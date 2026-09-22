Lig maçlarını gündüz oynayan “gelişmişler”…

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İngiltere Premier Ligi:

Toplam 15 milyar euronun üzerinde değere sahip 500’e yakın futbolcu…

Ve…

50 milyar euroya yaklaşan piyasa değerli 20 ta­kım…

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İngiltere Championship Ligi:

Toplam 2.4 milyar euronun üzerinde değere sa­hip 670’e yakın futbolcu…

Ve…

5 milyar euroyu aşan piyasa değerli 24 takım…

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İki ligde de, uzun yıllardır “gündüz maçları” oy­nanıyor…

Haftada 2 maç akşam karanlığına bırakılabili­yor…

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Hedef mi?

Tasarruflu, verimli, kazançlı bir ekonomi…

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Öncelikle, çalışan verimliliği/tasarrufu dikka­te alınıyor:

Haftasonu dahi olsa, uykusuzluğa ve yüksek har­camalara neden olacak “maç saatleri” seçilmiyor…

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Enerji verimliliği/tasarrufu ise ikinci sırayı alıyor:

Stadların aydınlatması için harcanan enerji “milli servet” olarak nitelendiriliyor…

Taraftarların dışarıda olabilecekleri saatler da­hi dikkat alınıyor…(trafiğin yükselteceği akaryakıt miktarı da dikkate alınmış oluyor…)

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Üçüncüsü, yabancıdan elde edilebilecek, canlı yayın gelirine önem veriliyor…

Uzakdoğu, Orta Asya ülkelerinden gelir elde ede­bilmek amacıyla, öğlen 12’de dahi maç oynatılıyor...

Dahası…

O bölge ülkelerinden futbolcu ithaline destek veri­lerek, canlı yayın gelirlerinin artması hedefleniyor…

VELHASIL

İlçe dışına, “fabrika parasına” inşa edilmiş;

20 bin kişilik “ışıl ışıl” statta,

70 kişiyi bulmayan seyirci topluluğuna oy­nanan 2’inci lig maçı izlemişliğim var…

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O saatte, statta harcanan enerjiye mi yana­lım;

Takımlar dahil 150 kişinin stada giderken harcadığı enerjiye mi yanalım;

150 kişinin, zaman/emek israfına mı yana­lım;

2’inci lig takımına, “meslek sahibi gençleri­mizin 10 yılda kazanamayacağı paraya” transfer edilip, ayakta duramayan (canlı yayın getirisine de katkısı olamayan) Ganalıya/Senegalliye/Brezil­yalıya mı yanalım (vb…)?!

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Kazandıran/kazandıracak başarılı modeller “örnek” olarak alınabilecekken, kazandırma­yan (hatta kaybettiren) modellere yönelik ısra­rımız neden?