OECD çözümü buldu: Çalışmayın, vergileri artırın!

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Dünya ekonomileri ve ekonomistleri, “şaka” gibi…

Son şaka, Ekonomik Kalkınma ve İş Bir­liği Örgütü’nden (Organisation for Eco­nomic Co-operation and Development) (OECD) geldi…

Özetle, “Çalışmayın, vergileri artırın!” dedi…

***

OECD ekonomistleri verilere/gerçekleş­melere bakmış;

Araştırmış, simülasyon yapmış:

Ve bir karara varmış:

“İşçi başına çalışma saatleri artmıyor…

Tersine azalıyor ve daha da (30 yılda yüz­de 20) azalması bekleniyor…

“Çalışma saatlerinde gerileme” demek, “Çalışan gelirlerinde de gerileme” anlamı­na geliyor…

Bu beklen tiler, emekli aylıkları başta ol­mak üzere kamu harcamalarının, çalışan gelirleriyle karşılanamayacağının haberi­ni veriyor…”

***

Ne yapılmalı?

Ya çalışan sayısını artıracak politikalar uygulanmalı…

Ya özel sektör ücret politikası yeniden yapılandırılmalı…

(Vergi gelirlerinin yaklaşık yarısı iş­gücü gelirlerinden elde ediliyor…)

Veya, o açık, farklı yollarla kapatılmalı…

***

Farklı yollar denince de, ilk akla gelen:

Vergileri artırmak olmuş…

Kısa vadede etkili olabilecek ama uzun vadede çözüm olamayacak;

Hatta sorun artıracak bir yol;

OECD ekonomistleri tarafından öne­ri olarak ön sıraya konmuş!

VELHASIL

Sadece yaşlanan nüfus değil;

Esnek çalışma sisteminin yaygınlaşma­sının (tam zamanlı çalışanların sayısını azaltıyor) engellenememesi de, çalışma hayatından bütçeye kadar dengesizlikleri büyütüyor…

Ve…

Artan dengesizlikler, dengesizliği daha da artıracak “gün kurtarıcı” yeni kararlar almaya, sonu hesaplanamayan uygulama­lara zorluyor…

***

Örneklerden biri, OECD ekonomistleri­nin önerisi:

“Temettü, sermaye kazancı, faiz da­hil olmak üzere sermaye gelirlerinin çoğu OECD ülkelerinde, işgücü gelirlerine göre daha düşük vergilendiriliyor…

Ülkeler, sermaye geliri vergilerini artır­mayı düşünebilir…

Varlık değer artışı ve düşük doğurgan­lık nedeniyle miras başına düşen varis sa­yısının azalması nedeniyle ortalama miras miktarlarının artması bekleniyor. Bu ne­denle miras vergileri, ülkelerin vergi yapı­sında daha büyük bir rol oynayabilir…

Ve…

Emlak vergisi gelirleri, yerel yönetimle­rin harcama baskılarını karşılamasına yar­dımcı olabilir…”