Herkes tasarrufu konuşuyor, peki risk verimliliğini?

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Şirketlerin gündemi uzun süredir benzer başlıklarda dönüyor: maliyet kontrolü, gider optimizasyonu, bütçe disiplini, tasar­ruf tedbirleri… Özellikle yüksek enflasyon, finansmana erişim maliyetleri ve ekonomik koşullar nedeniyle yönetimlerin odağında doğal olarak “harcamayı azaltmak” var. An­cak bu noktada önemli bir soru ortaya çıkı­yor: Tasarruf konuşurken gerçekten risk ve­rimliliğini de konuşuyor muyuz?

Risk yönetimi ile maliyet yönetimi aynı şey değil. Bir harcamayı kısmak, her zaman riski azaltmadığı gibi tam tersine, görünmeyen kı­rılganlıkları büyütüyor.

Özellikle sigortada bu durum oldukça net. Pek çok şirket için sigorta hâlâ yıl sonunda “en uygun fiyatın” arandığı bir satın alma ka­lemi. Oysa sigorta şirketin risk taşıma kapa­sitesinin finansal bir yansıması. Yani konu prim değil; şirketin hangi riski üzerinde tut­tuğu, hangisini transfer ettiği, hangi senaryo­da ne kadar dayanıklı kalabileceği.

Bugün birçok işletmede poliçe limitleri yıl­lardır aynı kalırken; bina maliyetleri, makine fiyatları, iş durması süreleri, tedarik zinciri bağımlılıkları ve hukuksal sorumluluklar ta­mamen değişmiş durumda.

Bugün bir hasar yaşarsak gerçekten ne kadar korunuyoruz?

Risk verimliliği tam da burada başlıyor. Çünkü verimli risk yönetimi; her riski sigor­taya devretmek değil, hangi riskin şirketi fi­nansal olarak kırabileceğini doğru analiz ede­bilmek anlamına geliyor. Bazı riskler şirket içinde yönetilebilirken, bazıları tek bir olay­da yılların sermayesini silebilecek büyüklüğe ulaşabiliyor.

Sigorta sektörü açısından birçok büyük en­düstriyel hasarın arkasında yalnızca ani bir olay değil, uzun süre boyunca biriken küçük ihmaller zinciri bulunuyor. Deneyimli perso­nelin ayrılması, yaşlanan altyapılar, zayıfla­yan bakım disiplini ve üretimde ortaya çıkan küçük sapmalar başlangıçta önemsiz veya ge­çici sorunlar olarak görülebiliyor. Ancak bu tür işaretler “şimdilik idare etsin” ya da “ona sonra bakarız” yaklaşımıyla ertelendikçe, fark edilmeden daha büyük risklerin temelini oluşturabiliyor.

Yangın riskinde mesele yalnızca fabrikanın yeniden yapılması değil. Üretimin ne kadar süre duracağı, müşterilerin rakiplere kayıp kaymayacağı, ihracat bağlantılarına etkileri, nakit akışının ne kadar bozulacağı en az fizik­sel hasar kadar önemli. Ancak birçok işletme­de hâlâ bina bedeli detaylı konuşulurken, kâr kaybı teminatı ikinci planda kalabiliyor.

Benzer durum siber risklerde de yaşanıyor. Şirketler siber riskleri genellikle IT mesele­si olarak görüyor. Güvenlik duvarlarına yatı­rım yapıyor ama veri kaybı sonrası operasyon durması, itibar etkisi, hukuksal süreçler ve üçüncü taraf zararları çoğu zaman yeterince değerlendirilmiyor.

Risk verimliliği sadece önlem almak değil; o önlemin hangi finansal sonucu önlediğini anlayabilmekle ilgili.

Günümüzde modern risk yönetimi gide­rek daha fazla bir sermaye verimliliği konu­suna dönüşüyor. Doğru yapılandırılmış sigor­ta programları, risk mühendisliği çalışmaları, veri temelli analizler ve güçlü reasürans mi­marisi; şirketlerin sermayesini daha verimli kullanmasını da sağlıyor.

Risk yönetimi ile sigorta arasındaki ilişki birbirini tamamlayan iki dayanıklılık katma­nı gibidir; biri riski anlamaya, azaltmaya ve yönetmeye çalışırken, diğeri risk gerçekleş­tiğinde ortaya çıkabilecek kayıpların finansal sonuçlarını yönetmeyi hedefler.

Artık birçok kurum sigortayı bilanço da­yanıklılığı, yatırım sürdürülebilirliği ve kriz sonrası toparlanma kapasitesinin bir parçası olarak değerlendiriyor. Çünkü günümüz eko­nomisinde rekabet yalnızca satışta değil; be­lirsizliklere dayanabilme gücünde.

Bu durumda kritik soru şu:

Şirketler gerçekten tasarruf mu ediyor, yoksa gelecekteki hasar maliyetlerini far­kında olmadan erteliyor mu?

Risk bazen hemen faturaya yansımaz. Ama zamanı geldiğinde, geçmişte yapılan eksik hesapların toplamı olarak geri döner. Gerçek risk verimliliği yarının belirsizliklerine rağ­men şirketin çalışmaya, üretmeye ve ayakta kalmaya devam edebilmesinde ortaya çıkıyor.