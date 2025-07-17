  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Öner GÜNÇAVDI
  4. Derdimizi kime anlatmalı?

Derdimizi kime anlatmalı?

Öner GÜNÇAVDI
Öner GÜNÇAVDI Öner GÜNÇAVDI oner.guncavdi@dunya.com

Ekonomi politikalarının her zaman siyasi sonuçları olur. Bu yüzden ekonomi yönetimle­ri, ortaya çıkan siyasi sonuçla­rı kontrol edebilmek için bizzat kendi iktisadi tercihlerinin ve uygulamalarının sonuçlarını ka­muoyuna farklı göstermeye ça­lışırlar.

Bu şekilde ortaya çıka­bilecek siyasi maliyetlerden ka­çınmak isteyebilirler. Bu durum sadece Türkiye’ye özgü olmayıp, gelişmişinden gelişmekte olana her demokratik ülkede karşılaşı­labilecek bir durumdur.

Çok uzun süredir ülkemiz cid­di bir ekonomik kriz içindedir. Bu krizin görünür yüzünü oluş­turan enflasyon sorunu ise mev­cut ekonomi yönetiminin açıkça sahiplendiği bir sorundur. Enf­lasyonu kontrol edip, tek haneli seviyelere ulaşmak bugünkü eko­nomi yönetiminin başarı ölçütü olarak ortaya konulmuştur. An­cak hem karşı karşıya kaldığımız ekonomik kriz bundan daha kap­samlı ve çok boyutlu hem de et­kileri bakımından daha derindir. Diğer bir deyişle enflasyonun tek hanelere düşürülmesi tüm so­runların çaresi olamaz.

Türkiye 2000’li yılların ba­şında enflasyon konusunda cid­di başarılara imza attı. Dönemin uluslararası mali sisteminin de yardımıyla uygulanan ekonomi politikalarının enflasyon yarat­madan uygulanabilme imkânı doğdu. Ucuz mali kaynak bolluğu ülkedeki dengeleri boz­madan toplumsal refa­hın enflasyonsuz bir şe­kilde arttırılabilmesine imkân sundu.

Dünya değişti, Türkiye politika değiştirmedi

Ancak 2013’den başla­yarak aşamalı bir şekilde dünyadaki mali koşullar değişmeye başladı. Bu değişikliği göz ardı eden Türkiye, daha önce siyasi ve ekonomik olarak başa­rılı sonuçlar aldığı ekonomi po­litikalarını ve kaynak kullanma tercihlerini değiştirmedi. Dünya mali kesiminde yaşanan değişik­liklere kayıtsız kaldı.

Maalesef bu kayıtsız kalmanın etkileri 2018 yılında yaşadığımız krizle görünür oldu.

Buna rağmen yine aynı tarih­te Türkiye, ekonomide yaşadığı performans düşüşünü siyasi sis­temde değişikliğe giderek çare bulabileceğini düşündü. En azın­dan söylem bazında vatandaşa bu söylendi. 2018 yılında başkanlık sistemine geçilirken, bu yeni re­jimin kamuoyuna daha fazla re­fah sağlayacağı vaat edildi.

Enflasyon hedeflerinde hayal kırıklığı yaşayan Türkiye’de, ar­tık tek haneli enflasyon sadece iyi niyetli bir beklenti haline gel­di. Mevcut yönetim bu beklenti­leri değiştirmeye çabalıyor. Ama ekonominin tek sorunu enflas­yon değil ki. 2018 sonrasında ka­muoyuna vaat edilen refahın üre­timi ve dağıtımından da sorun­larımız var. Ancak bu sorunların muhatabının kim olduğu hala be­lirsiz. Meslektaşlarım Ayşe Ay­lin Bayar ve Haluk Levent ile yü­rüttüğümüz bir projenin ilk elde edilen sonuçlarına göre, Türki­ye’nin 2018 yılındaki rejim deği­şikliği sonrasında elde edilen bü­yümenin paylaşımında çok ciddi sorunlar olduğu ortaya çıkmıştır. Refahın üretimine ek olarak bu yeni rejim altında üretilen refa­hın paylaşımının da dikkate alın­ması gereken bir konu olduğu an­laşılmıştır.

Benzer bir soruna yine bu kö­şede yazdığımız benzer yazılarda da dikkat çekmiştik. Konunun ta­şıdığı önem ve ciddi siyasi sonuç­lar doğurma kapasitesine sahip olması sebebiyle, kamuoyunun bir kez daha dikkatini çekmenin önemli olduğuna inanıyorum.

