketin geleceğini kurtarmaya yetmiyor. Çünkü mesele artık sadece odada "iyi bir fikir bulmak" değil; o fikri hiyerarşinin en alt kılcal damarlarına kadar indirebilmek, yani kurumsal bir kitlesel deha yaratabilmek. Geçtiğimiz günlerde Harvard Business Review Press tarafından yayınlanan ve yönetim dünyasında oldukça ses getiren yeni bir kitabı incelerken tam da bu kırılma noktasına rastladım.
Harvard Business School profesörü Linda Hill, Emily Tedards ve Jason Wild’ın kaleme aldığı Genius at Scale: How Great Leaders Drive Innovation adlı çalışma, ezberleri bozacak nitelikte. Küresel devler üzerinde yürütülen neredeyse 20 yıllık derin saha araştırmalarına dayanan kitap, çarpıcı bir gerçeği yüzümüze vuruyor: Şirketler fikir bulamadıkları için değil, buldukları fikirleri organizasyon geneline "ölçekleyemedikleri" yani büyütemedikleri için inovasyonda çuvallıyor.
İnovasyonun yeni alfabesi: ABC rolleri
Geleneksel yönetim anlayışı, bir liderin en zeki insan olması gerektiği yanılgısına dayanır. Oysa Hill ve ekibinin araştırması, geleceğin kazanan organizasyonlarını inşa etmek isteyen liderler için üç yeni ve esnek rol tanımlıyor.
Yazarların inovasyonun "ABC’si" olarak adlandırdığı bu roller, liderlik reflekslerimizi yeniden gözden geçirmemizi zorunlu kılıyor: İlk rol, "Mimar" (Architect). Lider artık sadece emir veren ya da yön tayin eden kişi olmaktansa kurum içinde "ortak yaratım" kültürünü ve altyapısını kuran bir mimar olmak zorunda. İkinci rol, "Köprü Kuran" (Bridger).
Şirket içindeki departmanlar arası görünmez duvarları yıkan ve farklı yetenek havuzlarını ortak bir amaç doğrultusunda birbirine bağlayan liderlik refleksidir. Çünkü biliyoruz ki gerçek yenilikçilik, departmanların birbiriyle kesiştiği o gri alanlarda filizlenir. Son rol ise "Katalizör" (Catalyst). Sadece kendi şirketinin sınırları içinde kalmayıp, tedarikçilerden topluluklara kadar tüm iş ekosisteminde değişimi hızlandıran, reaksiyonu başlatan liderlik modelidir.
Asıl sorun teknoloji değil, kültür
Bugün şirketlerin önemli bölümü inovasyonu teknoloji yatırımıyla eş anlamlı görüyor. Yapay zekâ projeleri, yeni yazılımlar, dijital dönüşüm programları ve otomasyon yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Ancak kitap önemli bir uyarıda bulunuyor.
Teknoloji tek başına inovasyon üretmiyor. Çalışanların fikirlerini rahatça söyleyemediği, hata yapmaktan korktuğu, her kararın uzun onay süreçlerinden geçtiği ve farklı disiplinlerin birbirinden kopuk çalıştığı bir organizasyonda en gelişmiş teknolojiler bile beklenen sonucu vermiyor. Başka bir ifadeyle sorun çoğu zaman kurumun çalışma biçiminde. Aslında son dönemde görüştüğüm birçok CEO'nun ortak vurgusu da bu yönde. "En büyük dönüşüm kültürde yaşanıyor" diyorlar.
Çünkü inovasyon artık Ar-Ge departmanının yanısıra finans uzmanından saha satış ekibine kadar herkesin katkısıyla oluşan kolektif bir süreç. Belki de bundan sonra şirketleri birbirinden ayıracak olan şey, en iyi teknolojiye sahip olmaları değil; en fazla insanın bilgisini, deneyimini ve yaratıcılığını aynı amaç etrafında buluşturabilmeleri olacak.
Ne yapmalı?
●İnovasyonu yalnızca Ar-Ge veya teknoloji ekiplerinin sorumluluğu olarak görmeyin; tüm organizasyonun ortak görevi haline getirin.
● Çalışanların fikirlerini güvenle paylaşabileceği, hata yapmaktan çekinmeyeceği bir kurum kültürü oluşturun.
● Departmanlar arasındaki duvarları kaldırarak farklı disiplinlerin birlikte çalışmasını teşvik edin.
● Liderleri en iyi fikri bulan kişiler olarak değil en iyi fikirlerin ortaya çıkmasını sağlayan ortamı kuran kişiler olarak değerlendirin.
● Yeni teknolojilere yatırım yaparken aynı ölçüde kurum kültürüne, iş birliğine ve öğrenme ortamına da yatırım yapın.
İş dünyası uzun yıllar tek bir dehanın peşinden koştu. Oysa yeni dönemde rekabet avantajı, en parlak lideri bulmaktan değil; organizasyonun her köşesindeki potansiyeli ortaya çıkarabilmekten geçiyor. Geleceğin kazanan şirketleri, birkaç yıldız çalışana sahip olanlar yerine sıradan insanların birlikte sıra dışı sonuçlar üretebildiği kurumlar olacak.
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