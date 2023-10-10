CEO ve GM'ler için 2030’a doğru yapılacaklar listesi

2030’a yaklaşırken, CEO’lar ve Genel Müdürler (GM), iş dünyasını şekillendirecek teknoloji, insan sermayesi ve stratejik öngörü birleşimine dair dönüştürücü bir çağın eşiğinde görev yapmaktalar.

Önümüzdeki yedi yıl, özellikle üst düzey liderler ve yöneticiler için sadece organizasyonlarını mevcut zorluklardan geçirmekle kalmayacak. Aynı zamanda değişimin dalgalarını fütüristik bir bakış açısıyla uzgörerek eşi benzeri görülmemiş fırsatları kullanmaları gerekecek.

Buradan hareketle, bu yazımda liderler için hem kendilerini hem de şirketlerini, geleceğe, özellikle 2030’a başarıyla ve sürdürülebilir şekilde taşımalarına yardımcı olacak bir 'Yapılacak İşler Listesi' hazırladım.

1. Teknolojik değişimleri yönetme

Teknolojinin sadece bir konumlandırıcı değil, iş stratejilerinin belirleyicisi olduğu bir çağda, CEO’lar ve GM’ler, teknolojik gelişmeleri tanımlama, entegre etme ve kullanma konusunda herkesten daha ‘becerikli’ olmalıdır.

- Dijital dönüşümü benimsemek: En ufak operasyonlardan, müşteri etkileşimlerine kadar her aşamada-katmanda dijital-öncelikli bir yapı kurmak zorunluluktur. Süreçleri ‘doğuştan dijital’ olacak şekilde, bir mühendis titizliği ve derinliği ile yeniden yapılandırmak kilit faktördür.

- Siber güvenliğe yatırım yapmak: Siber güvenlik gerçek anlamda ciddiye alınmalı ve çok tepede bir öncelik olmalıdır. Veri ve dijital varlıkların güvenliğini sağlamak, operasyonel sürekliliği sürdürmek açısından aşırı kritiktir.

- Veriyi, YZ’yı kullanmak: Etkin karar almak ve müşteri deneyimlerini ve verimliliği artırmak için olmazsa olmaz kategoridedir. Direkt olarak şirketin geleceğini etkiler.

2. Kendinize kişisel yetenek geliştirme stratejisi yapın, ciddiyetle uygulayın

Özellikle CEO ve GM’ler için kişisel yetenek-yetkinlik-beceri geliştirme, bir lüks ya da keyfi bir seçenek değil, güncel, gelecekçi ve etkin kalmak için çok net bir mecburiyettir.

- Yeni teknolojileri, yönetim teorilerini ve küresel ekonomik trendleri keşfetme konusunda yaşam boyu öğrenmeye odaklanın. Mutlaka, acımasız bir antrenörle, mentorla çalışın.

- İnsan etkileşimini, krizleri yönetmeyi ve dayanıklı takımlar oluşturmayı sağlamak üzere duygusal zekanızı güçlendirmek için bilinçli ve üstün çaba sarf edin.

- Gerici, tembel, liyakatsiz kişilere dirençli, cesur bir zihniyet geliştirin.

3. Takımlarınızın yetenek-yetkinlik ve becerilerini geliştirecek ortamı sağlayın

Bir takımın kolektif zekası ve becerisi, bireysel parlaklığı aşar. Ekibinizin sürekli gelişimine en az kendi gelişiminiz kadar yatırım yapın. Buna aslında zorunlusunuz!

- Öğrenme kültürü yaratın. Sürekli öğrenmeyi ve yeniliği kolaylaştıran, teşvik eden bir ortam ve alt yapı oluşturun. Bunu bir masraf, çalışana verilen ekstra bir olanak gibi üsttenci bakarak değil, asli sorumluluğunuz olarak iş-yaşam dengesini, insani ihtiyaçları üst seviyede gözeterek sağlayın.

- Gelişim programlarına yatırım yapın: Ekibinizin her zaman rekabetçi olduğundan emin olmak için gelecekteki ihtiyaçlara uyumlu, sağlam, güçlü programlar, projeler uygulayın. Liderlerinize mutlaka (dışardan) mentor, antrenör atayın.

- Kapsayıcılığı, gelecekçiliği teşvik edin: Çeşitliliği değerlendiren, geleceğe parlak gözlerle ve berrak bir beyinle bakan, kapsayıcı bir enerji alanı yaratın

4. Öncelikleri gerçekçi ve fütürist gözlüklerle belirleyin

Fırsatlar ve zorluklarla dolu bir dünyada, sürdürülebilir gelişim ve istikrarı sağlamak için hem gerçekçi hem gelecekçi akılla önceliklendirmeler yapmalısınız. Bunun için

- Sürdürülebilirliği tüm iş uygulamalarınızın ve süreçlerin önüne koyun.

- Müşteriyi stratejilerinizin merkezine yerleştirin.

- Proaktif risk yönetimi için hem sağlam hem esnek bir çerçeve geliştirin.

- Dayanıklı bir yapı oluşturun

Sonuç olarak, CEO’lar ve GM’ler için 2030’a yolculuk hem zorluklar ve tehditlerle hem de fırsatlarla, güçle dolu. Yukarıdaki liste, liderlere kendilerini ve organizasyonlarını parlak bir yarına götürmek için kapsamlı ve stratejik bir rehber niteliğinde. Umarım yararlanırsınız.