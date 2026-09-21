Sermaye piyasaları, “düşük maliyet”/”yüksek tasarruf” için ihtiyaç ise…
Verimsiz üretim/çalışma hayatı nedeniyle, (Maliyetler artıyor, rekabet edebilirlik ve kazanç düşüyor vb) tasarruf eksiğimiz yükseliyor… Sonuçta, “borçlanma ihtiyacı” artıyor… Üstüne: Yapılan borçlanmaların çoğunluğuyla, “verimsiz üretim/ çalışma hayatı” yüzdürülmeye çalışılıyor; bu nedenle, borçlanma ihtiyacımızı ve maliyetini daha da yükseltiyor…
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Sermaye piyasalarının, “varoluş amacına hizmet edecek” şekilde kullanılmasının önemi burada da ortaya çıkıyor…
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Gelişmiş ülkelerdeki uygulamalar, sermaye piyasalarının bir ekonominin temeli olduğunu gösteriyor… Örneğin ABD’deki ürün geliştirmelerinin temelinde sermaye piyasalarının derinliği yatıyor…
Üreticiler finansman ihtiyacının üçte ikisini sermaye piyasalarından, üçte birini bankalardan karşılıyor… Bu yolla maliyetlerini düşürebiliyor (hatta sermayesini artırabiliyor)… Bizde ise finansman ihtiyacının yüzde 88’i bankalardan karşılanıyor…
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Bu karşılaştırma yıllardır yapılıyor… Bu nedenle, bu alanda yapmamız gereken düzenlemeler, planlamalara da konuluyor…
Bundan öncekilerde olduğu gibi, son OVP’de de vurgulanıyor:
“Reel sektör şirketlerinin sermaye piyasalarının sunduğu imkânlardan daha fazla yararlanabilmesi için fonlama alternatifleri çeşitlendirilecek… Bu doğrultuda alternatif finansal araçların geliştirilmesiyle yatırımcı tabanının da genişletilmesi sağlanacak…”
Ve… “Kurumsal yönetim düzenlemeleri, OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri dahil olmak üzere, uluslararası standartlarla uyumlu olarak güncellenecek…” Ve… “Sermaye piyasası uyuşmazlıklarında tahkimin etkinleştirilmesi için gerekli mevzuat çalışmaları yapılacak…”
VELHASIL
Yaklaşık 30 yıl önce KOSGEB’in programında:
Nasdaq benzeri bir borsa kurulması;
KOBİ’lerin finansman ihtiyacının bu yolla karşılanması;
Vatandaşın, güvendiği yerel/ ulusal şirketlere/girişimcilere bu yolla ortak olması;
Sermaye piyasalarının derinliğinin bu yolla arttırılması vardı…
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Üretim ve geliştirmede rekabetçi yapıya ulaşabilmemiz için; ABD’nin teknoloji, sağlık, gıda, ilaç, telekomünikasyon, bilgisayar donanım ve yazılım ile biyoteknoloji girişimlerini/girişimcilerini finansal olarak destekleyen ve vatandaşın tasarrufunu üretime/verimliliğe yöneltip, arttıran; hukuki altyapısı güçlü “Nasdaq” gibi güvenilir modellere ihtiyacımız olduğu da bilinmeli…
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