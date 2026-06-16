Herkes tasarrufu konuşuyor, peki risk verimliliğini?
Şirketlerin gündemi uzun süredir benzer başlıklarda dönüyor: maliyet kontrolü, gider optimizasyonu, bütçe disiplini, tasarruf tedbirleri… Özellikle yüksek enflasyon, finansmana erişim maliyetleri ve ekonomik koşullar nedeniyle yönetimlerin odağında doğal olarak “harcamayı azaltmak” var. Ancak bu noktada önemli bir soru ortaya çıkıyor: Tasarruf konuşurken gerçekten risk verimliliğini de konuşuyor muyuz?
Risk yönetimi ile maliyet yönetimi aynı şey değil. Bir harcamayı kısmak, her zaman riski azaltmadığı gibi tam tersine, görünmeyen kırılganlıkları büyütüyor.
Özellikle sigortada bu durum oldukça net. Pek çok şirket için sigorta hâlâ yıl sonunda “en uygun fiyatın” arandığı bir satın alma kalemi. Oysa sigorta şirketin risk taşıma kapasitesinin finansal bir yansıması. Yani konu prim değil; şirketin hangi riski üzerinde tuttuğu, hangisini transfer ettiği, hangi senaryoda ne kadar dayanıklı kalabileceği.
Bugün birçok işletmede poliçe limitleri yıllardır aynı kalırken; bina maliyetleri, makine fiyatları, iş durması süreleri, tedarik zinciri bağımlılıkları ve hukuksal sorumluluklar tamamen değişmiş durumda.
Bugün bir hasar yaşarsak gerçekten ne kadar korunuyoruz?
Risk verimliliği tam da burada başlıyor. Çünkü verimli risk yönetimi; her riski sigortaya devretmek değil, hangi riskin şirketi finansal olarak kırabileceğini doğru analiz edebilmek anlamına geliyor. Bazı riskler şirket içinde yönetilebilirken, bazıları tek bir olayda yılların sermayesini silebilecek büyüklüğe ulaşabiliyor.
Sigorta sektörü açısından birçok büyük endüstriyel hasarın arkasında yalnızca ani bir olay değil, uzun süre boyunca biriken küçük ihmaller zinciri bulunuyor. Deneyimli personelin ayrılması, yaşlanan altyapılar, zayıflayan bakım disiplini ve üretimde ortaya çıkan küçük sapmalar başlangıçta önemsiz veya geçici sorunlar olarak görülebiliyor. Ancak bu tür işaretler “şimdilik idare etsin” ya da “ona sonra bakarız” yaklaşımıyla ertelendikçe, fark edilmeden daha büyük risklerin temelini oluşturabiliyor.
Yangın riskinde mesele yalnızca fabrikanın yeniden yapılması değil. Üretimin ne kadar süre duracağı, müşterilerin rakiplere kayıp kaymayacağı, ihracat bağlantılarına etkileri, nakit akışının ne kadar bozulacağı en az fiziksel hasar kadar önemli. Ancak birçok işletmede hâlâ bina bedeli detaylı konuşulurken, kâr kaybı teminatı ikinci planda kalabiliyor.
Benzer durum siber risklerde de yaşanıyor. Şirketler siber riskleri genellikle IT meselesi olarak görüyor. Güvenlik duvarlarına yatırım yapıyor ama veri kaybı sonrası operasyon durması, itibar etkisi, hukuksal süreçler ve üçüncü taraf zararları çoğu zaman yeterince değerlendirilmiyor.
Risk verimliliği sadece önlem almak değil; o önlemin hangi finansal sonucu önlediğini anlayabilmekle ilgili.
Günümüzde modern risk yönetimi giderek daha fazla bir sermaye verimliliği konusuna dönüşüyor. Doğru yapılandırılmış sigorta programları, risk mühendisliği çalışmaları, veri temelli analizler ve güçlü reasürans mimarisi; şirketlerin sermayesini daha verimli kullanmasını da sağlıyor.
Risk yönetimi ile sigorta arasındaki ilişki birbirini tamamlayan iki dayanıklılık katmanı gibidir; biri riski anlamaya, azaltmaya ve yönetmeye çalışırken, diğeri risk gerçekleştiğinde ortaya çıkabilecek kayıpların finansal sonuçlarını yönetmeyi hedefler.
Artık birçok kurum sigortayı bilanço dayanıklılığı, yatırım sürdürülebilirliği ve kriz sonrası toparlanma kapasitesinin bir parçası olarak değerlendiriyor. Çünkü günümüz ekonomisinde rekabet yalnızca satışta değil; belirsizliklere dayanabilme gücünde.
Bu durumda kritik soru şu:
Şirketler gerçekten tasarruf mu ediyor, yoksa gelecekteki hasar maliyetlerini farkında olmadan erteliyor mu?
Risk bazen hemen faturaya yansımaz. Ama zamanı geldiğinde, geçmişte yapılan eksik hesapların toplamı olarak geri döner. Gerçek risk verimliliği yarının belirsizliklerine rağmen şirketin çalışmaya, üretmeye ve ayakta kalmaya devam edebilmesinde ortaya çıkıyor.
|Borsa
|14.446,42
|3,64 %
|Dolar
|46,2630
|-0,06 %
|Euro
|53,6568
|0,02 %
|Euro/Dolar
|1,1587
|-0,02 %
|Altın (GR)
|6.589,22
|3,53 %
|Altın (ONS)
|4.307,80
|-0,03 %
|Brent
|82,9450
|-3,66 %