Daron Hoca’ya saygılarımızla…

Aynı ülkenin vatandaşı olmaktan ve tanımaktan gurur duyduğum Daron Acemoğlu, çalışma arkadaşları Simon Joh­nson ve James Robinson ile beraber Nobel Ekonomi Ödülü’nün sahibi oldu.

Kuşkusuz Daron Hoca’nın çalışmaları Nobel Ödü­lü’nün verilme sebebi olarak gösterilen ku­rumların ekonomik refah üzerindeki etki­leriyle sınırlı değil. Kendisinin emek pi­yasası ve teknoloji politikaları üzerine de çığır açan çalışmaları bulunuyor. Bu hafta­ki köşe yazısında bu çalışmalarından bah­setmek istiyorum.

Her inovasyon toplumun yararına mı?

Yeni bir sanayi devriminin eşiğinde ül­kelerin ve şirketlerin uyguladıkları ino­vasyon politikaları ve bu politikaların na­sıl destekleneceği büyük önem taşıyor. İlk önce her inovasyonun toplumun yararı­na olduğu algısından kurtulmamız gere­kiyor.

Emeği yerinden eden inovasyonlar verimliliği artırmayabilir. Verimliliği artı­ran inovasyonların da emeği yerinden et­mesi şart değil. Tam da buradan yola çıka­rak inovasyon ekosisteminin tasarımında ve desteklenmesinde “seçici bir inovasyon politikası” izlememiz gerekiyor. Kaynakla­rı emeği yerinden eden ama verimlilik üze­rinde etkisi olmayan teknolojiler (so-so technologies) yerine emeğin verimliliğini artıracak teknolojilere aktarmamız toplu­mun refahı için daha doğru.

Daron Hoca’ya göre ekonomideki ücretleri artırmanın en akılcı yollarından biri de bu: emeği koru­yarak işgücünün verimliliğini artıracak teknolojilere kaynak aktarmak. Ayrıca ça­ğın gerektirdiği becerileri sağlayabilecek eğitim kurumlarını ve emek piyasasında­ki mobiliteyi artıracak kurumsal düzen­lemeleri de destekleyici politikalar olarak sayabiliriz. Dolayısıyla Daron Hoca asgari ücreti artırarak ya da popülist politikalar izleyerek ekonomideki ücret probleminin kalıcı olarak çözülemeyeceğini düşünüyor.

Verimliliği artıran politikalar gerekli

Seçici bir inovasyon politikası aynı za­manda bütün kuralları teknoloji sektörü­nün koymaması anlamına da geliyor. Bu durum özellikle yapay zekâ alanında geçer­li. Kaldı ki Daron Hoca’ya göre yapay zekâ­nın getireceği verimlilik artışı konusunda yapılan projeksiyonlar da fazla iyimser. Bu alanda düzenlemelere de fazlasıyla ihtiyaç var. Burada ben de bir ekleme yapayım: Na­sıl emniyet kemeri takmanın zorunlu hale gelmesi otomobilin icadından yaklaşık bir asır sonra gerçekleşti, biz de iş ve toplumsal hayatımızı değiştiren bu dönemi yeni yeni anlayıp düzenlemeleri getiriyoruz.

İşin özeti, her geliştirilen teknolojinin toplumun faydasına olmayabileceği gerçe­ğinden de yola çıkarak istihdamı koruyup verimliliğini artıran bir politika anlayışı geliştirmemiz gerekiyor. Zaten Daron Ho­ca’nın çalışmalarında çalışanın korunma­sı ilkesinin önemini fark ediyorsunuz. Bu­nun çok önemli bir toplumsal sebebi de var. Kendi sözleriyle ifade edecek olursak “çalı­şanın yanında durmayan demokrasi ölür”…