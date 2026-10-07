Dijital dönüşümün yeni eşiği: Türkiye’nin yapay zekâ karnesi ve makroekonomik yansımaları

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ya­yımladığı 2026 yılı Yapay Zekâ İstatistikle­ri raporu, ülkemizde dijital dönüşümün ne kadar büyük bir ivme kazandığını ve yapay zekâ tekno­lojilerinin hem toplumsal yaşamda hem de ku­rumsal yapılarda nasıl kök saldığını gözler önüne seriyor.

Açıklanan veriler, üretken yapay zekânın sadece bireysel merakın ötesine geçerek üretim, hizmet, pazarlama ve eğitim süreçlerinin ayrıl­maz bir parçası haline geldiğini gösteriyor. Bu hızlı benimseme süreci, önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisinin verimlilik, istihdam ve küresel rekabet gücü dinamiklerini temelden ye­niden şekillendirme potansiyeli taşımaktadır.

Bireysel benimsemede gençlik ve eğitim etkisi

TÜİK araştırmasının sonuçlarına göre, üret­ken yapay zekâ teknolojilerini kullandığını beyan eden bireylerin oranı 2025 yılındaki %19,2 sevi­yesinden 2026 yılında %37,6’ya yükselerek tam iki katına ulaşmış durumdadır. Bireysel kullanım oranları cinsiyet bazında incelendiğinde ise ka­dınların %38,1’lik oranla erkeklerin (%37,2) ha­fifçe önünde yer aldığı görülmektedir.

Demografik ve yaş gruplarına göre inceleme yapıldığında, yapay zekâ adaptasyonunun esas lokomotifinin genç nüfus olduğu anlaşılmak­tadır. 16-24 yaş grubundaki bireylerin %64,9’u, 25-34 yaş grubundakilerin ise %55,7’si yapay zekâ araçlarından aktif olarak faydalanmakta­dır. Eğitim seviyesi arttıkça kullanım oranındaki yükseliş de dikkat çekicidir: Yükseköğretim me­zunu bireylerde %62,7 olan kullanım oranı, ilko­kul mezunlarında %8,5 seviyesine gerilemekte­dir. Bireylerin %86,4’ü bu araçları özel kişisel amaçlarla kullanırken, %37,3’ü mesleki gelişim, %32,6’sı ise örgün eğitim süreçlerine entegre et­miş durumdadır.

İş dünyasında çift haneli sıçrama ve sektörel ayrışma

İş dünyası kanadında da dikkate değer bir ivmelenme söz konusudur. Herhangi bir yapay zekâ teknolojisini süreçlerine dahil ettiğini be­lirten girişimlerin oranı 2021 yılında %2,7, 2025 yılında %7,5 iken, 2026 yılında %14,0 seviyesine fırlamıştır. Ancak işletme ölçeği büyüdükçe be­nimseme hızının arttığı göze çarpmaktadır. 250 ve üzeri çalışanı bulunan büyük girişimlerde ya­pay zekâ kullanım oranı %37,1’e ulaşırken, 10- 49 çalışanı olan KOBİ’lerde bu oran %12,8 dü­zeyindedir.

Sektörel bazda veriler incelendiğinde; teleko­münikasyon, programlama ve bilişim faaliyetle­ri %63,7 ile liderliği elinde tutarken, bu sektörü %57,1 ile yayımcılık ve içerik üretimi, %32,4 ile de bilişim ekipmanlarının onarımı izlemektedir. Buna karşın inşaat (%6,9) ve ulaştırma-depola­ma (%9,7) gibi geleneksel iş kollarında kullanım oranları henüz tek haneli seviyelerdedir. Giri­şimlerin yapay zekâya başvurma amaçlarında ise %51,0 ile pazarlama veya satış, %46,3 ile Ar- Ge ve yenilik faaliyetleri ve %43,4 ile üretim ve hizmet süreçleri ilk sıraları paylaşmaktadır.

Makroekonomik yansımalar: Verimlilik artışı ve yapısal riskler

TÜİK verileri, Türkiye ekonomisi açısından hem büyük stratejik fırsatları hem de aşılması ge­reken yapısal engelleri beraberinde getirmektedir:

1 Toplam faktör verimliliği ve büyüme: Gi­rişimlerin Ar-Ge, üretim ve pazarlama süreç­lerinde yapay zekâyı yaygınlaştırması, operasyonel maliyetleri düşürerek toplam faktör verimliliğini artıracaktır. Büyük işletmelerdeki %37,1’lik adap­tasyon oranı, küresel rekabet gücünü destekleye­cek kritik bir avantaja dönüşebilir.

2 Nitelikli işgücü ve uzmanlık açığı: Henüz yapay zekâ kullanmayan ancak kullanmayı planlayan girişimlerin %72,3’ü en büyük engel ola­rak “uzmanlık eksikliğini” göstermektedir. Yükse­köğretim mezunlarında kullanımın yüksekliği de nitelikli insan kaynağı yatırımlarının aciliyetini doğrulamaktadır.

3 Hukuki, etik ve veri güvenliği belirsizlik­leri: Şirketlerin %66,4’ü hukuki belirsizlik­lerden, %65,4’ü ise veri gizliliği ihlallerinden kaygı duymaktadır. Girişimlerin %16,6’sının kişisel veri­leri işlemesi, KVKK ve mevzuat altyapısının net­leştirilmesini zorunlu kılmaktadır.

4 Yazılım bağımlılığı ve cari denge: Girişim­lerin %67,8’i açık kaynaklı, %49,1’i kapalı kaynaklı hazır yazılımları tercih ederken, sistemle­ri kendi bünyesinde geliştirenlerin oranı %32,1’de kalmaktadır. Yerli yazılım ekosisteminin destek­lenmemesi halinde, lisans bedelleri cari denge üze­rinde ilave yük yaratabilir.

Sonuç

TÜİK 2026 verileri, Türkiye’nin küresel yapay zekâ devrimini ıskalamadığını, bilakis hem birey­sel hem kurumsal seviyede kuvvetli bir adaptas­yon ivmesi yakaladığını kanıtlamaktadır. Ancak bu ivmenin sürdürülebilir bir ekonomik kalkınmaya dönüşebilmesi için uzmanlık eksiğinin giderilme­si, KOBİ’lerin dijitalleşmesinin desteklenmesi ve hukuki-güvenlik standartlarının netleştirilmesi hayati önem taşımaktadır. Aksi takdirde, verimli­lik artışının sağladığı kazanımlar, dijital uçurum ve dışa bağımlılık risklerinin gölgesinde kalabilir.