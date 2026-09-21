Sermaye piyasaları, “düşük maliyet”/”yüksek tasarruf” için ihtiyaç ise…

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Verimsiz üretim/ça­lışma hayatı nede­niyle, (Maliyetler artı­yor, rekabet edebilirlik ve kazanç düşüyor vb) tasarruf eksiğimiz yük­seliyor… Sonuçta, “borç­lanma ihtiyacı” artıyor… Üstüne: Yapılan borç­lanmaların çoğunluğuy­la, “verimsiz üretim/ çalışma hayatı” yüzdü­rülmeye çalışılıyor; bu nedenle, borçlanma ihtiyacımızı ve maliyeti­ni daha da yükseltiyor…

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Sermaye piyasalarının, “varo­luş amacına hizmet edecek” şekil­de kullanılmasının önemi burada da ortaya çıkıyor…

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Gelişmiş ülkelerdeki uygulama­lar, sermaye piyasalarının bir eko­nominin temeli olduğunu gösteri­yor… Örneğin ABD’deki ürün ge­liştirmelerinin temelinde sermaye piyasalarının derinliği yatıyor…

Üreticiler finansman ihtiyacının üçte ikisini sermaye piyasaların­dan, üçte birini bankalardan kar­şılıyor… Bu yolla maliyetlerini dü­şürebiliyor (hatta sermayesini ar­tırabiliyor)… Bizde ise finansman ihtiyacının yüzde 88’i bankalardan karşılanıyor…

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Bu karşılaştırma yıllardır yapılı­yor… Bu nedenle, bu alanda yapma­mız gereken düzenlemeler, planla­malara da konuluyor…

Bundan öncekilerde olduğu gibi, son OVP’de de vurgulanıyor:

“Reel sektör şirketlerinin serma­ye piyasalarının sunduğu imkân­lardan daha fazla yararlanabilmesi için fonlama alternatifleri çeşitlen­dirilecek… Bu doğrultuda alternatif finansal araçların geliştirilmesiyle yatırımcı tabanının da genişletil­mesi sağlanacak…”

Ve… “Kurumsal yönetim düzen­lemeleri, OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri dahil olmak üzere, ulusla­rarası standartlarla uyumlu olarak güncellenecek…” Ve… “Sermaye pi­yasası uyuşmazlıklarında tahkimin etkinleştirilmesi için gerekli mev­zuat çalışmaları yapılacak…”

VELHASIL

Yaklaşık 30 yıl önce KOSGE­B’in programında:

Nasdaq benzeri bir borsa ku­rulması;

KOBİ’lerin finansman ihtiya­cının bu yolla karşılanması;

Vatandaşın, güvendiği yerel/ ulusal şirketlere/girişimcilere bu yolla ortak olması;

Sermaye piyasalarının derinli­ğinin bu yolla arttırılması vardı…

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Üretim ve geliştirmede reka­betçi yapıya ulaşabilmemiz için; ABD’nin teknoloji, sağlık, gıda, ilaç, telekomünikasyon, bilgisa­yar donanım ve yazılım ile biyo­teknoloji girişimlerini/girişimci­lerini finansal olarak destekleyen ve vatandaşın tasarrufunu üreti­me/verimliliğe yöneltip, arttıran; hukuki altyapısı güçlü “Nasdaq” gibi güvenilir modellere ihtiyacı­mız olduğu da bilinmeli…