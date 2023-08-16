Cengiz, Özbekistan’a 5 milyar dolarlık proje yapacak

Azerbaycan ile Orta Asya’ya açılan Cengiz Holding, rotasını Özbekistan’a kırdı. Ülkede 2 elektrik santralini tamamlayan Cengiz Holding’in patronu Mehmet Cengiz, Özbekistan Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev ile görüştü. Mehmet Cengiz, ülkede 5 milyar dolarlık yatırım ve projeyi hayata geçireceğini dile getirdi.

Türkiye’nin en önemli projelerine imza atan Cengiz Holding, son birkaç yıldır yurtdışında dikkat çeken anlaşmalara imza atıyor. Avrupa’nın doğu kesimi eski Yugoslavya ülkelerinde özellikle inşaat ve altyapı ihaleleri kazanan Cengiz Holding, Karabağ’ın 30 yıllık esaretinin sona erdiği 44 günlük savaşla birlikte Azerbaycan’da önemli projeler üstlenmeye başladı.

Azerbaycan’la birlikte Orta Asya’ya adım atan Cengiz’in en önemli yatırım odağı ise Özbekistan oluyor. Rotasını Orta Asya’ya çeviren Cengiz Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Özbekistan’a önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Özbekistan Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev ile bir araya gelen Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, ülkedeki projelerini anlattı.

3’üncü santral 500 MW olacak

Görüşmede Cengiz Holding’in enerjide önemli işlere imza attığı, Taşkent ve Syrdarya bölgelerinde toplam 460 MW kapasiteli iki santrali başarıyla devreye aldığı kaydedildi. Mehmet Cengiz, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüşmesinde 500 milyon doların üzerinde bir yatırımla Özbekistan’ın Cizzak bölgesinde 500 MW'lık başka bir elektrik santralinin inşaatı için çalışma başlattığını vurguladı. Ancak Cengiz’in Özbekistan planı sadece enerji ile ilgili değil. Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi’nin duyurduğu bilgilere göre Mehmet Cengiz, ülkeye devasa bir yatırım planı sundu. Bu yatırım planına göre Cengiz, Özbekistan’da 5 milyar doları aşan yeni projelere yönelik yatırım yapmayı planlıyor. Ancak yatırım enerji ile değil, madencilik, reel sektör gibi alanlara da yansıyacak.

Madencilik de öne çıkacak

Yatırım ve proje sürecinde altyapı önemli bir yere sahip olacak. Özbekistan’da yolların ve tünellerin modernizasyonu ve inşası, maden yataklarının araştırılması ve geliştirilmesi öncelikli olacak. Özbekistan Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev de Cengiz’in projelerine destek vereceğini dile getirdi. Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi’nde yer alan bilgilere göre 2022 baharında Mirziyoyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cengiz Holding’in gerçekleştirdiği Taşkent bölgesi Kibray ilçesindeki ilk 240 MW'lık elektrik santralinin açılışını yapmıştı. Cengiz, bu projenin ardından 7 ay sonra, Khavas'taki 220 MW'lık santral faaliyete aldı.