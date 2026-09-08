Planlardaki “gerçekleşmeyen maddeler” kısa arlıklarla izlenmeli…
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz…
Pazar günü, Orta Vadeli Programı anlatırken, bir ara, eylemlerin 3 ayda bir değerlendirilebileceğini söyledi…
Değerlendirme toplantılarının “zamanlamasına” karar vermediklerini de dile getirdi…
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2014 yılında uygulamaya konulan “1350 eylemden oluşan” Eylem Planı’nda da ekonomi politikalarına ağırlık verilmişti…
Yılmaz, o dönem, Kalkınma Bakanı’ydı…
Ve plan ile ilgili sorularımı yanıtlamıştı…
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2014 yılında yaptığımız o sohbette de üzerine basa basa tekrarladığı iki hedef vardı:
“Yapısal reformlarla öngörülebilirliği ve şeffaflığı sağlayacağız…”;
“Verimlilik ve tasarruf temelli bir ekonomi inşa edeceğiz…”…
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Ve yine o sohbette, altını kalın çizgilerle çizerek, dikkat çektiği hedef:
“…Planın uygulaması tüm kamu kurumlarında 3 ayda bir denetlenecek ve sonuçlar ile gerçekleşmeler yine 3 ayda bir kamuoyuyla paylaşılacak…
Yaptırımlar da olabilir…”
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Bu uygulama:
Siyasetçilerin de, kamu bürokrasisi ve çalışanlarının da, konulan hedeflere yönelik yaptıklarını/yapmadıklarını/yapamadıklarını görmesini sağlayacaktı…
Ve herkesi, hedefe odaklayacak, diri tutacaktı…
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Bu nedenle, planlarda da, programlarda da, stratejilerde de gerçekleşmeler izlenmeli, gerçekleşemeyenler bilinmeli ve rafta/yazıda kalmaması için gerçekleşmesi için çaba harcanmalı…
VELHASIL
2023 yılında sormuştum Yılmaz’a, 1350 eylemden oluşan o planı…
Anlattı:
“…O eylemleri hayata geçirmeyi çok istemiştik ama sonrasında yaşadığımız darbe, sel, deprem, komşularda savaş gibi olaylar bizi engellemişti…”
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Ne vardı 12 yıl önce uygulamaya konulan o eylem planında?
15 maddesi, özetle:
* Üreticinin dağıtım, depolama ve taşıma maliyetlerinin düşürülmesi için Lojistik Master Planı devreye alınacak…
* Cari açığın arkasında ithalat bağımlılığı var; bağımlılık azaltılacak…
* Enerji üretiminde kullanılan teçhizat yurt içinde üretilecek…
* Bioyakıt kompozitle alternatif yakıt bağımlılığı azaltılacak…
* Orta ve yüksek teknolojiye yönelik yeni yatırım programı hazırlanacak.
* Elektrikli araçlar için batarya üretilecek…
* Tohum geliştirme programı uygulanacak…
* Atıklar ekonomiye kazandırılacak…
* Yerli firmaların kamu ihalelerin daha fazla pay almasını sağlayacağız…
* Kamu binaları başta olmak üzere enerji verimliliği artırılacak.
* Çiftçiler başta olmak üzere tarımda etkin su kullanımı ve tasarrufu anlayışı aşılanacak…
* Ülkemizin ilaç ve tıbbi cihaz ihtiyacı yerli üretim ile karşılanacak ve ihracat artırılacak.
* Yerli üretimi özendirici tedbirler alınacak.
* Sağlık turizminde koordinasyon kurulu oluşturulacak…
* Yük taşımacılığı için demiryolları planları tamamlanacak…
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