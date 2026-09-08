Planlardaki “gerçekleşmeyen maddeler” kısa arlıklarla izlenmeli…

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz…

Pazar günü, Orta Vadeli Programı anlatır­ken, bir ara, eylemlerin 3 ayda bir değerlendiri­lebileceğini söyledi…

Değerlendirme toplantılarının “zamanlama­sına” karar vermediklerini de dile getirdi…

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2014 yılında uygulamaya konulan “1350 ey­lemden oluşan” Eylem Planı’nda da ekonomi po­litikalarına ağırlık verilmişti…

Yılmaz, o dönem, Kalkınma Bakanı’ydı…

Ve plan ile ilgili sorularımı yanıtlamıştı…

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2014 yılında yaptığımız o sohbette de üzerine basa basa tekrarladığı iki hedef vardı:

“Yapısal reformlarla öngörülebilirliği ve şef­faflığı sağlayacağız…”;

“Verimlilik ve tasarruf temelli bir ekonomi inşa edeceğiz…”…

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Ve yine o sohbette, altını kalın çizgilerle çize­rek, dikkat çektiği hedef:

“…Planın uygulaması tüm kamu kurumların­da 3 ayda bir denetlenecek ve sonuçlar ile ger­çekleşmeler yine 3 ayda bir kamuoyuyla payla­şılacak…

Yaptırımlar da olabilir…”

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Bu uygulama:

Siyasetçilerin de, kamu bürokrasisi ve ça­lışanlarının da, konulan hedeflere yönelik yaptıklarını/yapmadıklarını/yapamadıkla­rını görmesini sağlayacaktı…

Ve herkesi, hedefe odaklayacak, diri tuta­caktı…

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Bu nedenle, planlarda da, programlarda da, stratejilerde de gerçekleşmeler izlenmeli, gerçek­leşemeyenler bilinmeli ve rafta/yazıda kalmama­sı için gerçekleşmesi için çaba harcanmalı…

VELHASIL

2023 yılında sormuştum Yılmaz’a, 1350 ey­lemden oluşan o planı…

Anlattı:

“…O eylemleri hayata geçirmeyi çok istemiş­tik ama sonrasında yaşadığımız darbe, sel, dep­rem, komşularda savaş gibi olaylar bizi engelle­mişti…”

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Ne vardı 12 yıl önce uygulamaya konulan o ey­lem planında?

15 maddesi, özetle:

* Üreticinin dağıtım, depolama ve taşıma maliyetlerinin düşürülmesi için Lojistik Master Planı devreye alınacak…

* Cari açığın arkasında ithalat bağımlılığı var; bağımlılık azaltılacak…

* Enerji üretiminde kullanılan teçhizat yurt içinde üretilecek…

* Bioyakıt kompozitle alternatif yakıt bağım­lılığı azaltılacak…

* Orta ve yüksek teknolojiye yönelik yeni ya­tırım programı hazırlanacak.

* Elektrikli araçlar için batarya üretilecek…

* Tohum geliştirme programı uygulanacak…

* Atıklar ekonomiye kazandırılacak…

* Yerli firmaların kamu ihalelerin daha fazla pay almasını sağlayacağız…

* Kamu binaları başta olmak üzere enerji ve­rimliliği artırılacak.

* Çiftçiler başta olmak üzere tarımda etkin su kullanımı ve tasarrufu anlayışı aşılanacak…

* Ülkemizin ilaç ve tıbbi cihaz ihtiyacı yerli üretim ile karşılanacak ve ihracat artırılacak.

* Yerli üretimi özendirici tedbirler alınacak.

* Sağlık turizminde koordinasyon kurulu oluşturulacak…

* Yük taşımacılığı için demiryolları planları tamamlanacak…