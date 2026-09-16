OECD çözümü buldu: Çalışmayın, vergileri artırın!
Dünya ekonomileri ve ekonomistleri, “şaka” gibi…
Son şaka, Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü’nden (Organisation for Economic Co-operation and Development) (OECD) geldi…
Özetle, “Çalışmayın, vergileri artırın!” dedi…
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OECD ekonomistleri verilere/gerçekleşmelere bakmış;
Araştırmış, simülasyon yapmış:
Ve bir karara varmış:
“İşçi başına çalışma saatleri artmıyor…
Tersine azalıyor ve daha da (30 yılda yüzde 20) azalması bekleniyor…
“Çalışma saatlerinde gerileme” demek, “Çalışan gelirlerinde de gerileme” anlamına geliyor…
Bu beklen tiler, emekli aylıkları başta olmak üzere kamu harcamalarının, çalışan gelirleriyle karşılanamayacağının haberini veriyor…”
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Ne yapılmalı?
Ya çalışan sayısını artıracak politikalar uygulanmalı…
Ya özel sektör ücret politikası yeniden yapılandırılmalı…
(Vergi gelirlerinin yaklaşık yarısı işgücü gelirlerinden elde ediliyor…)
Veya, o açık, farklı yollarla kapatılmalı…
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Farklı yollar denince de, ilk akla gelen:
Vergileri artırmak olmuş…
Kısa vadede etkili olabilecek ama uzun vadede çözüm olamayacak;
Hatta sorun artıracak bir yol;
OECD ekonomistleri tarafından öneri olarak ön sıraya konmuş!
VELHASIL
Sadece yaşlanan nüfus değil;
Esnek çalışma sisteminin yaygınlaşmasının (tam zamanlı çalışanların sayısını azaltıyor) engellenememesi de, çalışma hayatından bütçeye kadar dengesizlikleri büyütüyor…
Ve…
Artan dengesizlikler, dengesizliği daha da artıracak “gün kurtarıcı” yeni kararlar almaya, sonu hesaplanamayan uygulamalara zorluyor…
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Örneklerden biri, OECD ekonomistlerinin önerisi:
“Temettü, sermaye kazancı, faiz dahil olmak üzere sermaye gelirlerinin çoğu OECD ülkelerinde, işgücü gelirlerine göre daha düşük vergilendiriliyor…
Ülkeler, sermaye geliri vergilerini artırmayı düşünebilir…
Varlık değer artışı ve düşük doğurganlık nedeniyle miras başına düşen varis sayısının azalması nedeniyle ortalama miras miktarlarının artması bekleniyor. Bu nedenle miras vergileri, ülkelerin vergi yapısında daha büyük bir rol oynayabilir…
Ve…
Emlak vergisi gelirleri, yerel yönetimlerin harcama baskılarını karşılamasına yardımcı olabilir…”
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