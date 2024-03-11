Dijital bankalara güven tazelendi

9 milyondan fazla müşteriye sahip İngiltere'nin en büyük dijital bankası Monzo, 4 milyar sterlin (5.07 milyar dolar) değerlemeyle, 340 milyon sterlin (431.26 milyon dolar) topladı. Bu gelişme ile net olarak söyleyebilirim ki son yıllarda, finans dünyasında dijital bankaların yükselişi dikkat çekici bir ivme kazandı.

Dijital bankaların İngiltere’deki en önemli temsilcilerinden biri olan Monzo, geçtiğimiz hafta önemli bir yatırım turunu açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, 4 milyar sterlin (5.07 milyar dolar) değerlemeyle, 340 milyon sterlin (431.26 milyon dolar) topladığı belirtildi.

9 milyondan fazla müşteriye sahip İngiltere'nin en büyük dijital bankasına yapılan bu yatırıma, Alphabet'in Stripe ve Airbnb gibi şirketlere yaptığı yatırımlarla tanınan bağımsız büyüme fonu CapitalG öncülük etti.

Bu tur, aynı zamanda mevcut yatırımcılar olan Passion Capital ve Tencent'in desteğinin yanısıra GV (Google Ventures) ve HSG (HongShan Capital) dahil olmak üzere önde gelen küresel teknoloji yatırımcılarının katkıları ile tamamlandı.

Monzo CEO'su TS Anil, finansman turu hakkında yorum yaparak, şirketin ivmesini ve yatırımı iddialı hedeflerine ulaşmak için kullanma amacını şu sözlerle ifade etti: “Geçtiğimiz birkaç yılda sektörde inanılmaz bir ivme yakaladık ve bu da 9 milyondan fazla müşteriye ulaşmamızı, kârlı hale gelmemizi ve daha da çığır açan ürünler sunmamızı sağladı.

Küresel yatırımcıların desteğiyle, hedeflerimizin peşinden giderek daha hızlı gidecek roket yakıtına sahibiz ve Monzo'yu müşterilerimizin finansal hayatlarının merkezinde yer alan tek uygulamaya dönüştürüyoruz.

Bu noktaya ulaştığımız her kilometre taşı, misyonumuza doğru ilerlemek için bize daha fazla güç ve hız kazandırdı. Şimdi daha da yükseklere çıkacağız ve önümüzdeki büyük fırsatı değerlendireceğiz.” Bu gelişme ile net olarak söyleyebilirim ki son yıllarda, finans dünyasında dijital bankaların yükselişi dikkat çekici bir ivme kazandı.

Bu yeni nesil bankalar, geleneksel bankacılık modeline karşılık, tamamen mobil teknolojiyi kullanarak müşterilerine yenilikçi hizmetler sunuyor. Dijital bankalar, kullanıcı dostu ara yüzleri ve mobil uygulamalarıyla öne çıkıyor. Bu uygulamalar aracılığıyla, müşteriler bankacılık işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor, harcama alışkanlıklarını izleyebiliyor ve bütçe oluşturabiliyor.

Geleneksel bankalarda sıkça karşılaşılan hesap işletim ücretleri ve gizli maliyetler dijital bankalarda genellikle daha düşük seviyelerde. Ayrıca, dijital bankaların sunduğu hizmetler ve ücretler konusunda daha fazla şeffaf olmaları da müşteriler için önemli bir avantaj sağlıyor. Monzo da kullanıcı dostu ara yüzü, renkli banka kartları ve yenilikçi hizmetleriyle, genç ve dijitalleşmeye açık müşteriler arasında popülerlik kazanmış durumda.

Sunduğu hizmetler arasında harcama izleme, bütçe oluşturma, anlık bildirimler ve hesaplar arası hızlı para transferleri gibi özellikler bulunuyor. Ayrıca şeffaf ücret politikası ve müşteri odaklı yaklaşımı da onu diğer rakiplerinden ayırıyor. Önceki yatırım turlarına baktığımızda da farklı bir hikâye ön plana çıkıyor. Şirket, Şubat 2016'da Crowdcube yatırım platformu aracılığıyla 96 saniyede 1 milyon sterlin toplayarak "tarihteki en hızlı kitlesel fonlama kampanyası" rekorunu kırdı.

Bu rekor, kitle fonlama sektörüne de önemli katkılar sağladı. Sonrasında farklı zamanlarda gerçekleştirdiği kitle fonlama turları ile yine çok kısa sürede hedefine ulaştı. Kitle fonlaması, Monzo'nun sadece finansman sağlamakla kalmayıp aynı zamanda müşteri bağlılığını artırdığı ve kullanıcıların şirketin başarısına katkıda bulunmalarını sağladığı bir yol oldu.

Bu kampanyalar, Monzo'nun müşterilerle yakın bir ilişki kurmasına ve onların fikirlerine ve geri bildirimlerine değer verdiğini gösterdi. Ülkemizde de bu alanda BDDK tarafından, Hayat Katılım Bankası, Kasa Katılım Bankası, T.O.M. Katılım Bankası, FUPS Bank, Ziraat Dinamik Banka ve Colendi Bank olmak üzere 6 tane “dijital banka” kuruluşu izni verildi. Bu gelişmeleri finans sektörünün dijital geleceği açısından çok kıymetli buluyorum. Güzel bir gelecek için…