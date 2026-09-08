Dijital fay hatları: Veri merkezleri

Eskiden güç; toprağı, sermayeyi ve maki­neleri olanındı. Sonra bilgi güç oldu. Bu­günün güç sahipleri ise veriyi barındıran, eri­şimi yöneten ve kapıyı açanlar.

Veri merkezleri bugün bu kadar konuşulu­yorsa sebebi basit: veri artık yalnızca bilgi de­ğil; para, hizmet ve hayatın kendisi. Kalp ve­riyle atıyor.

Banka işlemleri, sağlık kayıtları, sigorta ha­sarları, e-ticaret siparişleri… Hepsi bir yerler­de, sessiz sedasız çalışan bu merkezlerin üze­rinde dönüyor. Bir veri merkezi durduğunda yalnızca sistemler değil, hayatın akışı da kilit­leniyor. Ödeme yapılamıyor, hizmet aksıyor, güven sarsılıyor. Yapay zekâ, bulut ve 7/24 eri­şim beklentisiyle kesintisiz altyapı artık bir lüks değil, modern hayatın omurgası.

Veri merkezleri bu kadar kritik hâle gel­mişken altyapının kendi riskleri ve verisini bu merkezlerde barındıran kurumların ma­ruz kaldığı iki temel riskten söz etmek ge­rekiyor. Depolama sistemleri, ağ cihazları, UPS ve jeneratörler, soğutma sistemleri ve güvenlik altyapısından oluşan karmaşık te­sisler olan veri merkezleri yangın, deprem, sel, elektrik kesintisi, mekanik arızalar veya siber olaylar gibi pek çok riskle karşı karşı­ya. Çoğu zaman fiziksel hasardan daha yıkıcı olan risk ise hizmet kesintisi.

Devasa hasar senaryoları

Çünkü bir veri merkezinin birkaç dakika durması bile bankaların işlem yapamaması, e-ticaret sitelerinin kapanması, hastanelerin verilere erişememesi anlamına gelebilir. Bu noktada devreye yalnızca teknik riskler değil, iş sürekliliği, veri kaybı, SLA ihlalleri ve itibar kaybı gibi çok daha karmaşık sonuçlar girer.

Sigorta perspektifinden bakıldığında me­sele yalnızca altyapının sigortalanması de­ğildir. Verisini bu merkezlerde barındıran kurumların da risklerini doğru yönetmesi ge­rekir. Bu noktada sözleşme yönetimi, SLA şartları, veri sorumluluğu ve iş kesintisi te­minatları“ kritik hâle gelir. Çünkü bir veri merkezi kesintisi aynı zamanda gelir kaybı, sözleşme ihlali ve müşteri tazminatı anlamı­na gelir. Bu nedenle veri sahipleri için siber sigorta, dijital iş kesintisi teminatları ve veri sorumluluğu poliçeleri giderek daha önemli bir koruma aracı hâline geliyor.

Sigorta sektörü açısından bakıldığında bu tablo yeni bir risk boyutu yaratıyor. Çünkü yüzlerce kurumun verisi ve operasyonu aynı fiziksel altyapıya bağlıdır. Tek bir veri mer­kezinde yaşanacak yangın, enerji kesintisi veya siber saldırı aynı anda onlarca şirketi et­kileyebilir. Bir veri merkezi sorunu yalnızca kendi müşterisini değil, o müşterilerin müş­terilerini ve tüm ekosistemi etkileyebilecek sistemik bir hasara dönüşebilir. Aynı altya­pıya bağlı yüzlerce şirketin eş zamanlı zarar görmesi, sigorta ve reasürans sistemi için de­vasa bir hasar potansiyeli anlamına gelir. Bu durum klasik “tekil hasar” mantığını aşan bir akümülasyon riskidir.

Hâlâ bir IT konusu olarak görülüyor

Dijital dünyada iş durması için artık fizik­sel bir hasar gerekmiyor. Bir yazılım hatası, soğutma arızası veya konfigürasyon hatası milyonlarca liralık kâr kaybı yaratabiliyor. Enerji bağımlılığı, tedarik zinciri kırılganlığı ve platform bağımlılığı da bu risk katmanları­nı büyütüyor.

Dünya bu riskleri giderek daha ciddiye alı­yor. Birçok ülke veri merkezi’ları stratejik alt­yapı olarak değerlendiriyor ve dijital iş kesin­tilerini ulusal risk senaryolarına dahil ediyor.

Veri altyapısının coğrafi olarak belli nokta­larda kümelendiği yaklaşık 70–80 veri mer­kezi bulunan Türkiye’de bu konu hâlâ ha­kettiği tartışma alanına sahip değil. Sorun bilgi eksikliği değil; refleks eksikliği. Hâlâ ge­leneksel risklerin anlatılmaya çalışıldığı bu zamanlarda sigortalılar tarafından dijital ke­sinti ve veri erişimi riskleri çoğu zaman “IT konusu” olarak görülüyor.

Oysa gerçek çok açık: Artık hiçbir şey kı­rılmadan da dünya durabiliyor.

“Dijitalleşme dünyayı hafifletmedi; yal­nızca risklerin haritasını yeniden çizdi. Bu haritayı doğru okuyan sigorta sektörü, di­jital ekonominin en güçlü güven mekaniz­ması olabilir.”