Ülkelerin gündemi şirketlerin riski

7-8 Temmuz’da Ankara, dünyanın en önemli uluslararası zirvelerinden birine ev sahipliği yapacak. Bugün ülkelerin gündemi ile şirketlerin risk gündemi giderek aynı başlıklarda buluşuyor.

Bunun en somut örneklerinden biri de An­kara’da gerçekleştirilecek zirvenin gündemi. NATO liderlerini bir araya getirecek zirve­nin gündeminde savunma harcamalarının yanı sıra kritik altyapılar, siber güvenlik, ya­pay zekâ, savunma sanayi üretim kapasitesi ve tedarik zincirlerinin dayanıklılığı öne çı­kıyor. İlk bakışta bunlar diplomasi ve savun­ma dünyasının başlıkları gibi görünebilir. Oysa bugün aynı başlıklar, şirketlerin yöne­tim kurullarında, risk komitelerinde ve rea­sürans yenileme toplantılarında da konuşu­luyor.

Bir dönem uluslararası güvenlik denil­diğinde askeri güç konuşulurdu. Bugün ise enerji arzı, veri merkezleri, haberleşme alt­yapıları, bulut sistemleri, limanlar, uydu ağ­ları, yapay zekâ ve siber güvenlik de güven­liğin ayrılmaz parçaları olarak görülüyor. Aslında bu değişim yalnızca NATO’ya özgü değil. G20 zirvelerinden iklim konferansla­rına, COP31 hazırlıklarından ekonomi fo­rumlarına kadar farklı platformlarda da ben­zer başlıklar öne çıkıyor. Güvenlik, iklim, teknoloji ve ekonomi artık birbirinden ayrı­şan gündemler değil.

Çünkü risklerin doğası değişti.

Rusya-Ukrayna savaşı, Kızıldeniz’deki saldırılar, Hürmüz Boğazı çevresindeki ge­rilimler ve son yıllarda artan siber saldırılar bize aynı gerçeği gösterdi: Riskler artık tek başına ortaya çıkmıyor.

Enerji güvenliği, siber tehditler, kritik alt­yapılar, tedarik zincirleri, finansal istikrar ve jeopolitik gelişmeler birbirinden bağımsız başlıklar değil; birbirini tetikleyen bağlantı­lı riskler haline geliyor. Bir bölgede yaşanan jeopolitik gerilim enerji arzını etkileyebili­yor. Enerji maliyetlerindeki artış üretimi ve enflasyonu tetikleyebiliyor. Bunun etkisi te­darik zincirlerinden finansmana, oradan da sigorta piyasalarına kadar uzanabiliyor.

Bu nedenle uluslararası zirvelerde ar­tık enerji güvenliği, dijital altyapılar, yapay zekâ, kritik mineraller, su güvenliği, tedarik zincirleri, ekonomik güvenlik ve dayanıklı­lık da konuşuluyor.

Zirveler farklı başlıklar taşısa da aslında aynı soruya cevap arıyor: Birbirine bu kadar bağlı sistemler nasıl daha dayanıklı hale ge­tirilebilir?

Sigortacılık, doğası gereği geleceği fiyatla­yan bir sektör. Bu nedenle riskler arasında­ki görünmeyen bağlantıları analiz etmek ve olası senaryoları önceden değerlendirmek, reasürans piyasalarının uzun yıllardır üze­rinde çalıştığı temel alanlardan biri. Bugün değişen, risklerin kendisinden çok araların­daki etkileşimin hızı, karmaşıklığı ve etkisi­nin küresel ölçekte aynı anda hissedilmesi.

Bu nedenle sektör, yeni ürünler geliştirir­ken yalnızca geçmiş hasar deneyimlerinden değil; jeopolitik gelişmelerden, iklim senar­yolarından, teknolojik dönüşümden ve küre­sel risk analizlerinden de besleniyor. Bu bü­tüncül bakış açısı, parametrik çözümlerden iş sürekliliğini destekleyen teminatlara ka­dar uzanan yeni ürünlerin geliştirilmesini de beraberinde getiriyor.

Sıkça duyulan “teknolojik egemenlik (te­chnological sovereignty)” kavramı da bu açı­dan yeniden düşünülmeli. Ülkeler kritik tek­nolojilerde dışa bağımlılıklarını azaltmak isterken, dijital ekonominin doğası gereği hiçbir ülke tek başına hareket etmiyor. Çip­ler farklı ülkelerde tasarlanıyor ve üretiliyor; bulut hizmetleri küresel ağlar üzerinden ça­lışıyor; veri uluslararası altyapılar üzerinden akıyor; deniz ticareti ortak rotalara dayanı­yor. Dolayısıyla konu yalnızca kendi tekno­lojinize sahip olmak değil; bağlı olunan eko­sistemin dayanıklılığını da birlikte güçlendi­rebilmek. Ankara’daki zirvenin iş dünyasına verdiği en önemli mesaj tam da bu.

Devletlerin güvenlik gündemi ile şirket­lerin risk gündemi hiç olmadığı kadar aynı başlıklarda buluşuyor. Bağlantılı riskler ça­ğında güvenliğin en güçlü teminatı, yalnızca daha gelişmiş teknolojiler değil; ortak akıl, iş birliği ve barışı koruyabilme iradesi olacak.