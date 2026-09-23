“Birleşemeyen Milletler” toplantısında, somut adıma odaklanmak…

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Karşılıklı çıkarlar varsa, ancak o doğrultuda, “birleşebilecek milletler” toplantısı, dün ABD’de başladı…

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Fikir beyanlarının ve verilip, uygulanma­yan sözlerin “sorun çözmediğini”, bundan önceki toplantılar sonrasındaki gerçekleşmeler anlatıyor…

Hatta büyük maliyetler ve zaman kaybına ne­den olan toplantıların ardından, sorunların bü­yüyüp kronikleştiği de biliniyor…

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Örneğin…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, dün, ABD ile ilişkiler için kurduğu, “İki müttefik arasında zaten hiç olmaması gereken engelleri artık geride bırakarak yeni bir ivme yakalamak istiyoruz…” cümlesi de;

Aynı gün ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Su­riye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın kurduğu, “Başkan Trump için Türkiye çok büyük önem taşıyor ve Türkiye ile ilişkileri daha da ileri taşı­mak için çok hevesli; iki ülke ilişkileri hiç olma­dığı kadar yakın…” cümlesi, sorunların çözümü­ne yönelik de umut veriyor…

Ama…

İkili ilişkilerdeki gelişimin sözde kalmaması için, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, farklı bir konu­daki “somut yol haritası…” önerisinin, her alanda olduğu gibi, bu alanda da uygulanması gerekiyor…

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Odaklanarak, somut adım atmaya örnek mi?

ABD Başkanı Trump, 7 Temmuz’da Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi öncesinde Cumhur­başkanı Erdoğan ile görüşmesinde, Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımlarını kaldırma sözü vermişti…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Trump ile gö­rüşmesinde, yabancı yatırımlardan ihracata, borçlanma maliyetinden geliştirmeye kadar birçok alanı olumsuz etkileyen bu konuya ön­celik vereceği belirtildi…

VELHASIL

Neydi CAATSA?

ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası…

Ve ABD, resmi olarak Aralık 2020’den bu ya­na, CAATSA kapsamında yaptırım uyguluyor Türkiye’ye…

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Yaptırım kelimesinin Y’si dahi:

Yaptırım uygulanan, uygulanma ihtimali olan ül­keden, yabancı yatırımcıyı uzak tutmaya yetiyor…

Risk primini, yani borçlanma/kredi imkanını daralırken, maliyetini de artırıyor…

Bağımlı olduğu teknolojileri edinememesini sağlıyor…

Üçüncü ülkelere olan ihracatı da bu nedenle zarar görüyor…

Hatta üçüncü ülkeler de, “yaptırıma konu olur” diye, o ülkelerden uzak durmaya çalışıyor; dolayısıyla savunma sanayi dışındaki sektörler de zarar görüyor…

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Trump’ın 6 yıl önce aldığı “yaptırım” kararı sayesinde:

Türkiye, özetle, hem daha fazla maliyetle borç­lanıyor, hem de daha az ihracat yapabiliyor…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “somut yol hari­tası ve uygulama” önerisi, bu nedenle, bu alanda olduğu gibi har alanda hayati önem taşıyor…