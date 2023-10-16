Dijital hatıralar

“Geçip giden zamanları, bir yerlerde bulsam…” Mirkelam

Ev kredim için ödediğim ilk taksiti hatırlamaya çalıştım bugün. Peşinden, ilk kez uçakla yolculuk yaptığım günün bana hissettirdiklerini. Ya da çalıştığım şirketin çekilişinden kazandığım yurtdışı tatilindeki ilk günümü. Hatıralar önemlidir. Hatıralar kimliğimizi ve benliğimizi oluşturur. Hatıralar, ilişkilerin temelini oluşturur.

Paylaşılan deneyimler, aile üyeleri, arkadaşlar, sevdiklerimiz ve iş arkadaşları arasındaki bağları güçlendirir. Ortak hatıralar, ilişkileri daha anlamlı hale getirir. Hatıralar, bizlerin mutluluk, hüzün, neşe, sevgi ve diğer duygusal deneyimlerimizi daha iyi anlamamıza yardımcı olur. İnsanlar, geçmiş deneyimlerini düşünerek, hayatlarının nedenini ve değerlerini daha iyi anlayabilirler. Tüm bunlardan dolayı hatıralar, yaşamın önemli bir bileşenidir.

NFT’lerin doğuşu

Teknoloji sayesinde hatıraları biriktirmenin pek çok yolunu bulduk. Bunların belki de en önemlilerinden biri ise 2008 yılında bitcoin’in temel teknolojisi olarak geliştirilen blokzincirlerdir. İlk blokzincir, Bitcoin'in işlem kayıtlarını ve transferlerini güvence altına almak ve merkezi bir otoriteye ihtiyaç duymadan dijital para biriminin işleyişini sağlamak amacıyla oluşturuldu.

Bunun peşinden gelen NFT (Non-Fungible Token) konsepti ilk olarak 2012'de geliştirildi. İlk NFT platformlarından biri olan Namecoin, bu tokenları kullanarak alan adlarına dayalı dijital mülkiyeti temsil etti. 2015 yılında ise Counterparty, sanat eserlerini NFT'lerle temsil etmeye başladı.

Dijital sanatçı Kevin McCoy’un “Quantum” isimli eseri, Namecoin blok zincirinde üretildi ve genel anlamda ilk NFT olarak kabul ediliyor. NFT'lerin büyük çıkışı, Ethereum'un akıllı sözleşmeleri kullanarak benzersiz dijital varlıkları temsil eden standartları tanıtmasıyla gerçekleşti. Bu dönemde CryptoKitties gibi popüler NFT tabanlı oyunlar ortaya çıktı.

Bunun ardından ise sanatçılar, müzisyenler, sporcular ve diğer yaratıcı profesyoneller NFT'leri kullanmaya başladı. Diğer yandan NFT'lerin hızlı yükselişi, çevresel etkileri, telif hakkı sorunları ve spekülasyon gibi bir dizi eleştiri ve sorunu beraberinde getirdi. Özellikle Ethereum'un enerji tüketimi konusu, eleştirilerin odak noktası haline geldi.

NFT’lerin yeni kullanım alanları

Bugüne geldiğimizde Nitelikli Fikri Tapu olarak Türkçeleştirilen bu teknoloji artık markalar ve tüketiciler arasında farklı bağlar kurmak için kullanılıyor.

Influencerlar yani kitleleri etkileme gücüne sahip kişiler de bu bağın önemli bir katmanını oluşturuyorlar. Ülkemizin önde gelen teknoloji editörlerinden biri olan ve aynı zamanda yeni nesil bir NFT platformu olan ELYT’in kurucu ortağı Mesut Çevik ile yaptığımız keyifli sohbette, bu konuyu biraz daha derinleştirdi.

Marka, müşteri ve influencer etkileşimlerinin koleksiyon değeri olan hatıra kartlarına dönüştürülmesini sağladıklarını aktardı. Mil kazanmanın önemli olduğunu ama ilk uçuşunuzun veya ilk yurtdışı seyahatinizin ömrünüz boyunca unutamayacağınız bir hatıra olduğunu vurguladı.

Oluşturdukları teknolojik altyapı sayesinde bu hatıra ile müşteri arasında duygusal bir ilişki kurduklarını paylaştı. NFT’lerin hatıraları dijitalleştirerek markalarla müşteriler arasında bağ kurmaları sayesinde müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakatine yeni bir boyut kazandırılmış oluyor. Bu yaklaşımın özellikle Web3’ün yaygınlaşması ile daha da güçleneceğine ve hayatımıza daha fazla entegre olacağına inanıyorum.

Ülkemizden böylesine güzel gelişmeler duymayı da finansın ötesine giden yolculuğumuz için gerçekten kıymetli buluyorum. Duygusal bağ demişken, bu yazıyı yakın zamanda aramızdan ayrılan büyük usta Erkin Koray’ı da anarak ve NFT’lere bağlayarak, pek sevdiğim bir şarkısıyla bitirelim: “Silinmiyor gözlerimden o hatıralar!” Güzel bir gelecek için…