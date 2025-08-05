CEO’nun dijital ikizini kopyala ve yönet!

Yeni Patronlar: Dijital CEO’lar, yeni güç: al­goritmalar ve klonlanmış yetkinlikler…

Artık yönetim kurulu odalarında fısıltılar de­ğişti. CEO’lar ve üst yöne­tim ekipleri işe alınırken, ya da mevcut performans­ları değerlendirilirken; sadece o anki kârlılığa, günü kurtarma veya rekabet­le savaşma kabiliyetine bakıl­mıyor. Radikal bir değişim­le, yapay zekâ (YZ) devrimine uyumlanabilme ve dönüşüm gerçekleştirebilme kapasite­leri de mercek altına alınıyor.

CV’si kadar; zihin yapısı, karar algoritması ve veriyle etkileşim biçimi analiz ediliyor. Çünkü şir­ketler sadece organik insan be­cerisini değil, YZ ile çalışabi­lecek kopyalanabilir yetenek modellerini de arıyor.

Bu da bizi yeni, baş döndürücü bir kavrama getiriyor: Yönetici dijital ikizleri…

Yönetici dijital ikizi ne demek, kim kullanıyor?

Dijital ikizler, bir zamanlar yal­nızca üretim hatlarındaki maki­nelerin ya da ürünlerin perfor­mansını simüle etmek için kul­lanılırdı. Ancak teknoloji devleri Microsoft, Nvidia ve Amazon gi­bi şirketler, bu konsepti yöne­tim katına taşıdı. Artık üst dü­zey yöneticilerin dijital ikiz­leri, karar simülasyonlarını YZ ortamında test etmek için kullanılıyor. Deloitte’un Mayıs 2025 tarihli analizine göre, diji­tal ikiz teknolojileri yalnızca üre­timde değil, stratejik karar süreç­lerinde de “belirsizliği simüle eden bir altyapı” olarak tanım­lanıyor. Bu, belirsizliğin zirveye çıktığı günümüz iş dünyasında, yöneticilere eşsiz bir öngörü ve test alanı sunuyor.

Somut bir örneğe bakalım:

Nvidia, Accenture ve KION Group işbirliğiyle geliştirilen bir lojistik projesinde, dijital ikiz­ler sayesinde robot sayısı, in­san kaynakları ve stok yöne­timi gerçek zamanlı veriler­le test edildi. Sonuç mu? Tesis verimliliğinde %20 artış ve mali­yetlerde %15 tasarruf! Bu sadece bir başlangıç. Accenture’ın Ocak 2025 raporu, üretim odaklı süreç­lerde dijital ikiz ve YZ çözümle­rinin siparişten teslimata kadar tahmin doğruluğunu %57 artır­dığını ve stok maliyetlerini %20 azalttığını gösteriyor. McKin­sey & Company’nin analizine gö­re ise bu teknolojiyi benimseyen önde gelen firmalar zamanla ade­ta “startup’dan farksız bir es­neklik” kazanıyor.

Türkiye nerede kalıyor?

Deloitte’un Haziran 2025 ta­rihli Tech Survey’ı, küresel çap­taki C-seviye liderlerin %78’inin Üretken YZ (GenAI) yetkinlikle­rini geliştirmeye başladığını ve GenAI’nin artık yalnızca teknik bir araç değil, vazgeçilmez bir liderlik yetkinliği olarak be­nimsendiğini gösteriyor.

Ne yazık ki, Türk iş dünya­sında hâlâ yönetici seçim kriter­leri arasında sosyal medya ima­jı, liderlik karizması, network’ü, teknolojiyi seviyor mu, geçmiş başarı ya da başarısızlıkları ve­ya sunum yapabilme becerisi gi­bi geleneksel parametreler ge­çerli. Karar algoritmaları ve veriyle etkileşim biçi­mi genellikle değerlendir­me dışında bırakılıyor.

Oysa dünya, liderlerin sade­ce geçmiş başarılarına değil; karar modellerinin dijital versiyonlarına da yatırım yapmaya başladı. Çünkü stratejik rekabet artık “kim kararları daha iyi simüle edebiliyor?” sorusuna bağlanı­yor. Bu durum, Türkiye için hem büyük bir risk hem de yakalanması gereken acil bir fırsat sunuyor.

Ne değişiyor? Neye hazırlanmalı?

KPI’lar değişiyor. Yöneticiler artık sadece finansal hedeflerle değil, “karar algoritmasını mo­delleyebilir mi?” sorusuyla de­ğerlendiriliyor. Bu, performans yönetiminde çığır açan bir dö­nüşüm.

İnsan kaynaklarının yeni hedefi: Artık pozisyonlara değil, algoritma esnekliğine odakla­nılıyor. Bu, yetenek yönetiminde devrim niteliğinde bir yaklaşım.

Liderlik eğitimi evriliyor. Eskiden en çok etkili hikâye anla­tıcıları olmak, basitleştirebilmek, karizma, etkileme, kendini sevdi­rebilme, vb. yeterliydi; şimdi ka­rar simülasyonu ve YZ destek­li strateji geliştirme yetkinlik­leri çok ön planda.

Siber güvenlik kriteri deği­şiyor. En büyük risk artık fizik­sel veya veri hırsızlığı değil, CE­O’nun karar algoritmasının korunması. Çünkü bir liderin karar alma süreçlerinin kökeni­ni, mantığını, geçmiş veriye daya­lı izlenebilirliğini ve kendine özgü ‘imzasını’ ele geçirmek anlamına geliyor…

Kısacası, yapay zekalı iş dünya­sında artık hedef sadece rakip şir­ketin CEO’su değil, onun iyi prog­ramlanmış dijital ikizi de…