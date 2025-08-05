  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Ufuk TARHAN
  4. CEO’nun dijital ikizini kopyala ve yönet!

CEO’nun dijital ikizini kopyala ve yönet!

Ufuk TARHAN
Ufuk TARHAN FÜTÜRİST UFUK ufuk.tarhan@dunya.com

Yeni Patronlar: Dijital CEO’lar, yeni güç: al­goritmalar ve klonlanmış yetkinlikler…

Artık yönetim kurulu odalarında fısıltılar de­ğişti. CEO’lar ve üst yöne­tim ekipleri işe alınırken, ya da mevcut performans­ları değerlendirilirken; sadece o anki kârlılığa, günü kurtarma veya rekabet­le savaşma kabiliyetine bakıl­mıyor. Radikal bir değişim­le, yapay zekâ (YZ) devrimine uyumlanabilme ve dönüşüm gerçekleştirebilme kapasite­leri de mercek altına alınıyor.

CV’si kadar; zihin yapısı, karar algoritması ve veriyle etkileşim biçimi analiz ediliyor. Çünkü şir­ketler sadece organik insan be­cerisini değil, YZ ile çalışabi­lecek kopyalanabilir yetenek modellerini de arıyor.

Bu da bizi yeni, baş döndürücü bir kavrama getiriyor: Yönetici dijital ikizleri…

Yönetici dijital ikizi ne demek, kim kullanıyor?

Dijital ikizler, bir zamanlar yal­nızca üretim hatlarındaki maki­nelerin ya da ürünlerin perfor­mansını simüle etmek için kul­lanılırdı. Ancak teknoloji devleri Microsoft, Nvidia ve Amazon gi­bi şirketler, bu konsepti yöne­tim katına taşıdı. Artık üst dü­zey yöneticilerin dijital ikiz­leri, karar simülasyonlarını YZ ortamında test etmek için kullanılıyor. Deloitte’un Mayıs 2025 tarihli analizine göre, diji­tal ikiz teknolojileri yalnızca üre­timde değil, stratejik karar süreç­lerinde de “belirsizliği simüle eden bir altyapı” olarak tanım­lanıyor. Bu, belirsizliğin zirveye çıktığı günümüz iş dünyasında, yöneticilere eşsiz bir öngörü ve test alanı sunuyor.

Somut bir örneğe bakalım:

Nvidia, Accenture ve KION Group işbirliğiyle geliştirilen bir lojistik projesinde, dijital ikiz­ler sayesinde robot sayısı, in­san kaynakları ve stok yöne­timi gerçek zamanlı veriler­le test edildi. Sonuç mu? Tesis verimliliğinde %20 artış ve mali­yetlerde %15 tasarruf! Bu sadece bir başlangıç. Accenture’ın Ocak 2025 raporu, üretim odaklı süreç­lerde dijital ikiz ve YZ çözümle­rinin siparişten teslimata kadar tahmin doğruluğunu %57 artır­dığını ve stok maliyetlerini %20 azalttığını gösteriyor. McKin­sey & Company’nin analizine gö­re ise bu teknolojiyi benimseyen önde gelen firmalar zamanla ade­ta “startup’dan farksız bir es­neklik” kazanıyor.

Türkiye nerede kalıyor?

Deloitte’un Haziran 2025 ta­rihli Tech Survey’ı, küresel çap­taki C-seviye liderlerin %78’inin Üretken YZ (GenAI) yetkinlikle­rini geliştirmeye başladığını ve GenAI’nin artık yalnızca teknik bir araç değil, vazgeçilmez bir liderlik yetkinliği olarak be­nimsendiğini gösteriyor.

Ne yazık ki, Türk iş dünya­sında hâlâ yönetici seçim kriter­leri arasında sosyal medya ima­jı, liderlik karizması, network’ü, teknolojiyi seviyor mu, geçmiş başarı ya da başarısızlıkları ve­ya sunum yapabilme becerisi gi­bi geleneksel parametreler ge­çerli. Karar algoritmaları ve veriyle etkileşim biçi­mi genellikle değerlendir­me dışında bırakılıyor.

Oysa dünya, liderlerin sade­ce geçmiş başarılarına değil; karar modellerinin dijital versiyonlarına da yatırım yapmaya başladı. Çünkü stratejik rekabet artık “kim kararları daha iyi simüle edebiliyor?” sorusuna bağlanı­yor. Bu durum, Türkiye için hem büyük bir risk hem de yakalanması gereken acil bir fırsat sunuyor.

Ne değişiyor? Neye hazırlanmalı?

KPI’lar değişiyor. Yöneticiler artık sadece finansal hedeflerle değil, “karar algoritmasını mo­delleyebilir mi?” sorusuyla de­ğerlendiriliyor. Bu, performans yönetiminde çığır açan bir dö­nüşüm.

İnsan kaynaklarının yeni hedefi: Artık pozisyonlara değil, algoritma esnekliğine odakla­nılıyor. Bu, yetenek yönetiminde devrim niteliğinde bir yaklaşım.

Liderlik eğitimi evriliyor. Eskiden en çok etkili hikâye anla­tıcıları olmak, basitleştirebilmek, karizma, etkileme, kendini sevdi­rebilme, vb. yeterliydi; şimdi ka­rar simülasyonu ve YZ destek­li strateji geliştirme yetkinlik­leri çok ön planda.

Siber güvenlik kriteri deği­şiyor. En büyük risk artık fizik­sel veya veri hırsızlığı değil, CE­O’nun karar algoritmasının korunması. Çünkü bir liderin karar alma süreçlerinin kökeni­ni, mantığını, geçmiş veriye daya­lı izlenebilirliğini ve kendine özgü ‘imzasını’ ele geçirmek anlamına geliyor…

Kısacası, yapay zekalı iş dünya­sında artık hedef sadece rakip şir­ketin CEO’su değil, onun iyi prog­ramlanmış dijital ikizi de…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
İklim yapay zekâsı Climate AI ve faydaları 29 Temmuz 2025
Artık “itaatkar” liderlik revaçta! 22 Temmuz 2025
Perakendenin geleceği parlak! 15 Temmuz 2025
Yapay zekâ uygulamalarının önündeki zorluklar 08 Temmuz 2025
Yapay zekâ: Maliyet değil, gelir artıran yeni kaldıraç 01 Temmuz 2025
Dikkat! Transformasyonel liderlik en kritik yetkinlik 24 Haziran 2025
Finansın geleceği: “Para değil, tanımı değişiyor!” 17 Haziran 2025
YZ değil, yeni bir varlık türüyle karşı karşıyayız 10 Haziran 2025
Yapay zekânın nükleeri: AGI ve Türkiye 03 Haziran 2025
İK liderleri nasıl bir evrim geçiriyor? 27 Mayıs 2025