Araştırmamızdaki veriler TÜİK’in Hanehalkı Bütçe An­ketleri’nden elde edilen gelir ve harcama verileridir. Yani tama­mıyla resmi veriler kullanılmak­tadır. Araştırmamıza konu olan en son veri 2023 yılına aittir. Bu yüzden buradaki hesaplamamız 2018-2023 dönemi ile sınırlı tu­tulmuştur. Ele aldığımız döne­min ilk yılı başkanlık sisteminin başlangıcı olarak kabul edebile­ceğimiz 2018 yılıdır.

Bu dönemde Türkiye ekono­misi yılda ortalama %4,1 büyüme performansı göstermiştir. Aslın­da bu oran Türkiye ekonomisin­de potansiyel büyüme olarak ka­bul edilen %5’in altındadır.

Demek ki ekonomi bu dönem­de potansiyelinin altında büyü­müştür. Bu noktada sorulması gereke diğer bir soru şu:

Büyüme, farklı gelir gruplarına nasıl etki etti?

Potansiyelinin altında da olsa, bu büyümenin kime yararı do­kunmuştur? Kimler bu büyüme­den daha çok faydalanmıştır?

Bunun için, bu süre zarfında elde edilen büyümenin ülkedeki farkı gelir gruplarının gelirlerine yapmış olduğu etkilerin hesap­lamasında yarar var. Şekil 1’de­ki GIC eğrisi büyümenin fark­lı gelir gruplarına nasıl etki etti­ğini göstermektedir. Bu amaçla hanehalkları gelirlerine göre %20’lik beş gruba ayrılmış ve en düşükten en yüksek gelir grubu­na doğru Şekil 1’deki gibi yatay ekseninde sıralanmıştır. Şeklin dikey eksenin de ise, ekonomide­ki büyümenin her bir gelir grubu­nun gelirinde yarattığı değişimin miktarı ve yönü gösterilmiştir.

Eğer bu etki tüm gelir grupla­rına eşit olmuş olsa, GIC eğrisi­nin Şekil 1’deki mavi kesikli doğ­ru üzerinde olması beklenirdi. Yani tüm gelir grupları büyüme­nin nimetlerinden eşit yararlan­mış olurlardı. Bu şekilde göste­rilen sonuçlara göre, 2018-2023 arasında elde edilen büyümeden maalesef ülkedeki hanehalkları­nın çoğunun eşit olarak yararla­namadığı sonucu çıkmaktadır.

Öncelikle bu dönemde tüm ge­lir gruplarının gelirlerinde bir artış yaşandığı açıktır. Ancak bu gelir artışının en çok üst gelir grubunda yer alan %15’lik gru­bun gelirlerinde yaşandığı görü­lüyor. Büyümeden en az yararla­nan kesim en düşük gelire sahip olan %20’lik grup ile orta gelir gruplarıdır.

Kaçınılmaz olarak bu durum ülkemizdeki gelir dağılımında ciddi bir bozulmaya neden ol­maktadır.

Buradan da görüldüğü gibi, 2028-2023 dönemindeki ekono­mi politikalarının uygulamaları daha çok en üsteki %15’lik gru­bun yararına olmuştur. Sebebi ne olursa olsun böyle bir sonuç siya­si olarak sorunludur ve doğru de­ğildir. Bunun derhal düzeltilmesi gerekmektir.

Ama bu kez de sorulması gere­ken soru şu: Ekonomide bu sorunun muha­tabı kimdir?

Sorun siyasi sonuçlar üretebi­lecekken, bu sorunun çözümü ik­tisaden mümkündür. Ama bu so­runu kimin dert edinip, çözümü yönünde politikaları oluşturaca­ğı ise bugünkü yönetim sistemi­mizde pek açık değildir.

Derdimizi kime anlatmalı? - Resim : 1

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Neoliberalizmin düşüşü ve popülizm 10 Temmuz 2025
Ekonomide bizi sıcak geçecek bir yaz bekliyor 03 Temmuz 2025
Neden yeni bir sanayileşme paradigması 26 Haziran 2025
Gerçekten en kötüsü geride mi kaldı? 19 Haziran 2025
Ekonomi istikrarsızlık devam ettikçe işletmelerin çalışma sermayesi ihtiyacı artar 12 Haziran 2025
En son açıklanan ekonomik büyümenin gizlediği gerçekler 05 Haziran 2025
Enflasyonla mücadelenin maliyeti 29 Mayıs 2025
Türkiye’de milyoner olmak 22 Mayıs 2025
TL’nin değerlenmesinin görülmeyen sonuçları 15 Mayıs 2025
Enflasyonla mücadeleye destek gerekiyor 08 Mayıs 2025