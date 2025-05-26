Dijital dünyanın kalp atışları

Bilgisayar dünyasının temelini oluştu­ran 1 ve 0, sadece rakamlardan ibaret değildir; onlar, dijital evrenin nabzını tu­tan, her işlemin temelini atan ikilidir. An­cak bu basit gibi görünen ikili, karmaşık işlemlerin, algoritmaların ve teknolojik devrimlerin temel taşlarıdır.

Dijital dünyanın kalp atışı olarak ta­nımlayabileceğim 1 ve O’a yakınsayan “I” ve “O” harfleri ise “Input” ve “Output” ke­limelerinin baş harfleri olarak, bilgisa­yar sistemlerinde veri akışını temsil eder. Girdi (Input), sistemin aldığı veriyi; çıktı (Output) ise sistemin ürettiği sonucu ifa­de eder. Bu kavramlar, sadece teknik te­rimler olmanın ötesinde, yapay zeka dün­yasında da büyük bir öneme sahiptir. Ya­pay zeka sistemleri, aldığı verileri analiz ederek anlamlı çıktılar üretir.

Yapay zeka devrimi

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Go­ogle I/O 2025 etkinliği, yapay zeka ala­nında çığır açan yeniliklerle doluydu. Et­kinlikte tanıtılan Gemini 2.5, Veo 3, Ima­gen 4, Flow, Project Astra ve Android XR gibi teknolojiler, yapay zekanın günlük ya­şamımıza nasıl entegre olduğunu gözler önüne serdi.

Etkinlikte duyurulan Gemini 2.5 mo­deli önceki versiyonlarına göre çok daha hızlı tepki verebilen, çok modlu yani ay­nı anda ses, görüntü, metin gibi farklı ve­ri türlerini işleyebilen bu model, finans dünyasında gerçekten çığır açabilir. Bir düşünsenize, banka çağrı merkezlerin­de çalışan yapay zeka asistanlarının müş­terinin ses tonunu ve yüz ifadesini aynı anda algılayarak ona en uygun çözümleri üretmesi mümkün hale geliyor.

Veo ve Imagen 4 gibi görsel üretim araçlarının da finans sektöründe ciddi et­kileri olacak. Özellikle dijital pazarlama ve müşteri iletişiminde kullanılacak olan bu modellerle, emeklilik şirketleri artık yaşlı bir çiftin sahilde gün batımı izlediği, huzur dolu emeklilik hayalini, yapay zeka­nın oluşturduğu kusursuz görsellerle web sitelerinde ya da reklam kampanyaların­da gösterebilecek.

Android XR ve Project Astra gibi ar­tırılmış gerçeklik ve gerçek zamanlı bil­gi üretim araçları, özellikle banka şube­lerinde ya da yatırım danışmanlığı hiz­metlerinde yepyeni deneyimler sunabilir. Mesela müşteri şubeye geldiğinde, danış­man gözlüğünü taktığında kişinin geçmiş yatırım davranışlarını, risk profilini ve il­gi alanlarını gözünün önünde görebile­cek. Veya bir müşteri kendi telefonunu tuttuğunda, ekranda çevresindeki emlak projeleriyle ilgili yatırım bilgileri anında belirecek.

Google’ın yeni Gemini Live sistemi, gerçek zamanlı sesli etkileşimleri çok da­ha doğal hale getiriyor. Bir banka mobil uygulamasında bu özellik kullanıldığın­da, müşteri “Kredi kartı ekstrem neden bu kadar yüksek?” diye sorduğunda, sis­tem sadece veriyi değil, bağlamı da anla­yarak önceki harcama alışkanlıklarını, kampanya katılımlarını ve alışveriş sık­lığını göz önüne alıp açıklayıcı bir cevap verebilir.

Finansal danışmanlık tarafında, özel­likle portföy yönetim şirketleri bu tekno­lojiyle ciddi bir sıçrama yapabilir. Danış­man ile müşteri arasındaki iletişim artık sadece grafikler ya da tablolarla değil, in­teraktif bir şekilde gerçekleşebilir.

Geleceği kodlamak

Google I/O 2025, bana bir şeyi çok net gösterdi: Yapay zekâ sadece kodların için­de değil, hayatın her alanında bizimle bir­likte akıyor. Özellikle finans dünyasında bu etkiyi çok daha derinden hissediyoruz. Artık mesele, bir sistemin “çalışması” de­ğil; bir deneyimin “anlamlı” hale gelmesi. Finans kurumları ve profesyonelleri yeni bir çağın eşiğinde. Bu çağda rekabet, ki­min daha dijital olduğu değil, kimin daha insani bir dijital deneyim sunduğuyla şe­killeniyor.

Heyecanlıyım çünkü biliyorum ki; ya­rının bankacısı, bugünkü yazılımcıyla ay­nı masada oturacak. Yarının yatırımcısı, bugünün veri bilimcisiyle konuşacak. Ve belki de en önemlisi, yarının müşterisi, bugünden çok daha fazla şey anlayacak, katılacak, yönetecek.

Güzel bir gelecek için…