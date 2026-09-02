Ekonominin en hassas barometresi: Türkiye otomotiv pazarının makroekonomik analizi (2025-2026)

Otomotiv sektö­rü, gelişmiş ve gelişmekte olan eko­nomilerde sadece bir sanayi ya da tica­ret kolu olmanın çok ötesindedir. Tüke­tici güveni, reel faiz düzeyleri, borçlan­ma maliyetleri, döviz kuru hareketleri ve alım gücü gibi makroekonomik değişkenlerin anlık yansımala­rını bünyesinde barındıran en dinamik “erken uyarı sistemle­rinden” biridir.

Makroekonomik dengelerdeki her değişim, tüke­tici davranışlarını ve dolayısıyla otomotiv pazarının hacmini doğ­rudan etkiler. “Otomotiv pazarı ekonomiye paralel ilerler” hipo­tezi, Türkiye’nin 2025 ve 2026 yıllarındaki makroekonomik dö­nüşüm süreci incelendiğinde net bir şekilde doğrulanmaktadır.

2025: Yüksek enflasyonist ortamda talebin “değer koruma” güdüsü

2025 yılı, Türkiye ekonomisin­de uygulanan dezenflasyon prog­ramının ve sıkı para politikasının kademeli olarak piyasalara hisse­dilmeye başlandığı bir geçiş dö­nemi oldu. Ancak ekonomi gene­lindeki yüksek politika faizlerine ve kredi musluklarının daraltıl­masına rağmen, otomotiv sektö­rü beklentilerin üzerinde bir per­formans sergileyerek ezber boz­du. 2025 sonu verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif tica­ri araç toplam pazarı bir önceki yıla kıyasla %10,49 oranında bir büyüme kaydetti ve 1 milyon 368 bin 400 adetlik tarihi bir satış re­koruna ulaştı.

Görünürde yüksek faiz orta­mıyla çelişen bu rekorun arka­sında, döneme özgü makroeko­nomik dinamikler yatıyordu. Enflasyonist beklentilerin henüz tam anlamıyla kırılamadığı 2025 yılında tüketiciler, ellerindeki li­kiditeyi ve özkaynakları enflas­yona karşı koruma güdüsüyle ha­reket etti. Otomobil, sadece bir ulaşım aracı değil; aynı zamanda değerini koruyan güvenli bir ya­tırım aracı ve dayanıklı tüketim malı olarak algılandı. Ticari ban­kaların taşıt kredilerindeki sıkı­laşmaya rağmen özkaynak kulla­nımının artması ve markaların sunduğu finansman kampanya­ları satışları besledi.

Satışların segmentasyon ba­zındaki dağılımı da bu makro gö­rünümü destekledi. Satılan araç­ların %82,7 gibi ezici bir oranı­nın A, B ve C segmentlerindeki daha erişilebilir ve bütçe dostu modellerden oluşması, hanehal­kının alım gücünün daraldığı bir ortamda rasyonel tercihler yaptı­ğını gösterdi. Diğer taraftan, ima­lat sanayiindeki dayanıklılık ve küresel pazarlardaki toparlanma sayesinde 2025 yılında otomotiv ihracatı da %15 artarak 25 mil­yar dolar sınırını aştı. Bu durum, sektörün makro düzeyde cari açı­ğın kapatılmasına verdiği strate­jik desteği bir kez daha kanıtladı.

2026 yılına gelindiğinde ise, para ve maliye politikalarında­ki kararlı duruşun reel ekono­mi üzerindeki gecikmeli etkile­ri tam anlamıyla görünür hale geldi. Yüksek reel faiz politikası, iç talebi baskılama stratejisi ve makro ihtiyati tedbirlerin karar­lılıkla uygulanması, tüketim har­camalarında beklenen soğumayı beraberinde getirdi. Bu makroe­konomik eksen kayması, otomo­tiv pazarına doğrudan bir daral­ma olarak yansıdı.

2026 yılının ilk 7 ayına ait ve­riler, ekonomideki bu kontrol­lü yavaşlamayı açıkça belgele­mektedir. 2026 Ocak-Temmuz döneminde toplam otomotiv pa­zarı, bir önceki yılın rekor kıran aynı dönemine göre %11 oranın­da gerileyerek 661 bin 249 adet seviyesinde gerçekleşti. Birey­sel tüketimin doğrudan göster­gesi olan otomobil pazarındaki daralma %12 seviyesinde ger­çekleşirken, bu durum hane­halkı harcamalarındaki disipli­ne olma sürecini gözler önüne serdi. Sıkılaşan iç pazara bağlı olarak toplam otomotiv üretimi %8 azalarak 767 bin adede geri­lerken, fabrikalardaki kapasite kullanım oranları ortalama %62 seviyelerine çekildi.

2026 verilerindeki en kritik makro ayrışma ise otomobil ve ticari araç segmentleri arasın­da yaşandı. İç pazar binek oto­mobil satışları daralırken, ticari araç tarafında üretimin %9 art­ması dikkat çekici bir dinamik­tir. Bu durum, bireysel tüketi­cinin kredi sınırları ve yüksek maliyetler nedeniyle talebini ertelediğini; buna karşın lojis­tik, imalat ve ihracat odaklı reel sektör yatırımlarının iş hacmi­ni korumaya çalıştığını göste­ren somut bir göstergedir.

Geleneksel korelasyonun geleceği

Ekonomi yönetiminin temel hedefi olan iç talebin makul sevi­yelere çekilmesi ve enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi süre­ci, otomotiv pazarının 2025’te­ki agresif rekorlardan 2026’da %11-12 bandındaki rasyonel bir gerilemeye geçmesiyle tam bir uyum sergilemektedir. Yaşanan bu daralmaya rağmen pazar hac­minin son 10 yıllık ortalamaların %31 üzerinde seyretmesi, Türki­ye ekonomisinin alt tabanında­ki birikmiş potansiyel talebin ve dinamizmin hala güçlü olduğunu kanıtlamaktadır.

Özetle; 2025 yılının riskten kaçınma ve enflasyonist baskı odaklı rekor yapısı da, 2026 yı­lının dengelenme, mali disiplin ve soğuma odaklı yapısı da oto­motiv verilerinde birebir karşı­lık bulmuştur. Otomotiv pazarı, Türkiye ekonomisinin yönünü, ivmesini ve sıcaklığını hatasız bir şekilde yansıtan en güvenilir makroekonomik barometre ol­maya devam etmektedir.