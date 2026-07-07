Ülkelerin gündemi şirketlerin riski
7-8 Temmuz’da Ankara, dünyanın en önemli uluslararası zirvelerinden birine ev sahipliği yapacak. Bugün ülkelerin gündemi ile şirketlerin risk gündemi giderek aynı başlıklarda buluşuyor.
Bunun en somut örneklerinden biri de Ankara’da gerçekleştirilecek zirvenin gündemi. NATO liderlerini bir araya getirecek zirvenin gündeminde savunma harcamalarının yanı sıra kritik altyapılar, siber güvenlik, yapay zekâ, savunma sanayi üretim kapasitesi ve tedarik zincirlerinin dayanıklılığı öne çıkıyor. İlk bakışta bunlar diplomasi ve savunma dünyasının başlıkları gibi görünebilir. Oysa bugün aynı başlıklar, şirketlerin yönetim kurullarında, risk komitelerinde ve reasürans yenileme toplantılarında da konuşuluyor.
Bir dönem uluslararası güvenlik denildiğinde askeri güç konuşulurdu. Bugün ise enerji arzı, veri merkezleri, haberleşme altyapıları, bulut sistemleri, limanlar, uydu ağları, yapay zekâ ve siber güvenlik de güvenliğin ayrılmaz parçaları olarak görülüyor. Aslında bu değişim yalnızca NATO’ya özgü değil. G20 zirvelerinden iklim konferanslarına, COP31 hazırlıklarından ekonomi forumlarına kadar farklı platformlarda da benzer başlıklar öne çıkıyor. Güvenlik, iklim, teknoloji ve ekonomi artık birbirinden ayrışan gündemler değil.
Çünkü risklerin doğası değişti.
Rusya-Ukrayna savaşı, Kızıldeniz’deki saldırılar, Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimler ve son yıllarda artan siber saldırılar bize aynı gerçeği gösterdi: Riskler artık tek başına ortaya çıkmıyor.
Enerji güvenliği, siber tehditler, kritik altyapılar, tedarik zincirleri, finansal istikrar ve jeopolitik gelişmeler birbirinden bağımsız başlıklar değil; birbirini tetikleyen bağlantılı riskler haline geliyor. Bir bölgede yaşanan jeopolitik gerilim enerji arzını etkileyebiliyor. Enerji maliyetlerindeki artış üretimi ve enflasyonu tetikleyebiliyor. Bunun etkisi tedarik zincirlerinden finansmana, oradan da sigorta piyasalarına kadar uzanabiliyor.
Bu nedenle uluslararası zirvelerde artık enerji güvenliği, dijital altyapılar, yapay zekâ, kritik mineraller, su güvenliği, tedarik zincirleri, ekonomik güvenlik ve dayanıklılık da konuşuluyor.
Zirveler farklı başlıklar taşısa da aslında aynı soruya cevap arıyor: Birbirine bu kadar bağlı sistemler nasıl daha dayanıklı hale getirilebilir?
Sigortacılık, doğası gereği geleceği fiyatlayan bir sektör. Bu nedenle riskler arasındaki görünmeyen bağlantıları analiz etmek ve olası senaryoları önceden değerlendirmek, reasürans piyasalarının uzun yıllardır üzerinde çalıştığı temel alanlardan biri. Bugün değişen, risklerin kendisinden çok aralarındaki etkileşimin hızı, karmaşıklığı ve etkisinin küresel ölçekte aynı anda hissedilmesi.
Bu nedenle sektör, yeni ürünler geliştirirken yalnızca geçmiş hasar deneyimlerinden değil; jeopolitik gelişmelerden, iklim senaryolarından, teknolojik dönüşümden ve küresel risk analizlerinden de besleniyor. Bu bütüncül bakış açısı, parametrik çözümlerden iş sürekliliğini destekleyen teminatlara kadar uzanan yeni ürünlerin geliştirilmesini de beraberinde getiriyor.
Sıkça duyulan “teknolojik egemenlik (technological sovereignty)” kavramı da bu açıdan yeniden düşünülmeli. Ülkeler kritik teknolojilerde dışa bağımlılıklarını azaltmak isterken, dijital ekonominin doğası gereği hiçbir ülke tek başına hareket etmiyor. Çipler farklı ülkelerde tasarlanıyor ve üretiliyor; bulut hizmetleri küresel ağlar üzerinden çalışıyor; veri uluslararası altyapılar üzerinden akıyor; deniz ticareti ortak rotalara dayanıyor. Dolayısıyla konu yalnızca kendi teknolojinize sahip olmak değil; bağlı olunan ekosistemin dayanıklılığını da birlikte güçlendirebilmek. Ankara’daki zirvenin iş dünyasına verdiği en önemli mesaj tam da bu.
Devletlerin güvenlik gündemi ile şirketlerin risk gündemi hiç olmadığı kadar aynı başlıklarda buluşuyor. Bağlantılı riskler çağında güvenliğin en güçlü teminatı, yalnızca daha gelişmiş teknolojiler değil; ortak akıl, iş birliği ve barışı koruyabilme iradesi olacak.
|Borsa
|14.424,54
|0,05 %
|Dolar
|46,8229
|0,00 %
|Euro
|53,6183
|0,09 %
|Euro/Dolar
|1,1444
|0,01 %
|Altın (GR)
|6.231,25
|-1,08 %
|Altın (ONS)
|4.167,06
|0,05 %
|Brent
|72,0900
|0,12 %