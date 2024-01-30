ChatGPT şirket versiyonu nasıl kullanılmalı?

OpenAI, 30 Aralık 2022'de, yani sadece iki yıl önce, ChatGPT'yi küresel çapta tüm bireylerin kullanımına açarak Yapay Zeka Devrimi'ni resmen başlattı ve insanlığa yepyeni bir teknoloji ve gelişim çağının kapılarını ardına kadar açtı. Ağustos 2024'ten itibaren ise 'ChatGPT Enterprise' adı altında uygulamanın şirketler tarafından kullanılabilecek işletme sürümünün kullanıma hazır olduğunu duyurdu.

Bu yazıda, ChatGPT'nin İşletme Sürümü'nün ne olduğunu, hangi alanlarda ve neden kullanılması gerektiğini, nasıl kullanılabileceğini ele alacağım.

Özellikle en büyük yatırımcısı Microsoft olmak üzere, ChatGPT Enterprise sürümü; The Estée Lauder Companies, PwC, Zapier, Block, Canva, Carlyle gibi çoğu Fortune 500 listesinde yer alan yüzlerce şirket tarafından resmi olarak kullanılıyor. Microsoft gibi bir devin finansal, teknolojik ve itibar gücünü arkasına alarak ChatGPT'nin kurumsal versiyonunu kullanmaya başlamak, en azından şimdilik, daha akılcı bir seçenek olarak görünüyor.

ChatGPT Şirket Sürümü:

ChatGPT Enterprise, yani yapay zekanın şirketlere özelleştirilmiş versiyonu, bireysel kullanıcıların yararlandığı işlevleri sunarken, ek olarak güvenlik, hız, kapasite, performans (özellikle veri analizi) ve kurumsal ihtiyaçlara göre özelleştirme gibi avantajlar sağlıyor. Kurum çalışanlarına, çoklu oturum açma, etki alanı (domain) doğrulama ve kullanım istatistiklerini içeren bir gösterge tablosu için entegrasyonlar sunan bir yönetici konsolu da bulunuyor. Tüm bilgilere www.openai.com/chatgpt/enterprise adresinden ulaşılabiliyor. Sitede sabit bir maliyet veya fiyat bilgisi bulunmuyor; fiyatlandırma, kurumun kullandığı kapasiteye göre yapılıyor. Belirtilen adresten başvurarak kuruma, şirkete uygun versiyon seçilmeli.

Hangi alanlarda kullanılabilir?

Özellikle müşteri hizmetleri, pazarlama, içerik üretimi ve veri analizi alanlarında iş süreçlerini hızlandırmak, maliyetleri azaltmak ve dolayısıyla müşteri memnuniyetini, satışları ve karlılığı artırmak amacıyla aşağıdaki türde fonksiyonlar için kullanılabilir:

İçerik yaratımı, kodlama, birçok dilde temel kod iskeleti oluşturmak, derinlemesine araştırma ve veri analizi, rapor, sunum hazırlamak, müşteri desteği ve takibi, güncel yasa ve yönetmeliklere uyum sağlamak, sözleşmeleri, yasal belgeleri ve düzenlemeleri kontrol etmek ve analiz etmek, ürün, süreç, tasarımı, teknik, hukuki, bütçe ve fiyat önerileri yapmak. Özellikle e-ticaret işletmeleri için yeni ve kişiselleştirilmiş ürün, hizmet ve alışveriş deneyimleri geliştirmek ve satışları artırmak için öneriler oluşturmak.

Nasıl kullanılabilir, şirkette kimler ne sorumluluk üstlenmelidir?

Her şeyden önce, kurumlar ChatGPT Enterprise'a geçişte ihtiyaç duyacakları unsurları belirlemeli ve bu süreci, belirli yetkinliklere sahip kişiler ve roller dahilinde stratejik ve disiplinli bir şekilde yürütmelidir. İlk etapta Proje Yöneticisi belirlendikten sonra kurulacak ekipte aşağıdaki roller olmalıdır:

Teknik altyapının uygun hale getirilmesi ve entegrasyon işlemlerinin yönetilmesi için IT ve Sistem Yöneticisi.

Kullanılacak verilerin güvenliğini sağlamak ve gizlilik standartlarına uygunluğunu denetlemek için Veri Güvenliği Uzmanı.

Entegrasyon için gerekli yapay zeka ve makine öğrenimi modellerinin geliştirilmesi için Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi Uzmanları.

Geçişin kullanıcılar ve müşteriler tarafından nasıl algılandığını ve etkileşimlerini izlemek, sürekli iyileştirmeler yapmak için Kullanıcı Deneyimi (UX) ve Müşteri İlişkileri Yöneticisi.

Şirket çalışanlarını yeni sisteme adaptasyonu için eğitimler düzenlemek ve sürekli destek için Eğitim ve Gelişim Uzmanı.

Verilerin analizi ve bu analizlerden stratejik bilgiler çıkarmak Analiz ve Raporlama Uzmanı.

Yapay zeka kullanımının hukuki ve etik açıdan uygunluğunu sürekli olarak değerlendirmek ve rehberlik için Hukuk ve Etik Danışmanı.

Projeye ayrılan bütçenin etkin kullanımını denetlemek ve finansal raporlama için Finans ve Bütçe Yöneticisi.

Sonuç olarak, kurumlar etkin ve sorumlu kullanmak koşulu ile en kısa zamanda yapay zekaya geçmeli.