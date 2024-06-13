Borçlanarak “tasarruf” olur mu? (2)
Dünkü konu: Tüketerek; dahası, “borçlanıp/tüketerek” büyümek ve rezerv biriktirmekti…
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Rezerv dediğimiz şey, dövizden oluşan “tasarruf”…
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“Rezervlerimiz artıyor” deniyor…
Yani döviz tasarrufumuzun arttığı ifade ediliyor…
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Yerli/yabancı yeni yatırımdan imtina ederken… Yanısıra mevcut sanayinin. üretimi gerilerken… Sanayi ve tarımda işgücü açığı rekor kırmışken… Dış ticaret açığı hammadde alımı yavaşladığı için düşerken; ancak hala yüksekken… Bütçe açık veriyorken…
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Yani…
Kişi, şirket veya ülkenin…
Gideri gelirinden yüksekken…
Nasıl rezerv biriktirebilir?
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Tek cevabı var:
Borçla!
VELHASIL
Cari açık/eksi rezerv/enflasyon/ borçlanma gibi sonuçları:
Ya, “dünya standartlarında üretememe”…
Ve/veya “verimsizlik”…
Ve/veya “israf”…
Ve/veya “rasyonel olmayan uygulamalar” gibi sorunlar besler…
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Yani:
“Eksi rezerv” bir sonuçtur…
“Borçlanma” da öyle…
Sorunlara odaklanıp çözersek “artı rezerv”, “borçlanmama” gibi sonuçlara ulaşılabilir…