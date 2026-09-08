Dijital fay hatları: Veri merkezleri
Eskiden güç; toprağı, sermayeyi ve makineleri olanındı. Sonra bilgi güç oldu. Bugünün güç sahipleri ise veriyi barındıran, erişimi yöneten ve kapıyı açanlar.
Veri merkezleri bugün bu kadar konuşuluyorsa sebebi basit: veri artık yalnızca bilgi değil; para, hizmet ve hayatın kendisi. Kalp veriyle atıyor.
Banka işlemleri, sağlık kayıtları, sigorta hasarları, e-ticaret siparişleri… Hepsi bir yerlerde, sessiz sedasız çalışan bu merkezlerin üzerinde dönüyor. Bir veri merkezi durduğunda yalnızca sistemler değil, hayatın akışı da kilitleniyor. Ödeme yapılamıyor, hizmet aksıyor, güven sarsılıyor. Yapay zekâ, bulut ve 7/24 erişim beklentisiyle kesintisiz altyapı artık bir lüks değil, modern hayatın omurgası.
Veri merkezleri bu kadar kritik hâle gelmişken altyapının kendi riskleri ve verisini bu merkezlerde barındıran kurumların maruz kaldığı iki temel riskten söz etmek gerekiyor. Depolama sistemleri, ağ cihazları, UPS ve jeneratörler, soğutma sistemleri ve güvenlik altyapısından oluşan karmaşık tesisler olan veri merkezleri yangın, deprem, sel, elektrik kesintisi, mekanik arızalar veya siber olaylar gibi pek çok riskle karşı karşıya. Çoğu zaman fiziksel hasardan daha yıkıcı olan risk ise hizmet kesintisi.
Devasa hasar senaryoları
Çünkü bir veri merkezinin birkaç dakika durması bile bankaların işlem yapamaması, e-ticaret sitelerinin kapanması, hastanelerin verilere erişememesi anlamına gelebilir. Bu noktada devreye yalnızca teknik riskler değil, iş sürekliliği, veri kaybı, SLA ihlalleri ve itibar kaybı gibi çok daha karmaşık sonuçlar girer.
Sigorta perspektifinden bakıldığında mesele yalnızca altyapının sigortalanması değildir. Verisini bu merkezlerde barındıran kurumların da risklerini doğru yönetmesi gerekir. Bu noktada sözleşme yönetimi, SLA şartları, veri sorumluluğu ve iş kesintisi teminatları“ kritik hâle gelir. Çünkü bir veri merkezi kesintisi aynı zamanda gelir kaybı, sözleşme ihlali ve müşteri tazminatı anlamına gelir. Bu nedenle veri sahipleri için siber sigorta, dijital iş kesintisi teminatları ve veri sorumluluğu poliçeleri giderek daha önemli bir koruma aracı hâline geliyor.
Sigorta sektörü açısından bakıldığında bu tablo yeni bir risk boyutu yaratıyor. Çünkü yüzlerce kurumun verisi ve operasyonu aynı fiziksel altyapıya bağlıdır. Tek bir veri merkezinde yaşanacak yangın, enerji kesintisi veya siber saldırı aynı anda onlarca şirketi etkileyebilir. Bir veri merkezi sorunu yalnızca kendi müşterisini değil, o müşterilerin müşterilerini ve tüm ekosistemi etkileyebilecek sistemik bir hasara dönüşebilir. Aynı altyapıya bağlı yüzlerce şirketin eş zamanlı zarar görmesi, sigorta ve reasürans sistemi için devasa bir hasar potansiyeli anlamına gelir. Bu durum klasik “tekil hasar” mantığını aşan bir akümülasyon riskidir.
Hâlâ bir IT konusu olarak görülüyor
Dijital dünyada iş durması için artık fiziksel bir hasar gerekmiyor. Bir yazılım hatası, soğutma arızası veya konfigürasyon hatası milyonlarca liralık kâr kaybı yaratabiliyor. Enerji bağımlılığı, tedarik zinciri kırılganlığı ve platform bağımlılığı da bu risk katmanlarını büyütüyor.
Dünya bu riskleri giderek daha ciddiye alıyor. Birçok ülke veri merkezi’ları stratejik altyapı olarak değerlendiriyor ve dijital iş kesintilerini ulusal risk senaryolarına dahil ediyor.
Veri altyapısının coğrafi olarak belli noktalarda kümelendiği yaklaşık 70–80 veri merkezi bulunan Türkiye’de bu konu hâlâ hakettiği tartışma alanına sahip değil. Sorun bilgi eksikliği değil; refleks eksikliği. Hâlâ geleneksel risklerin anlatılmaya çalışıldığı bu zamanlarda sigortalılar tarafından dijital kesinti ve veri erişimi riskleri çoğu zaman “IT konusu” olarak görülüyor.
Oysa gerçek çok açık: Artık hiçbir şey kırılmadan da dünya durabiliyor.
“Dijitalleşme dünyayı hafifletmedi; yalnızca risklerin haritasını yeniden çizdi. Bu haritayı doğru okuyan sigorta sektörü, dijital ekonominin en güçlü güven mekanizması olabilir.”
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