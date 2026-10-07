Dijital dönüşümün yeni eşiği: Türkiye’nin yapay zekâ karnesi ve makroekonomik yansımaları
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı 2026 yılı Yapay Zekâ İstatistikleri raporu, ülkemizde dijital dönüşümün ne kadar büyük bir ivme kazandığını ve yapay zekâ teknolojilerinin hem toplumsal yaşamda hem de kurumsal yapılarda nasıl kök saldığını gözler önüne seriyor.
Açıklanan veriler, üretken yapay zekânın sadece bireysel merakın ötesine geçerek üretim, hizmet, pazarlama ve eğitim süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini gösteriyor. Bu hızlı benimseme süreci, önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisinin verimlilik, istihdam ve küresel rekabet gücü dinamiklerini temelden yeniden şekillendirme potansiyeli taşımaktadır.
Bireysel benimsemede gençlik ve eğitim etkisi
TÜİK araştırmasının sonuçlarına göre, üretken yapay zekâ teknolojilerini kullandığını beyan eden bireylerin oranı 2025 yılındaki %19,2 seviyesinden 2026 yılında %37,6’ya yükselerek tam iki katına ulaşmış durumdadır. Bireysel kullanım oranları cinsiyet bazında incelendiğinde ise kadınların %38,1’lik oranla erkeklerin (%37,2) hafifçe önünde yer aldığı görülmektedir.
Demografik ve yaş gruplarına göre inceleme yapıldığında, yapay zekâ adaptasyonunun esas lokomotifinin genç nüfus olduğu anlaşılmaktadır. 16-24 yaş grubundaki bireylerin %64,9’u, 25-34 yaş grubundakilerin ise %55,7’si yapay zekâ araçlarından aktif olarak faydalanmaktadır. Eğitim seviyesi arttıkça kullanım oranındaki yükseliş de dikkat çekicidir: Yükseköğretim mezunu bireylerde %62,7 olan kullanım oranı, ilkokul mezunlarında %8,5 seviyesine gerilemektedir. Bireylerin %86,4’ü bu araçları özel kişisel amaçlarla kullanırken, %37,3’ü mesleki gelişim, %32,6’sı ise örgün eğitim süreçlerine entegre etmiş durumdadır.
İş dünyasında çift haneli sıçrama ve sektörel ayrışma
İş dünyası kanadında da dikkate değer bir ivmelenme söz konusudur. Herhangi bir yapay zekâ teknolojisini süreçlerine dahil ettiğini belirten girişimlerin oranı 2021 yılında %2,7, 2025 yılında %7,5 iken, 2026 yılında %14,0 seviyesine fırlamıştır. Ancak işletme ölçeği büyüdükçe benimseme hızının arttığı göze çarpmaktadır. 250 ve üzeri çalışanı bulunan büyük girişimlerde yapay zekâ kullanım oranı %37,1’e ulaşırken, 10- 49 çalışanı olan KOBİ’lerde bu oran %12,8 düzeyindedir.
Sektörel bazda veriler incelendiğinde; telekomünikasyon, programlama ve bilişim faaliyetleri %63,7 ile liderliği elinde tutarken, bu sektörü %57,1 ile yayımcılık ve içerik üretimi, %32,4 ile de bilişim ekipmanlarının onarımı izlemektedir. Buna karşın inşaat (%6,9) ve ulaştırma-depolama (%9,7) gibi geleneksel iş kollarında kullanım oranları henüz tek haneli seviyelerdedir. Girişimlerin yapay zekâya başvurma amaçlarında ise %51,0 ile pazarlama veya satış, %46,3 ile Ar- Ge ve yenilik faaliyetleri ve %43,4 ile üretim ve hizmet süreçleri ilk sıraları paylaşmaktadır.
Makroekonomik yansımalar: Verimlilik artışı ve yapısal riskler
TÜİK verileri, Türkiye ekonomisi açısından hem büyük stratejik fırsatları hem de aşılması gereken yapısal engelleri beraberinde getirmektedir:
1 Toplam faktör verimliliği ve büyüme: Girişimlerin Ar-Ge, üretim ve pazarlama süreçlerinde yapay zekâyı yaygınlaştırması, operasyonel maliyetleri düşürerek toplam faktör verimliliğini artıracaktır. Büyük işletmelerdeki %37,1’lik adaptasyon oranı, küresel rekabet gücünü destekleyecek kritik bir avantaja dönüşebilir.
2 Nitelikli işgücü ve uzmanlık açığı: Henüz yapay zekâ kullanmayan ancak kullanmayı planlayan girişimlerin %72,3’ü en büyük engel olarak “uzmanlık eksikliğini” göstermektedir. Yükseköğretim mezunlarında kullanımın yüksekliği de nitelikli insan kaynağı yatırımlarının aciliyetini doğrulamaktadır.
3 Hukuki, etik ve veri güvenliği belirsizlikleri: Şirketlerin %66,4’ü hukuki belirsizliklerden, %65,4’ü ise veri gizliliği ihlallerinden kaygı duymaktadır. Girişimlerin %16,6’sının kişisel verileri işlemesi, KVKK ve mevzuat altyapısının netleştirilmesini zorunlu kılmaktadır.
4 Yazılım bağımlılığı ve cari denge: Girişimlerin %67,8’i açık kaynaklı, %49,1’i kapalı kaynaklı hazır yazılımları tercih ederken, sistemleri kendi bünyesinde geliştirenlerin oranı %32,1’de kalmaktadır. Yerli yazılım ekosisteminin desteklenmemesi halinde, lisans bedelleri cari denge üzerinde ilave yük yaratabilir.
Sonuç
TÜİK 2026 verileri, Türkiye’nin küresel yapay zekâ devrimini ıskalamadığını, bilakis hem bireysel hem kurumsal seviyede kuvvetli bir adaptasyon ivmesi yakaladığını kanıtlamaktadır. Ancak bu ivmenin sürdürülebilir bir ekonomik kalkınmaya dönüşebilmesi için uzmanlık eksiğinin giderilmesi, KOBİ’lerin dijitalleşmesinin desteklenmesi ve hukuki-güvenlik standartlarının netleştirilmesi hayati önem taşımaktadır. Aksi takdirde, verimlilik artışının sağladığı kazanımlar, dijital uçurum ve dışa bağımlılık risklerinin gölgesinde kalabilir.
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