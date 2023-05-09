Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine “Yapay Zekâ” için acil ve açık çağrı!
Birleşmiş Milletler Genel Sekteri António Guterres’e açık ve acil çağrı!
Sn. Guterres, Acilen BM Güvenlik Konseyi’nin daimî üyeleri olan Çin, Fransa, Rusya , İngiltere ve ABD’yi olağanüstü toplantıya çağırın! Yapay zekânın (AGI - Artificial General Intelligence) kötüye kullanımını önleyecek regülasyon ve ciddi yaptırımları hemen oluşturup yürürlüğe koyun!
Dünyaya yavaşlayın, dikkat edin demeyin! Siz, BM olarak hızlanın ve asıl siz dikkatli olun!
Ve bunu 6 ay içinde tamamlamış olun! Eğer küresel, yaptırımlı bir konsensus ve disiplinle önlem alınmazsa tüm dünyayı etkileyebilecek çapta ve olağan üstü kötü sonuçlar doğurabilecek, insanlığı yok edebilecek atom bombasından, nükleer silahtan, iklim krizinden daha feci, daha hızlı ve kontrolden çıkmaya çok müsait bir gelişme ile karşı karşıyayız! Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi hiç zaman kaybetmeden sorumluluğunu yerine getirmeli ve bu konuda en keskin, sert aksiyonları almalıdır! Dünyanın bir BM başarısızlığını daha kaldıracak ne kaynağı ne de zamanı var?
Hatırlayalım; Birleşmiş Milletler (BM), 24 Ekim 1945’te II. Dünya Savaşı’ndan sonra, Birinci Dünya Savaşı’nı önleyemeyen Milletler Cemiyeti yerine, yeninden yapılandırılarak küresel ölçekte barışı ve güvenliği korumak ve gelecekteki savaşları önlemek amacıyla kuruldu.
Bu acil uyarının ve çağrının nedeni:
Open AI GPT’nin genel kullanıma açılamasının hemen ardından gelen ilk dalgada yapay zekâ işsizlik yaratacağı korkusuyla dikkatleri çekerek yüzleri ekşitse de artçı dalgalarda herkes sağlayabileceği yararlı gelişmeleri de kestirebildi. Ancak yine ve eş zamanlı olarak herkes, uzmanların uyarıları ile yaratabileceği, sonu insanlığın yok oluşuna kadar varabilecek kontrolden çıkma olasılığını da hemen fark etti. Böylelikle de son dönemde pandemi ve Ukrayna savaşından sonra dünya gündemini küresel çapta en fazla meşgul ve tedirgin eden konu yapay zekâ oldu. En ciddi bilimsel ortamlarda, uluslararası oturumlarda, iş dünyasının büyük-küçük tüm toplantılarında, eğitim, eğlence, magazin dünyasında, hükümetlerin gündeminde, medyada, kısacası her ülkede, her katmanda ve her yerde yapay zekâ ilk sıraya yerleşti. Dünya ne ile karşı karşıya olduğunu ve ne yapması gerektiğini anlamaya yöneldi.
Yavaşlayın ya da durun çağrıları gerçekçi ve uygulanabilir değil!
22 Mart 2023’te Future of Life Institute açık bir mektup yayınlayıp yapay zekâ çalışmalarının 6 ay durdurulması çağrısı yaparak imza kampanyası açtı. Bu linkte https://bit.ly/3p8eLGa detaylarını yazmıştım. 8 Milyarlık dünyadan çıkan imza sayısı 30 bini ancak aşmış. Geçen hafta da yapay zekânın Godfather’ı (Vaftiz Babası) olarak bilinen 75 yaşındaki Kanada Asıllı İngiliz Profesör Geoffrey Hinton Google’dan yapay zekânın tehlikeleri hakkında kamuoyunu bilgilendirmek ve bu doğrultuda daha rahat çalışmak için istifa ettiğini açıkladı. Dünya bir kez daha ayağa kalktı. BM sözcüsü Farhan Haq “Yapay zekânın daha gelişirken suistimale açık olmaması için düzenlemelerin ve standartların getirilmesi gerekiyor” dedi. Bu arada Google’ın baş mühendisi ve yine bu alanlarda çalışan ünlü Fütürist Ray Kurzweil ise “GPT-4’ten daha güçlü” yapay zekâ araştırmasını duraklatmak için imzaya açılan mektubu neden imzalamadığını açıkladı. Metnin pratikte uygulanamayacak kadar belirsiz kriterlerde olduğunu ve bu konuda dünya çapında ciddi bir koordinasyon gerektiğini belirtti. Etik kuralların, güvenliğin en kritik konular olduğuna dikkat çekti. Kurzweil yapay zekanın sağlık ve üretkenliğe yönelik büyük avantajlarını engellemeyecek ciddi regülasyon gereğine ise tamamıyla katıldığını açıkladı. Aynı fikirdeyim. BM’i bu sebeple acilen göreve çağırıyorum!