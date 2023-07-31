  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Ferit Barış PARLAK
  4. “Dengeleri bozmadan…”

“Dengeleri bozmadan…”

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Talep:

Sağlıklı ve refah içindeki ekonominin göstergelerindendir… Arz da öyle…

- Cari denge de öyle… Fazla da öyle… Talep edilenden fazlasını, kaliteli/rekabetçi bir şekilde üretip, dış pazarlara da satabiliyorsan, değme keyfine… (Cari fazla vermenin de, dengeler nedeniyle zorlukları var… Başka bir yazı konusu…)

-Merkez Bankası (MB) Başkanı Gaye Erkan’ın, “Faiz artışlarını dengeleri bozmadan yapmalıydık/yapıyoruz…” cümlesi, bu nedenle ders niteliğinde…

-Ekonomi her alanda “denge” ister… Örnek çok…

Mesela:

MB Başkanı’nın sunumunda, “ücret artışlarının enflasyona etkisi” bölümündeki dengesizlik, enflasyondan kur artışlarına tüm sorunlarımızın temelini gösteriyor aslında….

-Veriye göre:

Hizmetler, idare, kamu gibi alanlardaki ücretler, meslek veya eğitim veya tekstil yani geliştiren/üreten alanlara göre 4-5 kat daha yüksek/maliyetli… Dengede olması gerekirken… Hatta, arzı artırabilmek/çeşitlendirebilmek için üreten/geliştiren daha değerli olmalıyken…

VELHASIL

Üreteni ayrıcalıklı kılmayıp, tüketeni ayrıcalıklı kılarsan; Bu ücret politikasıyla, gençlere ve işgücüne, “Bilim, sanayi, tarım alanlarında geliştirmek/üretmek” değil, “kamu personeli” olma hayali kurdurtursan… Bu alandaki dengeyi bozarsın… Dolayısıyla arz, talep, fiyatlar, kur, faiz alanlarındaki dengeleri de oynatırsın… l

- Yani… Enflasyon ile mücadele, sadece para politikası ile olmaz… İşçiden işverene; ihracattan geliştirmeye/üretime; çabadan kabiliyete, mesleki/evrensel eğitime; maliyetlerden pazar koşullarına, her alanda dengeli politikalara ve rasyonaliteye ihtiyaç duyar…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Kabiliyet de kazanılır/ kazandırılır, kabiliyetsizlik de… 24 Temmuz 2023
Dönüşüm kararı alabilecek 20 Temmuz 2023
Ticaret Bakanı’ndan enflasyon formülü 17 Temmuz 2023
İhracatçıya Eximbank'tan 70 milyar TL’lik ek destek 11 Temmuz 2023
Bütçe açığının sorumlusu vatandaş mı? 10 Temmuz 2023
Vergileri yükseltmek, geliri artırmaz 06 Temmuz 2023
Cari açık/enflasyon için “planlı/yaptırımlı dönem” 04 Temmuz 2023
Vergileri yükseltmek, geliri artırmaz… 26 Haziran 2023
Türkiye’de “ortak akıl” mümkün mü? 19 Haziran 2023
Henkel, Şanghay’da Ar-Ge Merkezi kuracak 13 Haziran 2023