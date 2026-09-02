Ekonominin en hassas barometresi: Türkiye otomotiv pazarının makroekonomik analizi (2025-2026)
Otomotiv sektörü, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde sadece bir sanayi ya da ticaret kolu olmanın çok ötesindedir. Tüketici güveni, reel faiz düzeyleri, borçlanma maliyetleri, döviz kuru hareketleri ve alım gücü gibi makroekonomik değişkenlerin anlık yansımalarını bünyesinde barındıran en dinamik “erken uyarı sistemlerinden” biridir.
Makroekonomik dengelerdeki her değişim, tüketici davranışlarını ve dolayısıyla otomotiv pazarının hacmini doğrudan etkiler. “Otomotiv pazarı ekonomiye paralel ilerler” hipotezi, Türkiye’nin 2025 ve 2026 yıllarındaki makroekonomik dönüşüm süreci incelendiğinde net bir şekilde doğrulanmaktadır.
2025: Yüksek enflasyonist ortamda talebin “değer koruma” güdüsü
2025 yılı, Türkiye ekonomisinde uygulanan dezenflasyon programının ve sıkı para politikasının kademeli olarak piyasalara hissedilmeye başlandığı bir geçiş dönemi oldu. Ancak ekonomi genelindeki yüksek politika faizlerine ve kredi musluklarının daraltılmasına rağmen, otomotiv sektörü beklentilerin üzerinde bir performans sergileyerek ezber bozdu. 2025 sonu verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı bir önceki yıla kıyasla %10,49 oranında bir büyüme kaydetti ve 1 milyon 368 bin 400 adetlik tarihi bir satış rekoruna ulaştı.
Görünürde yüksek faiz ortamıyla çelişen bu rekorun arkasında, döneme özgü makroekonomik dinamikler yatıyordu. Enflasyonist beklentilerin henüz tam anlamıyla kırılamadığı 2025 yılında tüketiciler, ellerindeki likiditeyi ve özkaynakları enflasyona karşı koruma güdüsüyle hareket etti. Otomobil, sadece bir ulaşım aracı değil; aynı zamanda değerini koruyan güvenli bir yatırım aracı ve dayanıklı tüketim malı olarak algılandı. Ticari bankaların taşıt kredilerindeki sıkılaşmaya rağmen özkaynak kullanımının artması ve markaların sunduğu finansman kampanyaları satışları besledi.
Satışların segmentasyon bazındaki dağılımı da bu makro görünümü destekledi. Satılan araçların %82,7 gibi ezici bir oranının A, B ve C segmentlerindeki daha erişilebilir ve bütçe dostu modellerden oluşması, hanehalkının alım gücünün daraldığı bir ortamda rasyonel tercihler yaptığını gösterdi. Diğer taraftan, imalat sanayiindeki dayanıklılık ve küresel pazarlardaki toparlanma sayesinde 2025 yılında otomotiv ihracatı da %15 artarak 25 milyar dolar sınırını aştı. Bu durum, sektörün makro düzeyde cari açığın kapatılmasına verdiği stratejik desteği bir kez daha kanıtladı.
2026 yılına gelindiğinde ise, para ve maliye politikalarındaki kararlı duruşun reel ekonomi üzerindeki gecikmeli etkileri tam anlamıyla görünür hale geldi. Yüksek reel faiz politikası, iç talebi baskılama stratejisi ve makro ihtiyati tedbirlerin kararlılıkla uygulanması, tüketim harcamalarında beklenen soğumayı beraberinde getirdi. Bu makroekonomik eksen kayması, otomotiv pazarına doğrudan bir daralma olarak yansıdı.
2026 yılının ilk 7 ayına ait veriler, ekonomideki bu kontrollü yavaşlamayı açıkça belgelemektedir. 2026 Ocak-Temmuz döneminde toplam otomotiv pazarı, bir önceki yılın rekor kıran aynı dönemine göre %11 oranında gerileyerek 661 bin 249 adet seviyesinde gerçekleşti. Bireysel tüketimin doğrudan göstergesi olan otomobil pazarındaki daralma %12 seviyesinde gerçekleşirken, bu durum hanehalkı harcamalarındaki disipline olma sürecini gözler önüne serdi. Sıkılaşan iç pazara bağlı olarak toplam otomotiv üretimi %8 azalarak 767 bin adede gerilerken, fabrikalardaki kapasite kullanım oranları ortalama %62 seviyelerine çekildi.
2026 verilerindeki en kritik makro ayrışma ise otomobil ve ticari araç segmentleri arasında yaşandı. İç pazar binek otomobil satışları daralırken, ticari araç tarafında üretimin %9 artması dikkat çekici bir dinamiktir. Bu durum, bireysel tüketicinin kredi sınırları ve yüksek maliyetler nedeniyle talebini ertelediğini; buna karşın lojistik, imalat ve ihracat odaklı reel sektör yatırımlarının iş hacmini korumaya çalıştığını gösteren somut bir göstergedir.
Geleneksel korelasyonun geleceği
Ekonomi yönetiminin temel hedefi olan iç talebin makul seviyelere çekilmesi ve enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi süreci, otomotiv pazarının 2025’teki agresif rekorlardan 2026’da %11-12 bandındaki rasyonel bir gerilemeye geçmesiyle tam bir uyum sergilemektedir. Yaşanan bu daralmaya rağmen pazar hacminin son 10 yıllık ortalamaların %31 üzerinde seyretmesi, Türkiye ekonomisinin alt tabanındaki birikmiş potansiyel talebin ve dinamizmin hala güçlü olduğunu kanıtlamaktadır.
Özetle; 2025 yılının riskten kaçınma ve enflasyonist baskı odaklı rekor yapısı da, 2026 yılının dengelenme, mali disiplin ve soğuma odaklı yapısı da otomotiv verilerinde birebir karşılık bulmuştur. Otomotiv pazarı, Türkiye ekonomisinin yönünü, ivmesini ve sıcaklığını hatasız bir şekilde yansıtan en güvenilir makroekonomik barometre olmaya devam etmektedir.
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